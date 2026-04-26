Агульский район — один из самых малоизвестных уголков Дагестана, куда редко добираются туристические группы. Здесь вы полюбуетесь живописным ущельем с водопадом, пройдёте по узким улочкам старинного села и услышите легенды агульского народа. А в конце дня при желании попробуете горный мёд на пасеке и узнаете, как его здесь собирают.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

7:00 — выезд из Дербента

8:50 — смотровая площадка у реки Самур. Остановка с видом на горы и реку — прекрасное место для фото и первого глотка горного воздуха перед дальнейшей дорогой

10:50 — прогулка по старой части села Агул. Узкие улочки, аутентичная архитектура и рассказы о быте, легендах и традициях местных

12:30 — обед (по желанию)

14:40 — водопад в ущелье Магу-дере. Вода срывается по каменным уступам и образует живописный каскад, а ещё наполняет всё вокруг характерным шумом воды и прохладой

16:00 — дегустация агульского мёда (по желанию). Вы узнаете о традиционных методах местного пчеловодства, познакомитесь с особенностями сбора и обработки мёда

18:30–19:00 — возвращение в Дербент

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе Mercedes

Дополнительно по желанию оплачиваются: обед — ~700 ₽ за чел.

С вами будет гид из нашей команды