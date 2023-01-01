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Описание

Мы вам покажем другой Дагестан. Слияние родников, черные пляжи на самом юге страны, золотые пески у экраноплана “Лунь” – все это вы сможете не только посмотреть, но и искупаться в вышеперечисленных водоемах. А также вы увидите древнейший 800летний Платан, уникальное дерево “Верблюд” и редкие растения в единственном субтропическом лиановом Самурском лесу.