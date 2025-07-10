Мы вам покажем другой Дагестан.
Слияние родников, черные пляжи на самом юге страны, золотые пески у экраноплана «Лунь» — все это вы сможете не только посмотреть, но и искупаться в вышеперечисленных водоемах.
А также вы увидите древнейший 800-летний платан и редкие растения в единственном лиановом Самурском лесу в Дагестане.
Слияние родников, черные пляжи на самом юге страны, золотые пески у экраноплана «Лунь» — все это вы сможете не только посмотреть, но и искупаться в вышеперечисленных водоемах.
А также вы увидите древнейший 800-летний платан и редкие растения в единственном лиановом Самурском лесу в Дагестане.
Описание экскурсии
Чудеса субтропического лесаНаше путешествие мы начнем с Самурского леса в Дагестане. Это самый северный на планете и единственный в России субтропический лиановый лес. Лес является частью территории государственного природного заповедника «Дагестанский». Одним из интересных мест Самурского леса является плантация орхидей. Также очень красивы пруды со своим покрытием из розовых кувшинок на широких зеленых листьях. Здесь мы с вами увидим древнейший 800-летний платан и слияние трех родников. Далее мы с вами побываем на пляже «Черный песок». Здесь мелкий, мягкий песочек и ни одного камня. Вход в море очень приятный, никаких острых ракушек, камней. А затем мы полюбуемся золотыми песками вблизи экраноалана «Лунь». Важная информация• Рекомендуем взять купальные принадлежности(летний сезон), удобную обувь, сменную одежду, головной убор, полотенце, солнцезащитный крем, очки.
- Необходимо взять с собой документ удостоверяющий личность.
- Обратите внимание, оператор сотовой связи Теле2 не работает на территории Республики Дагестан. Советуем воспользоваться другими операторами: Мтс, Билайн, Мегафон.
- Предоплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании.
Ежедневно
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Самурский лес
- Платан 800 лет
- Дерево «Дупло»
- Слияние родников
- Пляж «Чёрный песок»
- Экраноплан «Лунь»
Что включено
- Транспорт (туда и обратно)
- Услуги гида-проводника
Что не входит в цену
- Обед (700-800р//чел)
- Эко-сбор (100-200р/чел)
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Дербент, из любой удобной точки
Завершение: Г. Дербент
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Посетили Самурский лес, многовековой Платан, черные пляжи, экраноплан Лунь и всё это в сопровождении с удивительным гидом,рекомендую 👍
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