Мы вам покажем другой Дагестан.
Слияние родников, черные пляжи на самом юге страны, золотые пески у экраноплана «Лунь» — все это вы сможете не только посмотреть, но и искупаться.
А также вы увидите древнейший 800-летний Платан и редкие растения в единственном субтропическом лиановом Самурском лесу.
Слияние родников, черные пляжи на самом юге страны, золотые пески у экраноплана «Лунь» — все это вы сможете не только посмотреть, но и искупаться.
А также вы увидите древнейший 800-летний Платан и редкие растения в единственном субтропическом лиановом Самурском лесу.
Описание экскурсииМы приглашаем вас отправиться в путешествие по другому Дагестану — по его необычным и малоизвестным уголкам, где природа открывается в самых неожиданных красках. Вас ждут:• Самурский лес – единственный в России субтропический лиановый лес. Здесь гигантские лианы оплетают деревья, а редкие растения создают атмосферу настоящих джунглей. Прогулка по этому лесу – как путешествие в другую страну.
- 800-летний платан – живой свидетель истории. Этот гигантский дерево-великан смогут обхватить не менее 10 человек.
- Черный пляж на юге Дагестана – загадочный и редкий для России, он поражают своей красотой и атмосферой. Контраст темного песка и синего моря создает необычное ощущение пребывания в другом мире.
- Экраноплан «Лунь» на берегу моря – уникальная достопримечательность, сочетающая в себе красоту природы и память о советской инженерной мысли. Экскурсия сочетает в себе купание в море, прогулки по лесным тропам и живое знакомство с уникальной природой, поэтому она придется по душе как любителям активного отдыха, так и ценителям красивых пейзажей. Важная информация: Предоплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Подробная информация при бронировании.
Четверг в 8:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Самурский лес
- Платан 800 лет
- Дерево «Дупло»
- Слияние 3х родников
- Пляж «Черный песок»
- Экраноплан «Лунь»
Что включено
- Транспорт (туда и обратно)
- Услуги гида-проводника
- Обед
Что не входит в цену
- Экосбор
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Х. Тагиева, 4Я, Дербент
Завершение: Улица Х. Тагиева, 4Я, Дербент (Примоская 16/5 2ГИС)
Когда и сколько длится?
Когда: Четверг в 8:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Важная информация
- Предоплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Подробная информация при бронировании
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 21 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Понравилось все: начиная от того,что за день до начала предупредили, что нужно взять с собой, как одеться. Это очень важно, до начала обьединили всех в группу в вотсапе. Идеальная подготовка!
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Е
Красивая экскурсия, классная природа. Жаль, что не удалось искупаться из-за сильного ветра. Чай в лесу - вау, обед в частном доме супер. Экраноплан Лунь жалко, скорее бы построили парк Патриот,
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Ч
Красивая экскурсия, классная природа. Жаль, что не удалось искупаться из-за сильного ветра. Чай в лесу - вау, обед в частном доме супер. Экраноплан Лунь жалко, скорее бы построили парк Патриот,
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Е
Спасибо большое за экскурсию, остались в полном восторге, впечатлений много и воспоминаний надолго. Всем советую👍Отдельное спасибо гиду Мирзе, все очень интересно рассказывал и отвечал на наши вопросы.
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Н
Замечательный тур в Самурский лес. Пляж с чёрным песком, чистое море. Великолепный обед у местной жительницы, куриный суп с лапшой и вкуснейшая долма. Всё натуральное из местных продуктов. Спасибо🙏💕
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Е
Хочу выразить благодарность гиду Арсену за отличную поездку! Все четко, познавательно и легко. Локации прекрасны! Лес супер, пляж чёрные пески бомба, ну и конечно же Лунь👍
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