Агульский район — один из самых малоизвестных уголков Дагестана, куда редко добираются туристические группы.
Здесь вы полюбуетесь живописным ущельем с водопадом, пройдёте по узким улочкам старинного села и услышите легенды агульского народа. А в конце дня при желании попробуете горный мёд на пасеке и узнаете, как его здесь собирают.
Здесь вы полюбуетесь живописным ущельем с водопадом, пройдёте по узким улочкам старинного села и услышите легенды агульского народа. А в конце дня при желании попробуете горный мёд на пасеке и узнаете, как его здесь собирают.
Описание экскурсии
7:00 — выезд из Дербента
8:50 — смотровая площадка у реки Самур. Остановка с видом на горы и реку — прекрасное место для фото и первого глотка горного воздуха перед дальнейшей дорогой
10:50 — прогулка по старой части села Агул. Узкие улочки, аутентичная архитектура и рассказы о быте, легендах и традициях местных
12:30 — обед (по желанию)
14:40 — водопад в ущелье Магу-дере. Вода срывается по каменным уступам и образует живописный каскад, а ещё наполняет всё вокруг характерным шумом воды и прохладой
16:00 — дегустация агульского мёда (по желанию). Вы узнаете о традиционных методах местного пчеловодства, познакомитесь с особенностями сбора и обработки мёда
18:30–19:00 — возвращение в Дербент
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе Mercedes
- Дополнительно по желанию оплачиваются: обед — ~700 ₽ за чел.
- С вами будет гид из нашей команды
- Перекус и воду
- Средства от укачивания
- Дождевик или головной убор с солнцезащитным кремом (по погоде)
- Удобную обувь – без каблуков и высокой платформы
- Документ, удостоверяющий личность (можно фото)
в понедельник, пятницу и воскресенье в 07:00
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный 11+
|3500 ₽
|Пенсионеры любого возраста
|3400 ₽
|Дети от 4 до 10 лет
|3200 ₽
|дети до 3 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, пятницу и воскресенье в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Дербенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 771 туриста
Моя жизнь — это карта мира, которую я постоянно дополняю новыми маршрутами. Я обожаю открывать для себя новые культуры, вкусы и истории. И ещё больше люблю делиться этим с вами. Если вы ищете не просто экскурсию, а настоящее погружение в атмосферу места, то мы с моей большой командой создадим незабываемые воспоминания о Дагестане для вас!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Очень признателен за поездку в горы Дагестана — всё было и профессионально организовано и при этом безопасно и увлекательно. Ездил на экскурсию в Агул с гидом, который рассказал кучу интересного про историю региона, традиции и особенности местных жителей. Проводник показал невероятно красивые и необычные места, от которых я просто в полном восторге.
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Е
Ездили с гидом Казимом в Агульский район Дагестана, в республике были впервые, невероятные впечатления, Казим великолепный проводник и расказчик, знает историю своего края и красочно её преподносит, 12 часов пролетели легко и незаметно с полным погружением в красоту горного дагестана, с его приветливыми жителями, волшебной и загадочной природой.
Впечатления только положительные, всем рекомендую!
Впечатления только положительные, всем рекомендую!
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Л
В июне 2026 года мы с семьей ездили в Агул. Гид много рассказывал о местных обычаях и интересных местах, помогал сделать классные снимки. Для меня было важно, что гид аккуратно управлял машиной, это меня очень порадовало. Огромное ему спасибо за это!!! Еще он подсказал, куда стоит заглянуть в следующий раз, так что точно вернемся снова!
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Б
Впервые побывала в Дагестане и поехала на экскурсию в Агул через эту турфирму. Впечатления остались самые приятные, особенно от красочных пейзажей. И гид, и водитель отлично справлялись со своей работой. Советую всем, кто хочет увидеть красивые места!
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