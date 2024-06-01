1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Самурский лес Дербент: Эксклюзивное путешествие в джунгли России
Погрузитесь в зелёные чудеса Самурского леса, где диковинные животные и растения оживают в рассказах гида-биолога
Начало: Около вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 4 200₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия «Дербент с огоньком»: погружение в историю и культуру
Вас ждет незабываемое путешествие по древнему Дербенту с уникальными впечатлениями и теплым гостеприимством
Начало: У крепости Нарын-Кала
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8 500₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
7.5 часов
Душевный день в Табасаране: Хучнинский водопад и обед в селе (всё включено)
В мини-группе посетите 30-метровый водопад, насладитесь природой и примите участие в мастер-классах по традиционной выпечке и ковроткачеству
Начало: На ул. Ленина
4 июля в 09:00
18 июля в 09:00
6 150₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Тандемный полёт на параплане в Дербенте: адреналин и красоты
Взлетите над Дербентом, ощутив свободу и восторг от тандемного полёта на параплане с опытным пилотом
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
6 990₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Кубачи из Дербента: секреты мастеров ювелирного искусства
Путешествие в сердце дагестанского ювелирного искусства - аул Кубачи. Встреча с вековыми традициями
Начало: По договорённости
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
21 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга1 июня 2024Посетили индивидуальную экскурсию по Самурскому лесу 01.06.24. Экскурсовод Марта - замечательный рассказчик! Рассказала с душой о каждом растении, деревьях, ручейках
- ССветлана17 мая 2024Экскурсия очень понравилась! Ездили в начале мая с подругой и нашими дочками-подростками. Нам повезло с погодой и отсутствием людей, ходили
- ССемченко6 мая 2024Хочу поблагодарить Александру, Марту и Эдика за отличную организацию и незабываемую прогулку по Самурскому лесу. Это был наш заключительный день в Дагестане и по нашим пожеланиям была скорректирована экскурсия и организован трансфер в аэропорт.
- ГГалушкины31 октября 2023Прекрасная экскурсия, очень хороший гид! Действительно получился очень душевный день, нам понравились люди, у которых мы гостили, очень вкусная еда, мастер/класс, а уж природа, локации, смотровая площадка! Выше всяких похвал!
- ННаталья26 сентября 2023Сегодня совершили полет с Рафиком на параплане. Просто восторг! Какой же это кайф - ощущение свободного полета, виды с высоты!
- ААндрей16 сентября 2023Отлично полетали! Обалденный вид с высоты! Половили восходящие потоки около 20 минут. Но по желанию могут добавить и экстрима. В общем будем снова в Дагестане обязательно повторим!
- ЕЕкатерина2 сентября 2023Были на экскурсии по Табасаранскому району с водителем-экскурсоводом Эдиком 1 сентября 2023 года. Это была замечательная поездка. Мы были в красивом
- ММария28 августа 2023Прекрасные виды! Отличный гид: на любые вопросы ответит, все пожелания учтет. После такой экскурсии и не хочется уезжать в родной город
- ЮЮлия15 августа 2023Отличная экскурсия! Проводил экскурсию Тамерлан - грамотный, знающий своё дело и историю гид! Джамиле спасибо за наивкуснейший обед!! Помимо заявленной программы - Джамиля и Тамерлан свозили нас на экраноплан Лунь! Потрясающее зрелище! Рекомендуем данную экскурсию к посещению!!!
- ЕЕкатерина11 августа 2023Отличная экскурсия. Все очень. Понравилось. Интересно, красиво, вкусно! Спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Уникальный опыт»
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