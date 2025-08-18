Водная прогулка
Золотые пески, черные пляжи и лианы Самура - индивидуальный тур
Начало: Г. Дербент, из любой удобной точки
«Далее мы с вами побываем на пляже «Черный песок»»
Расписание: Ежедневно
20 000 ₽ за всё до 6 чел.
Черный пляж, золотые пески, экраноплан «Лунь» и лианы Самурского леса
Начало: Улица Х. Тагиева, 4Я, Дербент
«Черный пляж на юге Дагестана – загадочный и редкий для России, он поражают своей красотой и атмосферой»
Расписание: Четверг в 8:00
5 фев в 08:00
12 фев в 08:00
3700 ₽ за человека
Хучнинский водопад и экраноплан «Лунь»
Посетить Ханагские каскады, пляжи Авадана и древнюю крепость на групповой автобусной экскурсии
Начало: На УЛ.Х. Тагиева
«А также отдохнете на песчаном пляже Авадана»
Расписание: в пятницу в 11:00
6 фев в 11:00
13 фев в 11:00
3700 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр18 августа 2025Неплохая поездка. Все размеренно и спокойно! Прекрасный обед. Платан производит впечатление.
- ААртемий10 июля 2025Посетили Самурский лес, многовековой Платан, черные пляжи, экраноплан Лунь и всё это в сопровождении с удивительным гидом,рекомендую 👍
- ААлександра17 сентября 2024Черные пески Самура лиановый лес вкусный обед из национальной кухни ставлю 5 гиду и водителю так же менеджерам
- ММаксютова5 июля 2024Понравилось все: начиная от того,что за день до начала предупредили, что нужно взять с собой, как одеться. Это очень важно,
- ЕЕлена25 сентября 2023Красивая экскурсия, классная природа. Жаль, что не удалось искупаться из-за сильного ветра. Чай в лесу - вау, обед в частном
