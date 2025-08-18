Мои заказы

Пляжи Дербента

Найдено 3 экскурсии в категории «Пляжи» в Дербенте, цены от 3700 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Золотые пески, черные пляжи и лианы Самура - индивидуальный тур
7 часов
1 отзыв
Водная прогулка
Золотые пески, черные пляжи и лианы Самура - индивидуальный тур
Начало: Г. Дербент, из любой удобной точки
«Далее мы с вами побываем на пляже «Черный песок»»
Расписание: Ежедневно
20 000 ₽ за всё до 6 чел.
Черный пляж, золотые пески, экраноплан «Лунь» и лианы Самурского леса
На автобусе
7 часов
19 отзывов
Водная прогулка
Черный пляж, золотые пески, экраноплан «Лунь» и лианы Самурского леса
Начало: Улица Х. Тагиева, 4Я, Дербент
«Черный пляж на юге Дагестана – загадочный и редкий для России, он поражают своей красотой и атмосферой»
Расписание: Четверг в 8:00
5 фев в 08:00
12 фев в 08:00
3700 ₽ за человека
Хучнинский водопад и экраноплан «Лунь»
На автобусе
7 часов
Водная прогулка
Хучнинский водопад и экраноплан «Лунь»
Посетить Ханагские каскады, пляжи Авадана и древнюю крепость на групповой автобусной экскурсии
Начало: На УЛ.Х. Тагиева
«А также отдохнете на песчаном пляже Авадана»
Расписание: в пятницу в 11:00
6 фев в 11:00
13 фев в 11:00
3700 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    18 августа 2025
    Черный пляж, золотые пески, экраноплан «Лунь» и лианы Самурского леса
    Неплохая поездка. Все размеренно и спокойно! Прекрасный обед. Платан производит впечатление.
  • А
    Артемий
    10 июля 2025
    Золотые пески, черные пляжи и лианы Самура - индивидуальный тур
    Посетили Самурский лес, многовековой Платан, черные пляжи, экраноплан Лунь и всё это в сопровождении с удивительным гидом,рекомендую 👍
  • А
    Александра
    17 сентября 2024
    Черный пляж, золотые пески, экраноплан «Лунь» и лианы Самурского леса
    Черные пески Самура лиановый лес вкусный обед из национальной кухни ставлю 5 гиду и водителю так же менеджерам
  • М
    Максютова
    5 июля 2024
    Черный пляж, золотые пески, экраноплан «Лунь» и лианы Самурского леса
    Понравилось все: начиная от того,что за день до начала предупредили, что нужно взять с собой, как одеться. Это очень важно,
    читать дальше

    до начала обьединили всех в группу в вотсапе. Идеальная подготовка! Водитель крутейший - аккуратно возил по локациям, настолько у него тонкий юмор, что было легко находится в большом окружении людей, он умело поддерживал беседу во время обеда и сплотил отдыхающих в один коллектив. Экскурсовод, очень воспитанный,грамотный,спокойный,красивый парень, с душой рассказывал о своём родном крае. Было приятно слушать его тембр голоса. Были очень рады,что попали именно к ним в группу. Потому что до этого были в Нарын кала и там такие неприятные,навязчивые голоса, что с самого начала экскурсии выдохнули оттого,что нам крупно повезло! Локации интересные, хотелось бы подольше побыть на Чёрном пляже, но и этого времени нам хватило. Обед тоже был замечательный, сытный вкусный. Спасибо Спутнику! Хотелось бы,чтобы Спутник берег таких мегаспециалистов, и выделил двоим коллегам некоторую премию, чтобы они были достойно оценены. Мирзегасану отдельный респект. Вам побольше благодарных и довольных туристов, отличной погоды для экскурсии и новых локаций. Вы супер! Мы вам очень благодарны!

  • Е
    Елена
    25 сентября 2023
    Черный пляж, золотые пески, экраноплан «Лунь» и лианы Самурского леса
    Красивая экскурсия, классная природа. Жаль, что не удалось искупаться из-за сильного ветра. Чай в лесу - вау, обед в частном
    читать дальше

    доме супер. Экраноплан Лунь жалко, скорее бы построили парк Патриот, и он стал звездой экспозиции, восстановленным ярким красавцем. Водитель - ас, гид Мирза очень старался, и рассказал много интересного. Единственная экскурсия, где предложили на выбор 2 локации, где можно было сесть в машину и начать экскурсию, а не брать такси и мчать на окраину, чтобы оттуда стартовать.

