Сулакский каньон и не только - глазами гида-горца! (из Дербента)

Отправиться навстречу пустыне, головокружительным видам и истинному гостеприимству
Наша программа минимум — влюбить вас в Дагестан! Вы увидите наш край глазами людей, выросших в этих горах. Откроете предания и традиции.

Пройдёте по пескам бархана, посмотрите на глубочайший каньон Европы и Чиркейское озеро с разных смотровых, прокатитесь на катере по Сулаку мимо водопадов. Увидите мощную ГЭС и пещеру, а также вкусно пообедаете.
Сулакский каньон и не только - глазами гида-горца! (из Дербента)
Сулакский каньон и не только - глазами гида-горца! (из Дербента)
Сулакский каньон и не только - глазами гида-горца! (из Дербента)
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Бархан Сарыкум: белое солнце пустыни

По желанию начнём путешествие с посещения песчаной горы — бархана Сарыкум. Он признан геологами вторым по величине в мире после песков Сахары. У вас будет время, чтобы погулять по песчаным гребням и пофотографироваться, а я расскажу об уникальности этого чуда среди Дагестанских гор. Также за дополнительную плату можно организовать фотосессию.

🐟 По вашему желанию заедем на туристическую базу «Главрыба». Здесь рады гостям: ухоженная территория, искусственные водопады, уютная веранда над прудом и, конечно, вкусная свежеприготовленная рыба.

Подвесной мост, Миатлинская ГЭС, качели и зиплайн над пропастью

В нашей программе новая локация — комплекс «Нохъо» с пещерами, повесным мостом и смотровыми площадками с другими ракурсами Сулакского каньона.

Следуя дальше, не пропустим вторую ступень Сулакского каскада ГЭС. Ее бетонная арочная плотина высотой с 28-этажный дом, а длина по гребню почти как два футбольных поля.

Затем предлагаем оценить экстремальные развлечения: «полетать» на качелях в турецком стиле и пронестись на зиплайне над рекой на высоте 250 метров.

Сулакский каньон с воды: прогулка на катере по желанию

Следующая остановка — аул Зубутли на дне каньона. В прошлом веке аул разрушило землетрясение, но постепенно он возрождается и здесь организуют прогулки на катерах по Сулаку. Отправившись в плавание, вы ощутите адреналин и насладитесь пейзажами, которые меняются с каждым поворотом: это горы до неба, бирюзовая вода, деревья на скалах и водопады, плачущие сквозь зеленый мох.

🥘 После водной прогулки по плану обед: наши национальные блюда вы попробуете в проверенном месте.

Сулакский каньон с высоты в Дубках

Смотровая площадка в поселке Дубки давно стала туристической, но вид отсюда открывается захватывающий. Слева вдали — Чиркейское водохранилище, внизу — лента реки, повсюду — горы до горизонта!

Чиркейское озеро и Буйнакский перевал

По дороге назад вы поближе взглянете на Чиркейское водохранилище, узнаете о его истории и современной роли. Кроме того, остановимся на смотровой Буйнакского перевала — живописной горной дороги.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Путешествуем на комфортном минивэне Honda Elysion. Транспортные расходы включены в стоимость.
  • Мы встретим вас в аэропорту или у вашего отеля в Махачкале или Каспийске и после экскурсии привезем обратно
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Обед (650-1000 руб. /чел.)
  • Посещение бархана Сарыкум — 2000 руб. за группу + вход на Бархан (200 руб. /чел.) + стоянка на бархане (100 руб. за машину)
  • Вход в пещеру (будние дни — 500 руб. /чел, выходные 700 руб. /чел.)
  • Прогулка на катере. Есть разные варианты:
    — по реке Сулак от плотины до плотины к плачущим водопадам (14 000 руб. за группу)
    — по реке Сулак к плачущим водопадам (12 000 руб. за группу, включая подъезд к катерам на джипах УАЗ)
    — по Чиркейскому водохранилищу с заездом в прекрасные ущелья (8000 руб. за группу)
  • Зиплайн (2000 руб. /чел.)
  • Качели (100 руб. /чел.)
  • Фотосессия (5000 руб. /день)

Что надеть, взять с собой и другие особенности

Ваше уважительное отношение к обычаям нашего края — залог дагестанского гостеприимства!

  • При себе нужно обязательно иметь документы
  • Пожалуйста, выбирайте одежду, закрывающую колени и плечи (девушкам нельзя в шортах, мужчины могут надевать шорты ниже колен)
  • Девушкам нельзя курить на локациях и при местных жителях
  • Запрещено употреблять спиртные напитки в машине и на локациях

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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