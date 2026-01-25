Мои заказы

Кубачи - в гости к горным ювелирам и оружейникам

Погрузиться в атмосферу, историю и традиции села, веками живущего выше облаков
В отличие от многих вымирающих горных селений, Кубачи не стали селом-призраком, и жизнь, начавшаяся здесь еще в I веке, бьет ключом. В этом самобытном месте вы познакомитесь с ярким образцом горной архитектуры и историей села. Увидите, как потомственные ювелиры и кузнецы изготавливают украшения и клинки. А также примерите национальные костюмы и отведаете местную кухню.
5
23 отзыва
Кубачи - в гости к горным ювелирам и оружейникам
Кубачи - в гости к горным ювелирам и оружейникам
Кубачи - в гости к горным ювелирам и оружейникам

Описание экскурсии

Высокогорное село: другая реальность

По живописной дороге с серпантином вы приедете в одно из самых потрясающих селений Дагестана.
Исследуете старинную архитектуру села с узкими улочками и домами, построенными на склонах. Узнаете об интересном этническом прошлом Кубачей, где оставили след разные народы — от персов до генуэзцев. Познакомитесь с историей ювелирных и оружейных дел, которые прославили село на весь мир. Раскроете, что кубачинские женщины своим мастерством не уступают своим мужчинам, ведь Кубачи – родина вышивальщиц золотошвеек. А также увидите со смотровой площадки заброшенное село на другой стороне долины и посетите сторожевую башню.

Погружение в местный быт

Особенной частью программы станет знакомство с жизнью Кубачей, на которую вы буквально взглянете изнутри. Вас пригласят поучаствовать в мастер-классах по изготовлению серебряных украшений и клинков. Накормят вкусным обедом — в семье мастера или гостевом доме. Также вы посетите ювелирный комбинат, основанный в 60-е гг. прошлого века. А в музее познакомитесь со старинными изделиями из драгоценных и полудрагоценных металлов. Кроме того, можно будет устроить фотосессию в нарядных национальных костюмах. И конечно, здесь вы сможете приобрести оригинальные изделия прямо из рук кубачинских мастеров.

По дороге обратно в Дербент мы сделаем остановку и, по вашему желанию, поднимемся по горной тропе к заброшенному селу Кала-Корейш. Когда-то оно играло важную роль в истории региона и до сих пор остаётся особым местом как для историков, так и для мусульман. Помимо богатой истории, отсюда открываются впечатляющие виды на окружающие горы.

Программа

  • Выезд из Дербента
  • Прибытие в Кубачи
  • Обед в семье мастера или гостевом доме
  • Осмотр ювелирной мастерской и мастер-класс по работе с серебром. Работа с серебром и медью. Осмотр готовых ювелирных изделий.
  • При желании мастер-класс по кубачинской вышивке (оплачивается отдельно)
  • Обзорная экскурсия по селу, посещение комбината ювелиров и музея кубачинских ремесел. Кубачинская сторожевая башня, смотровая площадка, экскурсия по улочкам села.
  • Посещение кузницы оружейника
  • При желании вы сможете принять участие в мастер-классе по изготовлению клинков (оплачивается отдельно)
  • Посещение заброшенного села Кала-Корейш (по желанию)
  • Возвращение в Дербент

Организационные детали

  • В стоимость программы включён трансфер, сопровождение гида, ювелирный мастер-класс, экскурсии по селу и в музеях, посещение села Кала-Корейш. Трансфер на минивэне Lada Largus (до 6 мест).
  • По запросу возможно организовать трансфер на более комфортном минивэне Hyundai Starex
  • Отдельно оплачиваются: мастер-класс в кузнице — 1000 ₽ за чел., мастер-класс по кубачинской вышивке — до 500 ₽ за чел. (стоимость зависит от количества участников, все материалы включены), обед — 600-800 ₽ за чел. и билеты в музеи — всего 200 ₽ за чел.
  • Возможно понаблюдать за работой вышивальщиц и узнать от них о технике и истории ремесла (без участия в мастер-классе) — 1500 ₽ за всех
  • За дополнительную плату возможен трансфер из Махачкалы (4000 ₽ в одну сторону, 7500 ₽ в обе) и Изербаша (7000 ₽)
  • По желанию можем организовать двухдневную экскурсию с ночёвкой в селе, с более глубоким знакомством с селом Кубачи, селом Амузги и окрестностями; детали уточняйте в переписке

Экскурсию для вас проведет профессиональный гид с прекрасным знанием русского языка — уроженец этих мест, педагог, который уже много лет знакомит гостей с Южным Дагестаном.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра
Александра — ваша команда гидов в Дербенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1586 туристов
В нашей команде гиды, которые с детства интересуются природой и историей родного края и работают с энтузиазмом, искренне желая показать всё самое-самое гостям своей Республики. Делаем экскурсии и многодневные путешествия профессионально и с душой, всегда прислушиваемся к вашим пожеланиям по программе и маршруту. Проводим экскурсии на русском, английском и немецком языках. До встречи на Северном Кавказе!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 23 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
22
4
1
3
2
1
Н
Хорошая экскурсия от лица местного жителя. Такие встречи всегда душевные и трогательные, т. к. пропитаны воспоминаниями детства, юности и любовью к своей малой родине. Было интересно побродить по заброшенным улочкам
читать дальшеуменьшить

