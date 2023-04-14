Индивидуальная экскурсия
Мы вам покажем другой Дагестан.
Слияние родников, черные пляжи на самом юге страны, золотые пески у экраноплана «Лунь» — все это вы сможете не только посмотреть, но и искупаться в вышеперечисленных водоемах.
А также вы увидите древнейший 800-летний платан, уникальное дерево “Верблюд” и редкие растения в единственном субтропическом лиановом Самурском лесу.
Слияние родников, черные пляжи на самом юге страны, золотые пески у экраноплана «Лунь» — все это вы сможете не только посмотреть, но и искупаться в вышеперечисленных водоемах.
А также вы увидите древнейший 800-летний платан, уникальное дерево “Верблюд” и редкие растения в единственном субтропическом лиановом Самурском лесу.
Ближайшие даты:
14
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Самурский лес
- Платан 800 лет
- Дерево «Верблюд»
- Слияние 3-х родников
- Пляж "Черный песок"
- Экраноплан "Лунь"
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Чудеса субтропического лесаНаше путешествие мы начнем с Самурского леса. Это самый северный на планете и единственный в России субтропический лиановый лес. Лес является частью территории государственного природного заповедника «Дагестанский». Одним из интересных мест Самурского леса является плантация орхидей. Также очень красивы пруды со своим покрытием из розовых кувшинок на широких зеленых листьях. Здесь мы с вами увидим древнейший 800-летний платан, уникальное дерево «Верблюд» и слияние трех родников.
Далее мы с вами побываем на пляже «Черный песок». Здесь мелкий, мягкий песочек и ни одного камня. Вход в море очень приятный, никаких острых ракушек, камней. А затем мы полюбуемся золотыми песками вблизи экраноалана «Лунь».
Важная информация• Рекомендуем взять купальные принадлежности, удобную обувь, сменную одежду, головной убор, полотенце, солнцезащитный крем, очки.
- Дополнительных расходов, кроме личных трат, не предусмотрено.
- Необходимо взять с собой документ удостоверяющий личность.
- Обратите внимание, оператор сотовой связи Теле2 не работает на территории Республики Дагестан. Советуем воспользоваться другими операторами: Мтс, Билайн, Мегафон.
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт (туда и обратно)
- Услуги гида-проводника
- Входные билеты
- Обед
- Что не входит
- Личные расходы
- Сувениры
- Место начала и завершения?
- г. Дербент, УЛ.Х. Тагиева 4а
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- С собой рекомендуется взять:
- Купальные принадлежности
- Удобная обувь
- Сменная одежда
- Головной убор
- Полотенце
- Солнцезащитный крем
- Очки
- Дополнительных расходов, кроме личных трат, не предусмотрено
- Взять с собой документ удостоверяющий личность.
- Обратите внимание, оператор сотовой связи Теле2 не работает на территории Республики Дагестан. Советуем воспользоваться другими операторами: Мтс, Билайн, Мегафон
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании