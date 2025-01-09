Гоор – экскурсии в Дербенте

Найдено 4 экскурсии в категории «Гоор» в Дербенте, цены от 3300 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Гоор и Кахиб и язык Тролля из Дербента
На автобусе
113 отзывов
13 часов
Групповая
до 19 чел.
Гоор и Кахиб: путеводитель по забытым селениям горного Дагестана
Вас ждет погружение в историю древних селений Дагестана, где каждый камень хранит легенды горцев
Начало: Г. Дербент ул. Ленина 41
Расписание: вторник,четверг,суббота
Завтра в 06:00
15 фев в 06:00
3300 за человека
Старинные селения - Гоор и Кахиб из Дербента индивидуально
1 отзыв
12 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Старинные селения - Гоор и Кахиб
Путешествие в сердце Дагестана: древние селения, легенды и горные пейзажи ждут вас. Ощутите дух времени и природы в одном туре
Начало: Г. Дербент, улХ. Тагиева,4а (2ГИС ул. Приморская16...
Расписание: Ежедневно в 6:00
Завтра в 06:00
14 фев в 06:00
23 000 за всё до 6 чел.
Путешествие по дагестанским горам: Гоор и Кахиб из Дербента
На автобусе
38 отзывов
14 часов
Групповая
Путешествие по дагестанским горам: Гоор и Кахиб из Дербента
Начало: Г. Дербент Х. Тагиева 4а (В 2гис Приморская 16/5)
Расписание: вт в 7:00
18 фев в 07:00
25 фев в 07:00
4500 за человека
Путешествие в прошлое: Гоор и Кахиб
Пешая
На автобусе
14 часов
Групповая
до 20 чел.
Путешествие в прошлое: Гоор и Кахиб
Начало: Ул. Буйнакского 4, офис компании Mount Way
Расписание: По понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.
14 фев в 09:00
16 фев в 09:00
3600 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    9 января 2025
    Гоор и Кахиб и язык Тролля из Дербента
    Экскурсия полный восторг! Спасибо большое гиду Сарухану за бесподобную экскурсию в Гоор и Кахиб. Все было хорошо организованно, комфортная машина,
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    вкусный национальный обед, потрясающе красивые локации. Сарухан очень приятный, веселый и эрудированный, интересно рассказывал про традиции и обычаи. Получила куча положительных эмоций и супер красивые фотографии. Советую на экскурсию брать наличные и лучше млекие купюры. Подъем на УАЗиках до места, фуникулер, подвесной мост - за дополнительную плату. Также в кафе и магазинах приветствуются наличные.

  • Е
    Елена
    7 января 2025
    Гоор и Кахиб и язык Тролля из Дербента
    Спасибо компании Кавказ-Тур и гиду Сарухану за прекрасную экскурсию в Кахиб и Гоор, всё было прекрасно организовано, кроме основного трансфера
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    покатались на буханке, фуникулёре, очень комфортный подъём к аулам, вкусный обед у местных, Сарухан очень крутой гид, весёлый, эрудированный, рассказывал много интересных историй, фотки, которые он делал - это просто отпад, на обратной дороге смотрели интересный фильм про Дагестан. Всем рекомендую, не пожалеете))

  • И
    Ирина
    25 ноября 2024
    Гоор и Кахиб и язык Тролля из Дербента
    Очень интересная экскурсия и комфортная поездка. Получилось, что в мини-группе. Спасибо, что экскурсия все же состоялась, несмотря на малое количество участников. Насыщенная программа, и на уазиках в Гоор подняли, и на фуникулере до Кахиба покатались, вкусно пообедали. Виды шикарные
  • А
    Александра
    15 сентября 2024
    Путешествие по дагестанским горам: Гоор и Кахиб из Дербента
    Очень красивая природа, глаза не верили тому что видят, комфортный транспорт, гид очень интересно проводил экскурсию на одном дыхании все прошло, рекомендую
  • А
    Андрей
    31 августа 2024
    Путешествие по дагестанским горам: Гоор и Кахиб из Дербента
    Всё понравилось.
  • И
    Ирина
    16 августа 2024
    Путешествие по дагестанским горам: Гоор и Кахиб из Дербента
    ездили на экскурсию 15 августа с гидом Мурадом и водителем Камалем. от поездки остались наилучшие впечатления! пожалуй, лучшая экскурсия из тех,
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    что мы в целом посетили. Красивые места, величественные горы, интересные и уникальные локации. Поездка, несмотря на длительность, не утомительна. Впечатлил обед в дагестанском доме- все блюда наивкуснейшие! Мурад хорошо подает информацию, в меру обо всем, не утомляет излишними деталями, можно сказать, Мурад с Кемалем" подсветили" поездку в приятную и веселую сторону, спасибо им за это большое! будем вспоминать Дагестан и шлём большой привет из Подмосковья, здоровья и всех благ! а фотографии все скажут сами за себя)

Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Гоор»

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В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Гоор и Кахиб и язык Тролля из Дербента
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  3. Путешествие по дагестанским горам: Гоор и Кахиб из Дербента
  4. Путешествие в прошлое: Гоор и Кахиб
Какие места ещё посмотреть в Дербенте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Крепость Нарын-Кала
  2. Сулакский каньон
  3. Джума-Мечеть
  4. Экраноплан «Лунь»
  5. Бархан Сарыкум
  6. Самое главное
  7. Старый город
  8. Девичьи бани
  9. Гамсутль
  10. Водопад Тобот
Сколько стоит экскурсия по Дербенту в феврале 2025
Сейчас в Дербенте в категории "Гоор" можно забронировать 4 экскурсии от 3300 до 23 000. Туристы уже оставили гидам 152 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
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