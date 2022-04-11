Кубачи - в гости к горным ювелирам и оружейникам

Погрузиться в атмосферу, историю и традиции аутентичного аула, веками живущего выше облаков

Индивидуальная
В отличие от многих вымирающих горных селений, Кубачи не стали аулом-призраком, и жизнь, начавшаяся здесь еще в I веке, бьет ключом.

В этом самобытном месте вы познакомитесь с ярким образцом горной архитектуры и историей села.

Увидите, как потомственные ювелиры и кузнецы изготавливают браслеты и клинки.

А также примерите национальные костюмы и отведаете местную кухню.
Кубачи - в гости к горным ювелирам и оружейникам
Кубачи - в гости к горным ювелирам и оружейникам
Кубачи - в гости к горным ювелирам и оружейникам
Кубачи - в гости к горным ювелирам и оружейникам
Кубачи - в гости к горным ювелирам и оружейникам
Кубачи - в гости к горным ювелирам и оружейникам
Кубачи - в гости к горным ювелирам и оружейникам
Кубачи - в гости к горным ювелирам и оружейникам
Кубачи - в гости к горным ювелирам и оружейникам
Кубачи - в гости к горным ювелирам и оружейникам
Кубачи - в гости к горным ювелирам и оружейникам
Кубачи - в гости к горным ювелирам и оружейникам
Кубачи - в гости к горным ювелирам и оружейникам
Кубачи - в гости к горным ювелирам и оружейникам
Кубачи - в гости к горным ювелирам и оружейникам
Кубачи - в гости к горным ювелирам и оружейникам
Кубачи - в гости к горным ювелирам и оружейникам
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Высокогорный аул: другая реальность

По живописной дороге с серпантином вы приедете в одно из самых потрясающих селений Дагестана. Исследуете старинную архитектуру аула с узкими улочками и домами, построенными на склонах. Узнаете об интересном этническом прошлом Кубачей, где оставили след разные народы — от персов до генуэзцев. Познакомитесь с историей ювелирных и оружейных дел, которые прославили село на весь мир. А также увидите со смотровой площадки заброшенное село на другой стороне долины и посетите сторожевую башню.

Погружение в местный быт

Особенной частью программы станет знакомство с жизнью Кубачей, на которую вы буквально взглянете изнутри. Вас пригласят поучаствовать в мастер-классах по изготовлению серебряных браслетов и клинков. Накормят вкусным обедом — в семье мастера или гостевом доме. Также вы посетите ювелирный комбинат, основанный в 60-е гг. прошлого века. А в музее познакомитесь со старинными изделиями из драгоценных и полудрагоценных металлов. Кроме того, можно будет устроить фотосессию в нарядных национальных костюмах. И конечно, здесь вы сможете приобрести оригинальные изделия прямо из рук кубачинских мастеров.

Программа (тайминг плавающий, зависит от ваших предпочтений)

  • Выезд из Дербента
  • Прибытие в Кубачи
  • Обед в семье мастера или гостевом доме
  • Осмотр ювелирной мастерской и мастер-класс по работе с серебром на примере изготовления кубачинского браслета. Работа с серебром и медью. Осмотр готовых ювелирных изделий.
  • Обзорная экскурсия по селу, посещение комбината ювелиров и музея кубачинских ремесел. Кубачинская сторожевая башня, смотровая площадка, экскурсия по улочкам аула.
  • Посещение кузницы оружейника, мастер-класс по изготовлению клинков
  • Возвращение в Дербент

Организационные детали

  • В стоимость программы включен трансфер, полное сопровождение гида, экскурсии по селу и в музее
  • Отдельно оплачиваются мастер-классы — 200 руб. /человека, обед — 200-300 руб. /человека, билет в музей — 120 руб. /человека
  • За дополнительную плату возможен трансфер из Махачкалы, Избербаша и Каспийска (4500 руб.)

Экскурсию для вас проведет профессиональный гид с прекрасным знанием русского языка — очаровательная уроженка этих мест, которая уже много лет знакомит гостей с Южным Дагестаном.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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