Древние селения Гоор и Кахиб + Язык тролля

Путешествие по горному Дагестану: руины Гоора и Кахиба, Язык тролля, старейший христианский храм. Узнайте об исконных традициях горцев
Горный Дагестан невероятно притягателен и атмосферен! В этой экскурсии можно исследовать самые древние его уголки. Посетите руины селений Гоор и Кахиб, которые кажутся продолжением отвесных скал, на которых стоят. Сделайте
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остановку у Языка тролля и старейшего христианского храма на территории Дагестана. Узнайте об исконных традициях горцев и непростой жизни первых поселенцев высокогорных аулов.

Путешествие включает трансфер на комфортабельном микроавтобусе Mercedes, услуги гида-проводника и обед из блюд национальной кухни. Дополнительно оплачивается подъём на смотровую площадку Гоор

5
5 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  1. 🗺 Путешествие во времени
  2. 🏛 Уникальные руины
  3. 🌄 Захватывающие виды
  4. 🏞 Природные чудеса
  5. 🍲 Национальная кухня
  6. 🚌 Комфортабельный трансфер

Что можно увидеть

  • Старый Кахиб
  • Аул Гоор
  • Орлиный выступ
  • Язык тролля
  • Датунский храм
Древние селения Гоор и Кахиб + Язык тролля
Древние селения Гоор и Кахиб + Язык тролля
Древние селения Гоор и Кахиб + Язык тролля
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Отправимся в путешествие во времени, когда люди жили в селениях на отвесных скалах. Сегодня от одного из таких — Старого Кахиба — остались одни руины. Увидим и поразимся, с каким умением каменщики встраивали дома и башни в ландшафт — полное ощущение, что они вырастают из скал, на которых стоят!
  • Посетим аул Гоор — ещё одно заброшенное селение на краю ущелья. В таких труднодоступных местах жизнь тоже была непростой. Вы увидите, по какой узкой тропе приходилось добираться в аул. Узнаете, как жители оборонялись от нападений и как встречали дорогих гостей.
  • По пути заедем на горную площадку Орлиный выступ и скалу, прозванную дагестанским Языком тролля, схожим по форме со знаменитым норвежским утёсом — и нисколько ему не уступающим!
  • Датунский храм — памятник средневекового христианского зодчества возле села Датун, возведённый в Воскресном ущелье на берегу безымянной реки.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на комфортабельном микроавтобусе Mercedes, услуги гида-проводника, обед из блюд национальной кухни.
  • Дополнительно оплачивается подъём на смотровую площадку Гоор — от 100 до 300 руб. (цена зависит от сезона).
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 06:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3 300 ₽
Дети до 11 лет3 200 ₽
Пенсионеры3 250 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 06:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
Анастасия
6 июня 2024
Это была не первая моя экскурсия по Дагестану и эта понравилась больше всего. Гид Роман супер! Рассказывает интересно, на вопросы отвечает, помогает, предлагает варианты, и самое главное, не торопит и
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не ругается/злится, если кто-то задерживается, наоборот, подходит к группе индивидуально, с учетом наших потребностей и запросов, не отвлекается от темы экскурсии, не навязывает свое мнение относительно религии и политических взглядов. Так же очень прикольными была остановка на «поздороваться» с осликами и поиски местного дагестанского мороженого. И тут опять же спасибо Роману за терпение по «потакание» нашим туристическим капризам - останавливался, ждал и ходил с нами от магазина к магазину, помогая искать и выбирать то самое вкуснейшее мороженое)
Из огромных плюсов - место обеда 🔥 нас повезли в уютное местечко прямо на горе, где кормили вкуснейшими блюдами национальной кухни. Так что у нас получился целый гастро тур)

Это была не первая моя экскурсия по Дагестану и эта понравилась больше всего. Гид Роман супер!Это была не первая моя экскурсия по Дагестану и эта понравилась больше всего. Гид Роман супер!Это была не первая моя экскурсия по Дагестану и эта понравилась больше всего. Гид Роман супер!Это была не первая моя экскурсия по Дагестану и эта понравилась больше всего. Гид Роман супер!Это была не первая моя экскурсия по Дагестану и эта понравилась больше всего. Гид Роман супер!Это была не первая моя экскурсия по Дагестану и эта понравилась больше всего. Гид Роман супер!Это была не первая моя экскурсия по Дагестану и эта понравилась больше всего. Гид Роман супер!Это была не первая моя экскурсия по Дагестану и эта понравилась больше всего. Гид Роман супер!Это была не первая моя экскурсия по Дагестану и эта понравилась больше всего. Гид Роман супер!Это была не первая моя экскурсия по Дагестану и эта понравилась больше всего. Гид Роман супер!
Е
20 мая 2024
Экскурсия была организована хорошо, очень вкусный был обед
Ю
14 мая 2024
Волшебные места, потрясающий гид Гиджимурад. Добрый, отзывчивый и ответственный человек. Пока ехали рассказал много нового и интересного. После длительной прогулки очень вкусно пообедали и одухотворённые выдвинулись обратно. Всем рекомендую!
Волшебные места, потрясающий гид Гиджимурад. Добрый, отзывчивый и ответственный человек. Пока ехали рассказал много нового и
В
1 мая 2024
В первый раз приехали в Дербент, выбирали тур в горы, чтобы полюбоваться пейзажами.

Все прошло отлично. Удаленность локаций полностью компенсирована их живописностью.

Много нового узнали о культуре края, о быте и переживаниях коренных жителях.

Прекрасный обед, приготовленный с душой.
Прекрасные, добрые люди.

Отдельное спасибо гиду Омару за атмосферу.
В первый раз приехали в Дербент, выбирали тур в горы, чтобы полюбоваться пейзажами.В первый раз приехали в Дербент, выбирали тур в горы, чтобы полюбоваться пейзажами.В первый раз приехали в Дербент, выбирали тур в горы, чтобы полюбоваться пейзажами.
А
19 мар 2024
Об экскурсоводе-Казим Очень компетентный, образованный и эрудирован. хорошо знает места и предоставляет время, чтобы в своем темпе изучить локации. хорошее чувство юмора и искренность сильно подкупают! Отличное настроение для компании обеспечено) Спасибо вам

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