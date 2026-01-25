Погрузиться в атмосферу, историю и традиции села, веками живущего выше облаков
В отличие от многих вымирающих горных селений, Кубачи не стали селом-призраком, и жизнь, начавшаяся здесь еще в I веке, бьет ключом. В этом самобытном месте вы познакомитесь с ярким образцом горной архитектуры и историей села. Увидите, как потомственные ювелиры и кузнецы изготавливают украшения и клинки. А также примерите национальные костюмы и отведаете местную кухню.
По живописной дороге с серпантином вы приедете в одно из самых потрясающих селений Дагестана. Исследуете старинную архитектуру села с узкими улочками и домами, построенными на склонах. Узнаете об интересном этническом прошлом Кубачей, где оставили след разные народы — от персов до генуэзцев. Познакомитесь с историей ювелирных и оружейных дел, которые прославили село на весь мир. Раскроете, что кубачинские женщины своим мастерством не уступают своим мужчинам, ведь Кубачи – родина вышивальщиц золотошвеек. А также увидите со смотровой площадки заброшенное село на другой стороне долины и посетите сторожевую башню.
Погружение в местный быт
Особенной частью программы станет знакомство с жизнью Кубачей, на которую вы буквально взглянете изнутри. Вас пригласят поучаствовать в мастер-классах по изготовлению серебряных украшений и клинков. Накормят вкусным обедом — в семье мастера или гостевом доме. Также вы посетите ювелирный комбинат, основанный в 60-е гг. прошлого века. А в музее познакомитесь со старинными изделиями из драгоценных и полудрагоценных металлов. Кроме того, можно будет устроить фотосессию в нарядных национальных костюмах. И конечно, здесь вы сможете приобрести оригинальные изделия прямо из рук кубачинских мастеров.
По дороге обратно в Дербент мы сделаем остановку и, по вашему желанию, поднимемся по горной тропе к заброшенному селу Кала-Корейш. Когда-то оно играло важную роль в истории региона и до сих пор остаётся особым местом как для историков, так и для мусульман. Помимо богатой истории, отсюда открываются впечатляющие виды на окружающие горы.
Программа
Выезд из Дербента
Прибытие в Кубачи
Обед в семье мастера или гостевом доме
Осмотр ювелирной мастерской и мастер-класс по работе с серебром. Работа с серебром и медью. Осмотр готовых ювелирных изделий.
При желании мастер-класс по кубачинской вышивке (оплачивается отдельно)
Обзорная экскурсия по селу, посещение комбината ювелиров и музея кубачинских ремесел. Кубачинская сторожевая башня, смотровая площадка, экскурсия по улочкам села.
Посещение кузницы оружейника
При желании вы сможете принять участие в мастер-классе по изготовлению клинков (оплачивается отдельно)
Посещение заброшенного села Кала-Корейш (по желанию)
Возвращение в Дербент
Организационные детали
В стоимость программы включён трансфер, сопровождение гида, ювелирный мастер-класс, экскурсии по селу и в музеях, посещение села Кала-Корейш. Трансфер на минивэне Lada Largus (до 6 мест).
По запросу возможно организовать трансфер на более комфортном минивэне Hyundai Starex
Отдельно оплачиваются: мастер-класс в кузнице — 1000 ₽ за чел., мастер-класс по кубачинской вышивке — до 500 ₽ за чел. (стоимость зависит от количества участников, все материалы включены), обед — 600-800 ₽ за чел. и билеты в музеи — всего 200 ₽ за чел.
Возможно понаблюдать за работой вышивальщиц и узнать от них о технике и истории ремесла (без участия в мастер-классе) — 1500 ₽ за всех
За дополнительную плату возможен трансфер из Махачкалы (4000 ₽ в одну сторону, 7500 ₽ в обе) и Изербаша (7000 ₽)
По желанию можем организовать двухдневную экскурсию с ночёвкой в селе, с более глубоким знакомством с селом Кубачи, селом Амузги и окрестностями; детали уточняйте в переписке
Экскурсию для вас проведет профессиональный гид с прекрасным знанием русского языка — уроженец этих мест, педагог, который уже много лет знакомит гостей с Южным Дагестаном.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваша команда гидов в Дербенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1586 туристов
В нашей команде гиды, которые с детства интересуются природой и историей родного края и работают с энтузиазмом, искренне желая показать всё самое-самое гостям своей Республики. Делаем экскурсии и многодневные путешествия профессионально и с душой, всегда прислушиваемся к вашим пожеланиям по программе и маршруту. Проводим экскурсии на русском, английском и немецком языках. До встречи на Северном Кавказе!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 23 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Наталья
Хорошая экскурсия от лица местного жителя. Такие встречи всегда душевные и трогательные, т. к. пропитаны воспоминаниями детства, юности и любовью к своей малой родине. Было интересно побродить по заброшенным улочкам читать дальшеуменьшить
старых Кубачей, зайти в ювелирные магазинчики, затем вкусно отведать местных блюд в семье экскурсовода, узнать традиции этой семьи, а также посетить ювелирную мастерскую. Одно из самых запоминающихся путешествий по Южному Дагестану. Спасибо гиду Эдику и экскурсоводу Мурату за тёплые воспоминания.
