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Описание
Мы вам покажем другой Дагестан. Слияние родников, черные пляжи на самом юге страны, золотые пески у экраноплана “Лунь” – все это вы сможете не только посмотреть, но и искупаться в вышеперечисленных водоемах. А также вы увидите древнейший 800летний Платан, уникальное дерево “Верблюд” и редкие растения в единственном субтропическом лиановом Самурском лесу.
Ответы на вопросы
Что входит
Транспорт (туда и обратно)
Услуги гида-проводника
Обед
Что не входит
Личные расходы
Сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: г. Дербент Х. Тагиева 4я (по Яндекс такси Тагиева4а)
Завершение: г. Дербент Х. Тагиева 4я (рядом ресторан Villa)
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 8:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 57 человек.
Важная информация
С собой рекомендуется взять:
Купальные принадлежности
Удобная обувь
Сменная одежда
Головной убор
Полотенце
Солнцезащитный крем
Очки
Дополнительных расходов, кроме личных трат, не предусмотрено
Взять с собой документ удостоверяющий личность
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