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везде наслаждались природой в тишине. Лес очень живописный, весь в маленьких речках и озерах. Лианы разных видов обвивают деревья, солнце пробивается сквозь листья, внизу цветут всякие невиданные цветочки! Ходишь как будто по храму природы. Экскурсовод Марта все рассказала, показала все листочки, нагнулась к каждому цветку, видно, что человек знает свой край и относится к нему с большой любовью. Видели лесные орхидеи и нутрию, пили вкусный чай у платана. Потом была фотосессия на закате на черном пляже с кучей маленьких речек и вкуснейший обед у Марты с видом на море и приятной беседой. Отдельно хочу отметить замечательного водителя Эдика. Дорога с ним пролетела незаметно. Всю дорогу он рассказывал нам про Дагестан, его народы, обычаи и повседневную жизнь, интересно и с юмором. Вечером заехали к экраноплану. В темноте на берегу моря он нас просто потряс своей мощью и размерами. Короче, день был незабываемый, экскурсию очень рекомендую.