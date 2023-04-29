Цитадель «Нарын-кала» и магия старого города

Описание
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Цитадель «Нарын-кала» и магия старого города
Цитадель «Нарын-кала» и магия старого города
Цитадель «Нарын-кала» и магия старого города
Цитадель «Нарын-кала» и магия старого города
Цитадель «Нарын-кала» и магия старого города
Ближайшие даты:
29
апр
30
апр
1
мая
2
мая
3
мая
4
мая
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мая
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даты

Что вас ожидает:

  • Цитадель "Нарын-Кала"
  • Магалы (старая часть города)
  • Дом-музей Бестужева-Марлинского.
  • Девичьи бани
  • Джума мечеть
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Знаменитая цитадель «Нарын-Кала» не нуждается в дополнительном представлении. Мы с вами пройдемся по местам-символам Дербента. Вы увидите старинную крепость, соприкоснетесь с историей. Увидите как живут в самых старых кварталах России, окунетесь в атмосферу старого города. А отличный экскурс в историю добавит в путешествие особенных эмоций и впечатлений.

Каждый день в 9:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты в крепость оплачиваются дополнительно: 200 руб. взрослые
  • 100 руб. школьники
  • Дошкольникам бесплатно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Дербент, улица 8 Магал
Завершение: Джума мечеть
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 9:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Входные билеты в крепость оплачиваются дополнительно: 200 руб. взрослые, 100 руб. школьники, дошкольникам бесплатно
  • Длительность экскурсии — около 2,5 часов
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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