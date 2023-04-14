Чудеса субтропического лесаНаше путешествие мы начнем с Самурского леса. Это самый северный на планете и единственный в России субтропический лиановый лес. Лес является частью территории государственного природного заповедника «Дагестанский». Одним из интересных мест Самурского леса является плантация орхидей. Также очень красивы пруды со своим покрытием из розовых кувшинок на широких зеленых листьях. Здесь мы с вами увидим древнейший 800-летний платан, уникальное дерево «Верблюд» и слияние трех родников.

Далее мы с вами побываем на пляже «Черный песок». Здесь мелкий, мягкий песочек и ни одного камня. Вход в море очень приятный, никаких острых ракушек, камней. А затем мы полюбуемся золотыми песками вблизи экраноалана «Лунь».

Важная информация• Рекомендуем взять купальные принадлежности, удобную обувь, сменную одежду, головной убор, полотенце, солнцезащитный крем, очки.