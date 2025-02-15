Крепость Нарын-Кала и экраноплан Лунь

Откройте для себя древний город Дербент — одно из старейших поселений мира, история которого насчитывает более 5000 лет.

Прогуляйтесь по узким улочкам, пропитанным духом востока, и окунитесь в атмосферу многовековой культуры.
Крепость Нарын-Кала и экраноплан Лунь
Крепость Нарын-Кала и экраноплан Лунь
Крепость Нарын-Кала и экраноплан Лунь
Ближайшие даты:
15
фев16
фев17
фев18
фев19
фев20
фев21
фев
Время начала: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00

Описание экскурсии

Древний город Дербент

Погрузитесь в атмосферу одного из старейших поселений мира — Дербента, чья история насчитывает более 5000 лет. Этот город не только поражает своей древностью, но и очаровывает своими узкими улочками, пропитанными духом востока. Прогуливаясь по ним, вы сможете ощутить многовековую культуру, которая сохраняется здесь на протяжении веков.

Крепость Нарын-Кала

Одной из главных достопримечательностей Дербента является знаменитая крепость Нарын-Кала. Она возвышается над городом, служа символом мощи и защиты. Величественные стены крепости хранят в себе множество историй о былых битвах и великих правителях, которые когда-то правили этими землями. Посещение крепости станет не только увлекательным, но и познавательным опытом.

Экраноплан "Лунь"

После экскурсии по крепости вас ждет уникальная встреча с советским экранопланом "Лунь". Это единственный в своем роде боевой корабль, который впечатляет своими масштабами и инженерным гением. Вы сможете узнать о его предназначении и значении в истории, что добавит ярких красок в ваше путешествие.

Дербент — это не просто город, это живая история, которую стоит увидеть и почувствовать. Присоединяйтесь к этому увлекательному путешествию и откройте для себя множество удивительных моментов!

Ежедневно, точное время согласуется с гидом

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Крепость Нарын-Кала
  • Магалы, старый город и за доплату Экраноплан Лунь
Что включено
  • Услуги гида
  • Комфортабельный транспорт.
Что не входит в цену
  • Входные билеты
  • Питание.
  • Посещение Экраноплана Лунь
  • Услуги гида историка по крепости «НарынКала»
Где начинаем и завершаем?
Начало: С места Вашего проживания или с Акушинского 3
Завершение: Место Вашего проживания или Акушинского 3
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, точное время согласуется с гидом
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Отмена заказа за 24 часа
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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