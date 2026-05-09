Мы отправимся исследовать редкий природный феномен — подземный водопад в каменном ущелье. А затем побываем в месте, где состоялось историческое примирение Имама Шамиля и князя Барятинского. По пути вы услышите о быте и традициях горцев. А мы позаботимся, чтобы долгое путешествие было не только увлекательным, но и комфортным.

Описание экскурсии

6:00–7:00 — выезд из Дербента. По пути мы расскажем о регионе, его традициях и истории.

10:30–11:30 — Салтинская теснина. Вы пройдёте по узкому каменному ущелью, где вода струится прямо по дну каньона. В конце пути вам откроется подземный водопад внутри скал. Это единственный водопад такого типа в Дагестане и одна из самых впечатляющих природных локаций региона.

11:30–12:00 — переезд в аул Гуниб.

12:00–13:00 — обед на фоне горных хребтов.

13:05–13:30 — стела «Белые журавли». Небольшая прогулка приведёт вас к мемориалу, которому посвящено знаменитое стихотворение Расула Гамзатова.

13:30–13:50 — переезд к крепостной стене Имама Шамиля

13:50–14:30 — крепостная стена. Вы увидите фрагменты крепостных сооружений, которые возвели русские солдаты. Узнаете, почему позже по приказу императора Александра II стену назвали в честь Имама Шамиля. Услышите о событиях 1859 года и завершении Кавказской войны.

По желанию вы пешком подниметесь по ступеням к началу стены (15–30 минут), чтобы полюбоваться панорамами.

14:30–19:00 — обратный путь в Дербент. По дороге мы будем делать остановки на смотровых площадках и в живописных местах для фото.

