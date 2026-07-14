Долма и дюшпере, чуду и хинкалы — весь колорит многонационального Дагестана вы раскроете в его кухне. Вас ждёт вкуснейший обед и чай с «пях-пяхом».
А в перерывах между гастрономическими приключениями вы познакомитесь с самыми яркими достопримечательностями Дербента и Авадана.
А в перерывах между гастрономическими приключениями вы познакомитесь с самыми яркими достопримечательностями Дербента и Авадана.
Описание экскурсии
- Программа начнётся с с посещения Дербентской набережной, где пройдёт утреннее чаепитие с восточными сладостями — главная традиция Южного Дагестана.
- После мы отправимся к главной достопримечательности города — в цитадель «Нарын-кала».
- На территории комплекса вы познакомитесь с историей могучей крепости, увидите особое прямоугольное водохранилище, ханскую баню 16-17 вв., а также большой и малый зинданы, старинную офицерскую гауптвахту и бойницы.
- Далее вас ждёт вкуснейший обед с королем дагестанкой кухни — встречайте его величество Хинкал.
- Затем мы с вами отправимся на юг, в село Авадан. Увидим знаменитого «Каспийского монстра» — экраноплан «Лунь».
- Впереди — знакомство со старой частью города, лабиринтами магалов и древнейшей «Джума-мечетью».
- Нагуляв аппетит, вы отправитесь на второй национальный обед в кафе, где для вас приготовят национальный суп Дюшпере с миниатюрными пельмешками, Долму из виноградных листьев с гатыгом, табасаранское чуду с мясом и картошкой, нарежут овощи и угостят соками и вкусным чаем с «пях-пяхом».
- Прогулка продолжится вдоль северной крепостной стены — вы узнаете историю ее постройки и коврового рынка, который раньше здесь находился. Увидите находки археологов и парк с самым большим мультимедийным фонтаном России.
Организационные детали
- Трансфер и питание в течение всего дня включены в стоимость экскурсии.
- Дополнительных расходов по пути не предусмотрено.
- С вами будет один из профессиональных гидов (коренных жителей города) нашей команды.
- Для поездки необходимо выбрать не облегающую и непросвечивающую одежду, прикрывающую плечи, живот и колени (брюки можно, шорты — нет).
- Запрещено распитие спиртных напитков во время поездки.
- Также нельзя брать с собой животных.
в понедельник и субботу в 10:00
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|5500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Г. Дербент, УЛ.Х. Тагиева
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и субботу в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Саид — Организатор в Дербенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 8999 туристов
Наша компания — федеральный туроператор, развиваем туризм в Дагестане с 2017 года. У нас в штате только квалифицированные сотрудники, которые найдут индивидуальный подход к каждому гостю, влюбят вас в нашу республику и покажут Дагестан со всех сторон. Предлагаем целый спектр маршрутов: от самых популярных до необычных. Проведите свой лучший отдых вместе с нами!
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 28 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Посетили все основные достопримечательности Дербента, объелись, узнали много интересного и получили массу удовольствия
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Были в Дербенте проездом на мотоцикле, хотелось чтото вроде обзорной экскурсии именно по городу. Выбрали Гастро-тур потому, что он охватывал все основные интересные локации. Гидом был Мирзегасан, очень интеллигентный и
+2
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Т
В Дагестане я побывала в конце апреля 2024 года. Погода хорошая: не жарко и не холодно, тепло.
Гастротур - это замечательная экскурсия во время которой мы узнали много о городе Дербенде,
Гастротур - это замечательная экскурсия во время которой мы узнали много о городе Дербенде,
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Очень удачный формат обзорной экскурсии! Можно и город посмотреть, и с местной кухней познакомиться. Нам повезло и наша экскурсия была индивидульной, мы втроем в сопровождении замечательного гида Саида перемещались по
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Большое спасибо! однозначно советую экскурсию. Гуляли с гидом Галимом, все почти по-домашнему, будто просто приехали в гости. увлекательно рассказал о Дербенте, у нас было много вопросов о республике, устоях, нравах, людях) В процессе прогулки позавтракали, пообедали, поужинали)
Галим отличный собеседник, с чувством юмора, видно, что много где побывал.
Сам город очень колоритный, дербентская кухня вкусная.
Такой формат экскурсии -👍🏼
Галим отличный собеседник, с чувством юмора, видно, что много где побывал.
Сам город очень колоритный, дербентская кухня вкусная.
Такой формат экскурсии -👍🏼
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Посетили данную экскурсию с удовольствием!
Блюда все,что были указаны в описании присутствовали.
Всё было очень вкусно и сытно🥰 Прекрасный гид Мирзегасан🙂↕️ Полностью обладает информацией,в меру шутит,было приятно посетить с ним все места и самое главное не скучно,всё отлично и чётко рассказывает,отвечает на все вопросы!
Огромное спасибо 😌
Блюда все,что были указаны в описании присутствовали.
Всё было очень вкусно и сытно🥰 Прекрасный гид Мирзегасан🙂↕️ Полностью обладает информацией,в меру шутит,было приятно посетить с ним все места и самое главное не скучно,всё отлично и чётко рассказывает,отвечает на все вопросы!
Огромное спасибо 😌
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