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городу, его окрестностям и ресторанам на комфортабельном, просторном внедорожнике. Саид услышал все наши просьбы и адапртировал экскурсию под наши пожелания. Мы не любители энциклопедических знаний, поэтому базовой информации по истории города от Саида нам вполне хватило, зато мы его засыпали вопросами о местной жизни, традициях, культуре и много еще чего. Саид ответил на все наши вопросы, а мы узнали очень много интересного о Дагестане, Дербенте, его жителях, их традициях и культуре. Увидели крепость, улочки старого города и экраноплан «Лунь». А также попробовали основные блюда национальной кухни: хинкал, чуду и много всего вкусного. Еда вся достаточно простая, но очень вкусная! Советуем эту экскурсию брать в первый день, пока вы еще не разбаловали себя местными гастрономическими изысками) Однозначно рекомендуем! Это интереснее, удобнее, а главное вкуснее обычной обзорной экскурсии по городу)