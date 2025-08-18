читать дальше

до начала обьединили всех в группу в вотсапе. Идеальная подготовка! Водитель крутейший - аккуратно возил по локациям, настолько у него тонкий юмор, что было легко находится в большом окружении людей, он умело поддерживал беседу во время обеда и сплотил отдыхающих в один коллектив. Экскурсовод, очень воспитанный,грамотный,спокойный,красивый парень, с душой рассказывал о своём родном крае. Было приятно слушать его тембр голоса. Были очень рады,что попали именно к ним в группу. Потому что до этого были в Нарын кала и там такие неприятные,навязчивые голоса, что с самого начала экскурсии выдохнули оттого,что нам крупно повезло! Локации интересные, хотелось бы подольше побыть на Чёрном пляже, но и этого времени нам хватило. Обед тоже был замечательный, сытный вкусный. Спасибо Спутнику! Хотелось бы,чтобы Спутник берег таких мегаспециалистов, и выделил двоим коллегам некоторую премию, чтобы они были достойно оценены. Мирзегасану отдельный респект. Вам побольше благодарных и довольных туристов, отличной погоды для экскурсии и новых локаций. Вы супер! Мы вам очень благодарны!