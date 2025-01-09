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что мы в целом посетили. Красивые места, величественные горы, интересные и уникальные локации. Поездка, несмотря на длительность, не утомительна. Впечатлил обед в дагестанском доме- все блюда наивкуснейшие! Мурад хорошо подает информацию, в меру обо всем, не утомляет излишними деталями, можно сказать, Мурад с Кемалем" подсветили" поездку в приятную и веселую сторону, спасибо им за это большое! будем вспоминать Дагестан и шлём большой привет из Подмосковья, здоровья и всех благ! а фотографии все скажут сами за себя)