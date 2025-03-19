Село Гоор и Язык Тролля: индивидуальная экскурсия из Дербента

Старый горный аул – одна из излюбленных туристами достопримечательностей Дагестана, место, которое очень сильно набрало популярность среди любителей горных видов. Удивительные ландшафты, древние башни и магические знаки. Мы отправляемся в путешествие во времени!
Описание экскурсии
Уникальный маршрут: Гоор
Представляем вам удивительный маршрут, который обязательно привлечет ваше внимание – это Гоор. Этот старинный горный аул стал одной из самых популярных достопримечательностей Дагестана, привлекающей туристов со всего мира.
Природа и культура
Гоор – это не просто место, а целый мир, где сочетаются великолепные природные ландшафты и богатая история. Здесь вы сможете:
- Насладиться живописными видами гор.
- Увидеть древние башни, которые хранят в себе множество тайн.
- Открыть для себя магические знаки, оставленные предками.
Язык Тролля
Одной из главных достопримечательностей является Язык Тролля – уникальная природная формация, которая привлекает любителей фотографий. Здесь каждый сможет сделать запоминающийся снимок на фоне этого удивительного места.
Путешествие во времени
Гоор – это не просто путешествие в новое место, это настоящая экскурсия в прошлое. Прогуливаясь по его улочкам, вы сможете ощутить атмосферу древности и прикоснуться к культуре, которая сохранилась на протяжении веков.
Не упустите возможность открыть для себя это удивительное место, полное загадок и красоты. Гоор ждет вас!
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Карадахская теснина
- Датунский храм
- Язык Тролля в селе Гоор
Что включено
- Услуги гида
- Комфортабельный транспорт.
Что не входит в цену
- Обед (в среднем 250-600 руб. /чел.)
- Подъём к селу Гоор на буханке (150 руб. /чел.).