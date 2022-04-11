Что вас ожидает

Высокогорный аул: другая реальность

По живописной дороге с серпантином вы приедете в одно из самых потрясающих селений Дагестана. Исследуете старинную архитектуру аула с узкими улочками и домами, построенными на склонах. Узнаете об интересном этническом прошлом Кубачей, где оставили след разные народы — от персов до генуэзцев. Познакомитесь с историей ювелирных и оружейных дел, которые прославили село на весь мир. А также увидите со смотровой площадки заброшенное село на другой стороне долины и посетите сторожевую башню.

Погружение в местный быт

Особенной частью программы станет знакомство с жизнью Кубачей, на которую вы буквально взглянете изнутри. Вас пригласят поучаствовать в мастер-классах по изготовлению серебряных браслетов и клинков. Накормят вкусным обедом — в семье мастера или гостевом доме. Также вы посетите ювелирный комбинат, основанный в 60-е гг. прошлого века. А в музее познакомитесь со старинными изделиями из драгоценных и полудрагоценных металлов. Кроме того, можно будет устроить фотосессию в нарядных национальных костюмах. И конечно, здесь вы сможете приобрести оригинальные изделия прямо из рук кубачинских мастеров.

Программа (тайминг плавающий, зависит от ваших предпочтений)

Выезд из Дербента

Прибытие в Кубачи

Обед в семье мастера или гостевом доме

Осмотр ювелирной мастерской и мастер-класс по работе с серебром на примере изготовления кубачинского браслета. Работа с серебром и медью. Осмотр готовых ювелирных изделий.

Обзорная экскурсия по селу, посещение комбината ювелиров и музея кубачинских ремесел. Кубачинская сторожевая башня, смотровая площадка, экскурсия по улочкам аула.

Посещение кузницы оружейника, мастер-класс по изготовлению клинков

Возвращение в Дербент

Организационные детали

В стоимость программы включен трансфер, полное сопровождение гида, экскурсии по селу и в музее

Отдельно оплачиваются мастер-классы — 200 руб. /человека, обед — 200-300 руб. /человека, билет в музей — 120 руб. /человека

За дополнительную плату возможен трансфер из Махачкалы, Избербаша и Каспийска (4500 руб.)

Экскурсию для вас проведет профессиональный гид с прекрасным знанием русского языка — очаровательная уроженка этих мест, которая уже много лет знакомит гостей с Южным Дагестаном.