Безмолвный край в объятиях величественных гор Южного Дагестана Компания Этно

Тревел приглашает под лазурным небом окунуться в долину, облачённую в яркую зелень, а также воочию увидеть противостояние времён года: белоснежные пики и цветущие склоны. Наша команда поможет вам раскрыть таинство загадочного и неизведанного каньона Мерки, прикоснуться к многовековой культуре, прогуляться по Зизикскому ущелью против течения реки Карчагсу. А ещё вы изучите историю по производству поливной керамики, которая получила значительное развитие ещё в домонгольский период. В отдалённых высокогорных селениях Дагестана до наших дней сохранилось много образцов Испикской бирюзовой керамики с чёрной марганцевой росписью растительного характера — с ней вы поближе познакомитесь во время мастер-класса. Отведаете гастрономические изыски и ощутите на себе удивительное гостеприимство жителей Южного Дагестана. Побываете в доме-музее им. Сулеймана Стальского, где воочию увидите первую машину Дагестана, которую подарил С. Орджоникидзе Гомеру XX века. Важная информация:

Экскурсия подойдёт как для ребенка, так и для людей преклонного возраста.