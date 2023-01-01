Купальный тур «Самур»

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Купальный тур «Самур»
Купальный тур «Самур»

Что вас ожидает 🤩

  • Самурский лес
  • Платан 800 лет
  • Дерево "Верблюд"
  • Слияние 3х родников
  • Пляж "Черный песок"
  • Экраноплан "Лунь"
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Мы вам покажем другой Дагестан. Слияние родников, черные пляжи на самом юге страны, золотые пески у экраноплана “Лунь” – все это вы сможете не только посмотреть, но и искупаться в вышеперечисленных водоемах. А также вы увидите древнейший 800летний Платан, уникальное дерево “Верблюд” и редкие растения в единственном субтропическом лиановом Самурском лесу.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт (туда и обратно)
  • Услуги гида-проводника
  • Обед
Что не входит
  • Личные расходы
  • Сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: г. Дербент Х. Тагиева 4я (по Яндекс такси Тагиева4а)
Завершение: г. Дербент Х. Тагиева 4я (рядом ресторан Villa)
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 8:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 57 человек.
Важная информация
  • С собой рекомендуется взять:
  • Купальные принадлежности
  • Удобная обувь
  • Сменная одежда
  • Головной убор
  • Полотенце
  • Солнцезащитный крем
  • Очки
  • Дополнительных расходов, кроме личных трат, не предусмотрено
  • Взять с собой документ удостоверяющий личность

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