Горный Дагестан невероятно притягателен и атмосферен! В этой экскурсии можно исследовать самые древние его уголки. Посетите руины селений Гоор и Кахиб, которые кажутся продолжением отвесных скал, на которых стоят. Сделайте
6 причин купить эту экскурсию
- 🗺 Путешествие во времени
- 🏛 Уникальные руины
- 🌄 Захватывающие виды
- 🏞 Природные чудеса
- 🍲 Национальная кухня
- 🚌 Комфортабельный трансфер
Что можно увидеть
- Старый Кахиб
- Аул Гоор
- Орлиный выступ
- Язык тролля
- Датунский храм
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Отправимся в путешествие во времени, когда люди жили в селениях на отвесных скалах. Сегодня от одного из таких — Старого Кахиба — остались одни руины. Увидим и поразимся, с каким умением каменщики встраивали дома и башни в ландшафт — полное ощущение, что они вырастают из скал, на которых стоят!
- Посетим аул Гоор — ещё одно заброшенное селение на краю ущелья. В таких труднодоступных местах жизнь тоже была непростой. Вы увидите, по какой узкой тропе приходилось добираться в аул. Узнаете, как жители оборонялись от нападений и как встречали дорогих гостей.
- По пути заедем на горную площадку Орлиный выступ и скалу, прозванную дагестанским Языком тролля, схожим по форме со знаменитым норвежским утёсом — и нисколько ему не уступающим!
- Датунский храм — памятник средневекового христианского зодчества возле села Датун, возведённый в Воскресном ущелье на берегу безымянной реки.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном микроавтобусе Mercedes, услуги гида-проводника, обед из блюд национальной кухни.
- Дополнительно оплачивается подъём на смотровую площадку Гоор — от 100 до 300 руб. (цена зависит от сезона).
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 06:00
Выбрать дату
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 10 раз на ближайшие дниЗабронировать эту экскурсию
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3 300 ₽
|Дети до 11 лет
|3 200 ₽
|Пенсионеры
|3 250 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 06:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — Организатор в Дербенте
Провёл экскурсии для 5643 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Михаил, я представляю туристическое агентство в Дагестане. У нас большой штат квалифицированных гидов, водителей и менеджеров. Совместно мы разработали множество маршрутов: от классических до экстремальных. С радостью покажем вам любимый Дагестан.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Анастасия
6 июня 2024
Это была не первая моя экскурсия по Дагестану и эта понравилась больше всего. Гид Роман супер! Рассказывает интересно, на вопросы отвечает, помогает, предлагает варианты, и самое главное, не торопит и
Е
Елена
20 мая 2024
Экскурсия была организована хорошо, очень вкусный был обед
Ю
Юлия
14 мая 2024
Волшебные места, потрясающий гид Гиджимурад. Добрый, отзывчивый и ответственный человек. Пока ехали рассказал много нового и интересного. После длительной прогулки очень вкусно пообедали и одухотворённые выдвинулись обратно. Всем рекомендую!
В
Виктор
1 мая 2024
В первый раз приехали в Дербент, выбирали тур в горы, чтобы полюбоваться пейзажами.
Все прошло отлично. Удаленность локаций полностью компенсирована их живописностью.
Много нового узнали о культуре края, о быте и переживаниях коренных жителях.
Прекрасный обед, приготовленный с душой.
Прекрасные, добрые люди.
Отдельное спасибо гиду Омару за атмосферу.
Все прошло отлично. Удаленность локаций полностью компенсирована их живописностью.
Много нового узнали о культуре края, о быте и переживаниях коренных жителях.
Прекрасный обед, приготовленный с душой.
Прекрасные, добрые люди.
Отдельное спасибо гиду Омару за атмосферу.
А
Александр
19 мар 2024
Об экскурсоводе-Казим Очень компетентный, образованный и эрудирован. хорошо знает места и предоставляет время, чтобы в своем темпе изучить локации. хорошее чувство юмора и искренность сильно подкупают! Отличное настроение для компании обеспечено) Спасибо вам
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Дербента
Похожие экскурсии из Дербента
Групповая
7.5 часов
Из Дербента - к древней крепости, Хучнинскому водопаду и экраноплану «Лунь» (всё включено)
Посетите три уникальные локации в Дагестане: древнюю крепость, живописный водопад и экраноплан «Лунь». Включены трансфер, гид и обед из национальных блюд
Начало: В районе улицы Ленина
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
3 000₽ за человека
Групповая
7 часов
Путешествие в Кубачи: традиции и мастерство дагестанских ремесленников
Вас ждет увлекательное путешествие в сердце Дагестана, где живая история и мастерство сочетаются с природой
Начало: В Дербенте
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
3 700₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Дербент: живая история в цитадели Нарын-Кала и улочках Старого города
Погрузитесь в вековую историю Дербента, исследуя древние крепости и узкие улочки с нашим гидом
Начало: Возле крепости Нарын-кала
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 5 чел.