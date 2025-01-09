13 часов
Групповая
до 19 чел.
Гоор и Кахиб: путеводитель по забытым селениям горного Дагестана
Вас ждет погружение в историю древних селений Дагестана, где каждый камень хранит легенды горцев
Начало: Г. Дербент ул. Ленина 41
Расписание: вторник,четверг,суббота
Завтра в 06:00
15 фев в 06:00
3300₽ за человека
12 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Старинные селения - Гоор и Кахиб
Путешествие в сердце Дагестана: древние селения, легенды и горные пейзажи ждут вас. Ощутите дух времени и природы в одном туре
Начало: Г. Дербент, улХ. Тагиева,4а (2ГИС ул. Приморская16...
Расписание: Ежедневно в 6:00
Завтра в 06:00
14 фев в 06:00
23 000₽ за всё до 6 чел.
14 часов
Групповая
Путешествие по дагестанским горам: Гоор и Кахиб из Дербента
Начало: Г. Дербент Х. Тагиева 4а (В 2гис Приморская 16/5)
Расписание: вт в 7:00
18 фев в 07:00
25 фев в 07:00
4500₽ за человека
14 часов
Групповая
до 20 чел.
Путешествие в прошлое: Гоор и Кахиб
Начало: Ул. Буйнакского 4, офис компании Mount Way
Расписание: По понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.
14 фев в 09:00
16 фев в 09:00
3600₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММария9 января 2025Экскурсия полный восторг! Спасибо большое гиду Сарухану за бесподобную экскурсию в Гоор и Кахиб. Все было хорошо организованно, комфортная машина,
- ЕЕлена7 января 2025Спасибо компании Кавказ-Тур и гиду Сарухану за прекрасную экскурсию в Кахиб и Гоор, всё было прекрасно организовано, кроме основного трансфера
- ИИрина25 ноября 2024Очень интересная экскурсия и комфортная поездка. Получилось, что в мини-группе. Спасибо, что экскурсия все же состоялась, несмотря на малое количество участников. Насыщенная программа, и на уазиках в Гоор подняли, и на фуникулере до Кахиба покатались, вкусно пообедали. Виды шикарные
- ААлександра15 сентября 2024Очень красивая природа, глаза не верили тому что видят, комфортный транспорт, гид очень интересно проводил экскурсию на одном дыхании все прошло, рекомендую
- ААндрей31 августа 2024Всё понравилось.
- ИИрина16 августа 2024ездили на экскурсию 15 августа с гидом Мурадом и водителем Камалем. от поездки остались наилучшие впечатления! пожалуй, лучшая экскурсия из тех,
Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Гоор»
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