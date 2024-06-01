Уникальный опыт – экскурсии в Дербенте

Найдено 5 экскурсий в категории «Уникальный опыт» в Дербенте, цены от 4 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Самурский лес: изумрудная сказка России
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
62 отзыва
Самурский лес Дербент: Эксклюзивное путешествие в джунгли России
Погрузитесь в зелёные чудеса Самурского леса, где диковинные животные и растения оживают в рассказах гида-биолога
Начало: Около вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 4 200 за всё до 5 чел.
Дербент с огоньком
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
28 отзывов
Экскурсия «Дербент с огоньком»: погружение в историю и культуру
Вас ждет незабываемое путешествие по древнему Дербенту с уникальными впечатлениями и теплым гостеприимством
Начало: У крепости Нарын-Кала
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8 500 за всё до 10 чел.
Душевный день в Табасаране: Хучнинский водопад и обед в селе (всё включено)
🚗 На машине
Мини-группа
7.5 часов
4 отзыва
Душевный день в Табасаране: Хучнинский водопад и обед в селе (всё включено)
В мини-группе посетите 30-метровый водопад, насладитесь природой и примите участие в мастер-классах по традиционной выпечке и ковроткачеству
Начало: На ул. Ленина
4 июля в 09:00
18 июля в 09:00
6 150 за человека
Полёт на параплане в тандеме
🚗 На машине
🪂 На параплане
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
Тандемный полёт на параплане в Дербенте: адреналин и красоты
Взлетите над Дербентом, ощутив свободу и восторг от тандемного полёта на параплане с опытным пилотом
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
6 990 за человека
Из Дербента в Кубачи - на родину знаменитых на весь мир златокузнецов
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Кубачи из Дербента: секреты мастеров ювелирного искусства
Путешествие в сердце дагестанского ювелирного искусства - аул Кубачи. Встреча с вековыми традициями
Начало: По договорённости
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
21 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    1 июня 2024
    Самурский лес: изумрудная сказка России
    Посетили индивидуальную экскурсию по Самурскому лесу 01.06.24. Экскурсовод Марта - замечательный рассказчик! Рассказала с душой о каждом растении, деревьях, ручейках
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    и озёрах. Приятно было слушать и бродить по разным уголкам леса, с удовольствием наслаждаясь красотой природы. Сразу чувствуется, что гид любит свою родину и рассказывает о ней с гордостью и любовью! Отдельно хочу поблагодарить нашего водителя Эдика. Забрал нас от отеля и всю дорогу рассказывал интересные истории про Дагестан и также как и Марта с удовольствием отвечал на все вопросы))) 6 часов пролетели незаметно и было очень жаль расставаться с таким замечательным лесом и интересными людьми!

    Посетили индивидуальную экскурсию по Самурскому лесу 01.06.24. Экскурсовод Марта - замечательный рассказчик! Рассказала с душой оПосетили индивидуальную экскурсию по Самурскому лесу 01.06.24. Экскурсовод Марта - замечательный рассказчик! Рассказала с душой оПосетили индивидуальную экскурсию по Самурскому лесу 01.06.24. Экскурсовод Марта - замечательный рассказчик! Рассказала с душой о
  • С
    Светлана
    17 мая 2024
    Самурский лес: изумрудная сказка России
    Экскурсия очень понравилась! Ездили в начале мая с подругой и нашими дочками-подростками. Нам повезло с погодой и отсутствием людей, ходили
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    везде наслаждались природой в тишине. Лес очень живописный, весь в маленьких речках и озерах. Лианы разных видов обвивают деревья, солнце пробивается сквозь листья, внизу цветут всякие невиданные цветочки! Ходишь как будто по храму природы. Экскурсовод Марта все рассказала, показала все листочки, нагнулась к каждому цветку, видно, что человек знает свой край и относится к нему с большой любовью. Видели лесные орхидеи и нутрию, пили вкусный чай у платана. Потом была фотосессия на закате на черном пляже с кучей маленьких речек и вкуснейший обед у Марты с видом на море и приятной беседой. Отдельно хочу отметить замечательного водителя Эдика. Дорога с ним пролетела незаметно. Всю дорогу он рассказывал нам про Дагестан, его народы, обычаи и повседневную жизнь, интересно и с юмором. Вечером заехали к экраноплану. В темноте на берегу моря он нас просто потряс своей мощью и размерами. Короче, день был незабываемый, экскурсию очень рекомендую.