старых Кубачей, зайти в ювелирные магазинчики, затем вкусно отведать местных блюд в семье экскурсовода, узнать традиции этой семьи, а также посетить ювелирную мастерскую. Одно из самых запоминающихся путешествий по Южному Дагестану. Спасибо гиду Эдику и экскурсоводу Мурату за тёплые воспоминания.

Вам был полезен этот отзыв?
Людмила
Сердечно благодарим Александру за организацию экскурсии, нашего прекрасного гида-водителя Эдуарда за заботливое сопровождение и интересную беседу и конечно гида Мурата за гостеприимство и очень познавательный рассказ. Стоит отметить индивидуальный подход
читать дальшеуменьшить

к экскурсии: все наши пожелания были учтены. Благодаря Эдуарду мы чувствовали надежность и безопасность в дороге, он очень аккуратный водитель, поделился фактами и историями о местах по пути и поддерживал увлекательную беседу о традициях, культуре, жизни в республике, отвечал на все интересующие нас вопросы, сопровождал на всем пути к древнему поселению Кала-Корейш. В Кубачи нас встретил местный житель, учитель и потомственный ювелир Мурат. Большое ему спасибо за теплый прием у себя дома, потрясающе вкусный обед из блюд национальной кухни, приготовленный с любовью им и его супругой. У них дома мы почувствовали себя дорогими гостями. Мурат образованный, начитанный, талантливый человек, очень интересный рассказчик. Он поделился тонкостями и секретами ювелирного мастерства. До глубины души поразил его рассказ о жизни в селе, о прошлом и настоящем, об увлечениях, о мечтах и планах. Прогулка по селу стала очень личной душевной историей. Мы от всего сердца благодарны за погружение в культуру и обычаи и желаем процветания Кубачи и республике и конечно обязательно вернемся еще раз!

Сердечно благодарим Александру за организацию экскурсии, нашего прекрасного гида-водителя Эдуарда за заботливое сопровождение и интересную беседу
Сердечно благодарим Александру за организацию экскурсии, нашего прекрасного гида-водителя Эдуарда за заботливое сопровождение и интересную беседу
Сердечно благодарим Александру за организацию экскурсии, нашего прекрасного гида-водителя Эдуарда за заботливое сопровождение и интересную беседу
Сердечно благодарим Александру за организацию экскурсии, нашего прекрасного гида-водителя Эдуарда за заботливое сопровождение и интересную беседу
Сердечно благодарим Александру за организацию экскурсии, нашего прекрасного гида-водителя Эдуарда за заботливое сопровождение и интересную беседу
Сердечно благодарим Александру за организацию экскурсии, нашего прекрасного гида-водителя Эдуарда за заботливое сопровождение и интересную беседу
Сердечно благодарим Александру за организацию экскурсии, нашего прекрасного гида-водителя Эдуарда за заботливое сопровождение и интересную беседу
Сердечно благодарим Александру за организацию экскурсии, нашего прекрасного гида-водителя Эдуарда за заботливое сопровождение и интересную беседу
Вам был полезен этот отзыв?
В
Все прошло великолепно!
В день экскурсии 24 февраля похолодало и пошел снег, погода внесла свои коррективы.
Водитель Эдик мастер своего дела, вел автомобиль по заснеженному серпантину с гравийным покрытием великолепно.
Гид Мурад, это
читать дальшеуменьшить

вообще отдельная история. Такой увлеченный, ответственный и душевный человек! А гостеприимство его и его супруги вообще выше всяких похвал. Было очень вкусно.
К экскурсии было привлечено несколько местных жителей, мастеров-ювелиров, музейных работников и все показали свой высокий профессионализм!
Спасибо вам всем большое за такую замечательную экскурсию!
В Кубачах живут замечательные, талантливые и трудолюбивые люди.
И дай бог им процветания!

Все прошло великолепно!
Все прошло великолепно!
Все прошло великолепно!
Все прошло великолепно!
Все прошло великолепно!
Все прошло великолепно!
Все прошло великолепно!
Все прошло великолепно!
Вам был полезен этот отзыв?
Ольга
Кубачи - селение, которое обязательно нужно посетить!
Дорога к самому селению идет по шикарному горному серпантину с восхитительными видами. Местный гид Ильяс, который родился и вырос в селении, расскажет всё до
читать дальшеуменьшить

мелочей от древней истории и обычаев до современного времени. Задавать вопросы и распрашивать - необходимо, чтоб больше проникнуться местной атмосферой.
Кубачи - не только ювелирное искусство, но и селение,где до сих пор уважают и продолжают традиции своих предков.
Спасибо огромное Ильясу за чудесно проведённый день.
Александра - успехов и процветания☺

Кубачи - селение, которое обязательно нужно посетить!
Кубачи - селение, которое обязательно нужно посетить!
Кубачи - селение, которое обязательно нужно посетить!
Кубачи - селение, которое обязательно нужно посетить!
Кубачи - селение, которое обязательно нужно посетить!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Наша компания осталась в восторге от данной экскурсии! Водитель Эдик всю дорогу поддерживал настроение и отвечал на самые разные вопросы, делился историями.

