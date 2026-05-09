Из Дербента - в легендарный аул Гуниб и к Салтинской теснине

Полюбоваться природой горного Дагестана, увидеть подземный водопад и разобраться в истории региона
Мы отправимся исследовать редкий природный феномен — подземный водопад в каменном ущелье. А затем побываем в месте, где состоялось историческое примирение Имама Шамиля и князя Барятинского. По пути вы услышите о быте и традициях горцев. А мы позаботимся, чтобы долгое путешествие было не только увлекательным, но и комфортным.
Описание экскурсии

6:00–7:00 — выезд из Дербента. По пути мы расскажем о регионе, его традициях и истории.

10:30–11:30 — Салтинская теснина. Вы пройдёте по узкому каменному ущелью, где вода струится прямо по дну каньона. В конце пути вам откроется подземный водопад внутри скал. Это единственный водопад такого типа в Дагестане и одна из самых впечатляющих природных локаций региона.

11:30–12:00 — переезд в аул Гуниб.

12:00–13:00 — обед на фоне горных хребтов.

13:05–13:30 — стела «Белые журавли». Небольшая прогулка приведёт вас к мемориалу, которому посвящено знаменитое стихотворение Расула Гамзатова.

13:30–13:50 — переезд к крепостной стене Имама Шамиля

13:50–14:30 — крепостная стена. Вы увидите фрагменты крепостных сооружений, которые возвели русские солдаты. Узнаете, почему позже по приказу императора Александра II стену назвали в честь Имама Шамиля. Услышите о событиях 1859 года и завершении Кавказской войны.

По желанию вы пешком подниметесь по ступеням к началу стены (15–30 минут), чтобы полюбоваться панорамами.

14:30–19:00 — обратный путь в Дербент. По дороге мы будем делать остановки на смотровых площадках и в живописных местах для фото.

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле эконом-класса с кондиционером Hyundai Solaris, Kia Rio или подобном. За доплату возможна поездка на авто более высокого класса: Hyundai Tucson, Honda Pilot или Lexus 570
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты на Салтинский водопад — 100 ₽ за чел. и обед — ~700–900 ₽ за чел.
  • За доплату мы заберём вас из Избербаша, Каспийска, Махачкалы и отвезём обратно после экскурсии — подробности согласуем в переписке
  • По желанию за доплату мы дополним программу посещением Чохских террас
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Раик
Раик — ваша команда гидов в Дербенте
Провели экскурсии для 159 туристов
Я представляю дружную команду гидов в Дербенте. Нам очень нравится проводить экскурсии и знакомить гостей с Дагестаном: его историей, культурой и традициями. Также мы максимально бережно относимся к вождению: ездим аккуратно, соблюдаем правила и скоростной режим. С нетерпением ждём нашей встречи.