  • С
    Семченко
    6 мая 2024
    Самурский лес: изумрудная сказка России
    Хочу поблагодарить Александру, Марту и Эдика за отличную организацию и незабываемую прогулку по Самурскому лесу. Это был наш заключительный день в Дагестане и по нашим пожеланиям была скорректирована экскурсия и организован трансфер в аэропорт.
    Хочу поблагодарить Александру, Марту и Эдика за отличную организацию и незабываемую прогулку по Самурскому лесу. ЭтоХочу поблагодарить Александру, Марту и Эдика за отличную организацию и незабываемую прогулку по Самурскому лесу. ЭтоХочу поблагодарить Александру, Марту и Эдика за отличную организацию и незабываемую прогулку по Самурскому лесу. ЭтоХочу поблагодарить Александру, Марту и Эдика за отличную организацию и незабываемую прогулку по Самурскому лесу. Это
  • Г
    Галушкины
    31 октября 2023
    Душевный день в Табасаране: Хучнинский водопад и обед в селе (всё включено)
    Прекрасная экскурсия, очень хороший гид! Действительно получился очень душевный день, нам понравились люди, у которых мы гостили, очень вкусная еда, мастер/класс, а уж природа, локации, смотровая площадка! Выше всяких похвал!
  • Н
    Наталья
    26 сентября 2023
    Полёт на параплане в тандеме
    Сегодня совершили полет с Рафиком на параплане. Просто восторг! Какой же это кайф - ощущение свободного полета, виды с высоты!
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    Эмоции не передать! Впечатления на всю жизнь! По поводу организации: очень ответственный подход к безопасности, выбору места и погоды (полететь получилось не в первый день, погода не позволила, но ожидание того стоило), подробный инструктаж. Доброжелательное и заботливое отношение, всё подсказывал Рафик по ходу полета. Огромная благодарность Рафику и Мухаммаду! Счастья и процветания!

    Сегодня совершили полет с Рафиком на параплане. Просто восторг! Какой же это кайф - ощущение свободного
  • А
    Андрей
    16 сентября 2023
    Полёт на параплане в тандеме
    Отлично полетали! Обалденный вид с высоты! Половили восходящие потоки около 20 минут. Но по желанию могут добавить и экстрима. В общем будем снова в Дагестане обязательно повторим!
  • Е
    Екатерина
    2 сентября 2023
    Душевный день в Табасаране: Хучнинский водопад и обед в селе (всё включено)
    Были на экскурсии по Табасаранскому району с водителем-экскурсоводом Эдиком 1 сентября 2023 года. Это была замечательная поездка. Мы были в красивом
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    ущелье, наблюдали водопад, изучали интересные мосты. Но изюминкой нашего путешествия был обед в семье нашего гида. Это невозможно описать словами: очень вкусно, уютно, душевно. В этот день мы очень много узнали о традициях и обычаях людей, живущих в Дагестане и особенно в Табасаране. Впечатления на долгое время. Приезжайте сюда)

  • М
    Мария
    28 августа 2023
    Душевный день в Табасаране: Хучнинский водопад и обед в селе (всё включено)
    Прекрасные виды! Отличный гид: на любые вопросы ответит, все пожелания учтет. После такой экскурсии и не хочется уезжать в родной город
    Прекрасные виды! Отличный гид: на любые вопросы ответит, все пожелания учтет. После такой экскурсии и не хочется уезжать в родной город
  • Ю
    Юлия
    15 августа 2023
    Дербент с огоньком
    Отличная экскурсия! Проводил экскурсию Тамерлан - грамотный, знающий своё дело и историю гид! Джамиле спасибо за наивкуснейший обед!! Помимо заявленной программы - Джамиля и Тамерлан свозили нас на экраноплан Лунь! Потрясающее зрелище! Рекомендуем данную экскурсию к посещению!!!
  • Е
    Екатерина
    11 августа 2023
    Дербент с огоньком
    Отличная экскурсия. Все очень. Понравилось. Интересно, красиво, вкусно! Спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Уникальный опыт»

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  1. Самурский лес: изумрудная сказка России
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  3. Душевный день в Табасаране: Хучнинский водопад и обед в селе (всё включено)
  4. Полёт на параплане в тандеме
  5. Из Дербента в Кубачи - на родину знаменитых на весь мир златокузнецов
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Джума-Мечеть
  3. Самое главное
  4. Девичьи бани
  5. Экраноплан «Лунь»
  6. Старый город
  7. Сулакский каньон
  8. Бархан Сарыкум
  9. Гамсутль
  10. Каменная чаша
Сколько стоит экскурсия по Дербенту в июне 2024
Сейчас в Дербенте в категории "Уникальный опыт" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 4 200 до 21 000. Туристы уже оставили гидам 96 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
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