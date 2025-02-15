Прогуляйтесь по узким улочкам, пропитанным духом востока, и окунитесь в атмосферу многовековой культуры.
Описание экскурсии
Древний город Дербент
Погрузитесь в атмосферу одного из старейших поселений мира — Дербента, чья история насчитывает более 5000 лет. Этот город не только поражает своей древностью, но и очаровывает своими узкими улочками, пропитанными духом востока. Прогуливаясь по ним, вы сможете ощутить многовековую культуру, которая сохраняется здесь на протяжении веков.
Крепость Нарын-Кала
Одной из главных достопримечательностей Дербента является знаменитая крепость Нарын-Кала. Она возвышается над городом, служа символом мощи и защиты. Величественные стены крепости хранят в себе множество историй о былых битвах и великих правителях, которые когда-то правили этими землями. Посещение крепости станет не только увлекательным, но и познавательным опытом.
Экраноплан "Лунь"
После экскурсии по крепости вас ждет уникальная встреча с советским экранопланом "Лунь". Это единственный в своем роде боевой корабль, который впечатляет своими масштабами и инженерным гением. Вы сможете узнать о его предназначении и значении в истории, что добавит ярких красок в ваше путешествие.
Дербент — это не просто город, это живая история, которую стоит увидеть и почувствовать. Присоединяйтесь к этому увлекательному путешествию и откройте для себя множество удивительных моментов!
Ежедневно, точное время согласуется с гидом
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Крепость Нарын-Кала
- Магалы, старый город и за доплату Экраноплан Лунь
Что включено
- Услуги гида
- Комфортабельный транспорт.
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Питание.
- Посещение Экраноплана Лунь
- Услуги гида историка по крепости «НарынКала»
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