Гид Магомед, благодаря искренней любви к своей Родине, а
читать дальшеуменьшить

также грамотно построенной речи, погрузил нас в историю села! Он являлся не просто сторонним наблюдателем, а непосредственным участником некоторых событий села Кубачи.
Отдельной душевной частью нашего дня стал вкуснейший обед в семье Магомеда с национальными блюдами, заботливо приготовленный его женой! Также в его доме мы увидели традиционную для Кубачинцев музейную комнату, где Магомед рассказал нам личные истории своей семьи. Там мы смогли примерить традиционные наряды Кубачинцев и сфотографироваться.

Наша компания осталась в восторге от данной экскурсии! Водитель Эдик всю дорогу поддерживал настроение и отвечал
Наша компания осталась в восторге от данной экскурсии! Водитель Эдик всю дорогу поддерживал настроение и отвечал
Наша компания осталась в восторге от данной экскурсии! Водитель Эдик всю дорогу поддерживал настроение и отвечал
Наша компания осталась в восторге от данной экскурсии! Водитель Эдик всю дорогу поддерживал настроение и отвечал
Вам был полезен этот отзыв?
Юля
Очень энергичная,впечатляющая экскурсия. Великолепный водитель с хорошим ухоженным транспортом,легко подстраивался под наши «хотелочки»😂,вежливый,отвечал на все наши вопросы.
Кубачи очень интересное село со своей какой-то отдельной и отличающейся жизнью,просто великолепный обед в
читать дальшеуменьшить

очень гостеприимном доме с заботливыми и внимательными хозяевами,обеды все были очень вкусными домашними,как всегда привезли с Дагестана лишние килограммы и кубачинские украшения))). Мы посетили школьный музей. Гид рассказал всю истории кубачей,очень интеллигентный👏👍 Александра-очень хороший организатор❤️

Очень энергичная,впечатляющая экскурсия. Великолепный водитель с хорошим ухоженным транспортом,легко подстраивался под наши «хотелочки»😂,вежливый,отвечал на все наши
Очень энергичная,впечатляющая экскурсия. Великолепный водитель с хорошим ухоженным транспортом,легко подстраивался под наши «хотелочки»😂,вежливый,отвечал на все наши
Очень энергичная,впечатляющая экскурсия. Великолепный водитель с хорошим ухоженным транспортом,легко подстраивался под наши «хотелочки»😂,вежливый,отвечал на все наши
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Дербента

Похожие экскурсии на «Кубачи - в гости к горным ювелирам и оружейникам»

Село Хунзах, Карадахская теснина, плато Матлас и водопады Тобот и Итля-Тляр
На автобусе
11 часов
11 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Село Хунзах, Карадахская теснина, плато Матлас и водопады Тобот и Итля-Тляр
Добро пожаловать в удивительный мир Дагестана! Путешествие по живописным местам и древним селам подарит вам массу впечатлений
Начало: По договорённости с организатором
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 06:00
14 авг в 06:00
17 авг в 06:00
4000 ₽ за человека
Горный аул Кубачи - погружение в мир настоящего Дагестана
На машине
7 часов
17 отзывов
Групповая
до 18 чел.
Горный аул Кубачи - погружение в мир настоящего Дагестана
Погулять по извилистым старинным улочкам, посетить сторожевую башню и заглянуть в гости к ювелирам
Начало: В Дербенте
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:00
Завтра в 08:00
18 авг в 08:00
7999 ₽ за человека
Из Дербента - в горный Дагестан
На машине
12 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Дербента - в горный Дагестан
Погрузитесь в атмосферу горного Дагестана, посетив Гуниб и другие уникальные места. Откройте для себя культуру и природу региона
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:00
14 авг в 07:00
от 17 500 ₽ за всё до 4 чел.
Экраноплан «Лунь» и тайны горного Дагестана
На автобусе
На микроавтобусе
7 часов
1 отзыв
Групповая
до 19 чел.
Экраноплан «Лунь» и тайны горного Дагестана
Советские инженерные чудеса, древние крепости и живописные водопады - на экскурсии из Дербента
Начало: На проспекте Агасиева
Расписание: ежедневно в 08:45
Завтра в 08:45
14 авг в 08:45
2800 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Дербенте. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Дербенте
-10%
до 6 декабря
от 27 000 ₽ за экскурсию