В отличие от многих вымирающих горных селений, Кубачи не стали селом-призраком, и жизнь, начавшаяся здесь еще в I веке, бьет ключом. В этом самобытном месте вы познакомитесь с ярким образцом горной архитектуры и историей села. Увидите, как потомственные ювелиры и кузнецы изготавливают украшения и клинки. А также примерите национальные костюмы и отведаете местную кухню.

Описание экскурсии

Высокогорное село: другая реальность

По живописной дороге с серпантином вы приедете в одно из самых потрясающих селений Дагестана.

Исследуете старинную архитектуру села с узкими улочками и домами, построенными на склонах. Узнаете об интересном этническом прошлом Кубачей, где оставили след разные народы — от персов до генуэзцев. Познакомитесь с историей ювелирных и оружейных дел, которые прославили село на весь мир. Раскроете, что кубачинские женщины своим мастерством не уступают своим мужчинам, ведь Кубачи – родина вышивальщиц золотошвеек. А также увидите со смотровой площадки заброшенное село на другой стороне долины и посетите сторожевую башню.

Погружение в местный быт

Особенной частью программы станет знакомство с жизнью Кубачей, на которую вы буквально взглянете изнутри. Вас пригласят поучаствовать в мастер-классах по изготовлению серебряных украшений и клинков. Накормят вкусным обедом — в семье мастера или гостевом доме. Также вы посетите ювелирный комбинат, основанный в 60-е гг. прошлого века. А в музее познакомитесь со старинными изделиями из драгоценных и полудрагоценных металлов. Кроме того, можно будет устроить фотосессию в нарядных национальных костюмах. И конечно, здесь вы сможете приобрести оригинальные изделия прямо из рук кубачинских мастеров.

По дороге обратно в Дербент мы сделаем остановку и, по вашему желанию, поднимемся по горной тропе к заброшенному селу Кала-Корейш. Когда-то оно играло важную роль в истории региона и до сих пор остаётся особым местом как для историков, так и для мусульман. Помимо богатой истории, отсюда открываются впечатляющие виды на окружающие горы.

Программа

Выезд из Дербента

Прибытие в Кубачи

Обед в семье мастера или гостевом доме

Осмотр ювелирной мастерской и мастер-класс по работе с серебром. Работа с серебром и медью. Осмотр готовых ювелирных изделий.

При желании мастер-класс по кубачинской вышивке (оплачивается отдельно)

Обзорная экскурсия по селу, посещение комбината ювелиров и музея кубачинских ремесел. Кубачинская сторожевая башня, смотровая площадка, экскурсия по улочкам села.

Посещение кузницы оружейника

При желании вы сможете принять участие в мастер-классе по изготовлению клинков (оплачивается отдельно)

Посещение заброшенного села Кала-Корейш (по желанию)

Возвращение в Дербент

Организационные детали

В стоимость программы включён трансфер, сопровождение гида, ювелирный мастер-класс, экскурсии по селу и в музеях, посещение села Кала-Корейш. Трансфер на минивэне Lada Largus (до 6 мест).

По запросу возможно организовать трансфер на более комфортном минивэне Hyundai Starex

Отдельно оплачиваются: мастер-класс в кузнице — 1000 ₽ за чел., мастер-класс по кубачинской вышивке — до 500 ₽ за чел. (стоимость зависит от количества участников, все материалы включены), обед — 600-800 ₽ за чел. и билеты в музеи — всего 200 ₽ за чел.

Возможно понаблюдать за работой вышивальщиц и узнать от них о технике и истории ремесла (без участия в мастер-классе) — 1500 ₽ за всех

За дополнительную плату возможен трансфер из Махачкалы (4000 ₽ в одну сторону, 7500 ₽ в обе) и Изербаша (7000 ₽)

По желанию можем организовать двухдневную экскурсию с ночёвкой в селе, с более глубоким знакомством с селом Кубачи, селом Амузги и окрестностями; детали уточняйте в переписке

Экскурсию для вас проведет профессиональный гид с прекрасным знанием русского языка — уроженец этих мест, педагог, который уже много лет знакомит гостей с Южным Дагестаном.