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Людмила
Сердечно благодарим Александру за организацию экскурсии, нашего прекрасного гида-водителя Эдуарда за заботливое сопровождение и интересную беседу и конечно гида Мурата за гостеприимство и очень познавательный рассказ. Стоит отметить индивидуальный подход читать дальшеуменьшить
к экскурсии: все наши пожелания были учтены. Благодаря Эдуарду мы чувствовали надежность и безопасность в дороге, он очень аккуратный водитель, поделился фактами и историями о местах по пути и поддерживал увлекательную беседу о традициях, культуре, жизни в республике, отвечал на все интересующие нас вопросы, сопровождал на всем пути к древнему поселению Кала-Корейш. В Кубачи нас встретил местный житель, учитель и потомственный ювелир Мурат. Большое ему спасибо за теплый прием у себя дома, потрясающе вкусный обед из блюд национальной кухни, приготовленный с любовью им и его супругой. У них дома мы почувствовали себя дорогими гостями. Мурат образованный, начитанный, талантливый человек, очень интересный рассказчик. Он поделился тонкостями и секретами ювелирного мастерства. До глубины души поразил его рассказ о жизни в селе, о прошлом и настоящем, об увлечениях, о мечтах и планах. Прогулка по селу стала очень личной душевной историей. Мы от всего сердца благодарны за погружение в культуру и обычаи и желаем процветания Кубачи и республике и конечно обязательно вернемся еще раз!
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В
Василий
Все прошло великолепно! В день экскурсии 24 февраля похолодало и пошел снег, погода внесла свои коррективы. Водитель Эдик мастер своего дела, вел автомобиль по заснеженному серпантину с гравийным покрытием великолепно. Гид Мурад, это читать дальшеуменьшить
вообще отдельная история. Такой увлеченный, ответственный и душевный человек! А гостеприимство его и его супруги вообще выше всяких похвал. Было очень вкусно. К экскурсии было привлечено несколько местных жителей, мастеров-ювелиров, музейных работников и все показали свой высокий профессионализм! Спасибо вам всем большое за такую замечательную экскурсию! В Кубачах живут замечательные, талантливые и трудолюбивые люди. И дай бог им процветания!
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Ольга
Кубачи - селение, которое обязательно нужно посетить! Дорога к самому селению идет по шикарному горному серпантину с восхитительными видами. Местный гид Ильяс, который родился и вырос в селении, расскажет всё до читать дальшеуменьшить
мелочей от древней истории и обычаев до современного времени. Задавать вопросы и распрашивать - необходимо, чтоб больше проникнуться местной атмосферой. Кубачи - не только ювелирное искусство, но и селение,где до сих пор уважают и продолжают традиции своих предков. Спасибо огромное Ильясу за чудесно проведённый день. Александра - успехов и процветания☺
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А
Андрей
Наша компания осталась в восторге от данной экскурсии! Водитель Эдик всю дорогу поддерживал настроение и отвечал на самые разные вопросы, делился историями.
Гид Магомед, благодаря искренней любви к своей Родине, а читать дальшеуменьшить
также грамотно построенной речи, погрузил нас в историю села! Он являлся не просто сторонним наблюдателем, а непосредственным участником некоторых событий села Кубачи. Отдельной душевной частью нашего дня стал вкуснейший обед в семье Магомеда с национальными блюдами, заботливо приготовленный его женой! Также в его доме мы увидели традиционную для Кубачинцев музейную комнату, где Магомед рассказал нам личные истории своей семьи. Там мы смогли примерить традиционные наряды Кубачинцев и сфотографироваться.
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Юля
Очень энергичная,впечатляющая экскурсия. Великолепный водитель с хорошим ухоженным транспортом,легко подстраивался под наши «хотелочки»😂,вежливый,отвечал на все наши вопросы. Кубачи очень интересное село со своей какой-то отдельной и отличающейся жизнью,просто великолепный обед в читать дальшеуменьшить
очень гостеприимном доме с заботливыми и внимательными хозяевами,обеды все были очень вкусными домашними,как всегда привезли с Дагестана лишние килограммы и кубачинские украшения))). Мы посетили школьный музей. Гид рассказал всю истории кубачей,очень интеллигентный👏👍 Александра-очень хороший организатор❤️
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