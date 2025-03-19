Село Гоор и Язык Тролля: индивидуальная экскурсия из Дербента

Село Гоор и Язык Тролля
Хотим познакомить вас с уникальным маршрутом, который не оставит никого равнодушным – Гоор.

Старый горный аул – одна из излюбленных туристами достопримечательностей Дагестана, место, которое очень сильно набрало популярность среди любителей горных видов. Удивительные ландшафты, древние башни и магические знаки. Мы отправляемся в путешествие во времени!
Село Гоор и Язык Тролля: индивидуальная экскурсия из Дербента
Село Гоор и Язык Тролля: индивидуальная экскурсия из Дербента
Село Гоор и Язык Тролля: индивидуальная экскурсия из Дербента
Ближайшие даты:
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Время начала: 06:00, 07:00, 08:00

Описание экскурсии

Уникальный маршрут: Гоор

Представляем вам удивительный маршрут, который обязательно привлечет ваше внимание – это Гоор. Этот старинный горный аул стал одной из самых популярных достопримечательностей Дагестана, привлекающей туристов со всего мира.

Природа и культура

Гоор – это не просто место, а целый мир, где сочетаются великолепные природные ландшафты и богатая история. Здесь вы сможете:

  • Насладиться живописными видами гор.
  • Увидеть древние башни, которые хранят в себе множество тайн.
  • Открыть для себя магические знаки, оставленные предками.

Язык Тролля

Одной из главных достопримечательностей является Язык Тролля – уникальная природная формация, которая привлекает любителей фотографий. Здесь каждый сможет сделать запоминающийся снимок на фоне этого удивительного места.

Путешествие во времени

Гоор – это не просто путешествие в новое место, это настоящая экскурсия в прошлое. Прогуливаясь по его улочкам, вы сможете ощутить атмосферу древности и прикоснуться к культуре, которая сохранилась на протяжении веков.

Не упустите возможность открыть для себя это удивительное место, полное загадок и красоты. Гоор ждет вас!

Вы сами выбираете дату и время

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Карадахская теснина
  • Датунский храм
  • Язык Тролля в селе Гоор
Что включено
  • Услуги гида
  • Комфортабельный транспорт.
Что не входит в цену
  • Обед (в среднем 250-600 руб. /чел.)
  • Подъём к селу Гоор на буханке (150 руб. /чел.).
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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