Зизикское ущелье — выдающийся нерукотворный памятник природы, украшенный прекрасными горным ландшафтом и густой зеленью. А стены неизведанного каньона Мерки необычного серого цвета.
Сочетание зелени, растительности, серости скал, голубизны неба и мутной полосы горной реки даёт необычный контраст цветов. Очень зрелищное и доступное место, где мы с вами сможем побывать.
Сочетание зелени, растительности, серости скал, голубизны неба и мутной полосы горной реки даёт необычный контраст цветов. Очень зрелищное и доступное место, где мы с вами сможем побывать.
Описание экскурсии
Безмолвный край в объятиях величественных гор Южного Дагестана Компания Этно
Тревел приглашает под лазурным небом окунуться в долину, облачённую в яркую зелень, а также воочию увидеть противостояние времён года: белоснежные пики и цветущие склоны. Наша команда поможет вам раскрыть таинство загадочного и неизведанного каньона Мерки, прикоснуться к многовековой культуре, прогуляться по Зизикскому ущелью против течения реки Карчагсу. А ещё вы изучите историю по производству поливной керамики, которая получила значительное развитие ещё в домонгольский период. В отдалённых высокогорных селениях Дагестана до наших дней сохранилось много образцов Испикской бирюзовой керамики с чёрной марганцевой росписью растительного характера — с ней вы поближе познакомитесь во время мастер-класса. Отведаете гастрономические изыски и ощутите на себе удивительное гостеприимство жителей Южного Дагестана. Побываете в доме-музее им. Сулеймана Стальского, где воочию увидите первую машину Дагестана, которую подарил С. Орджоникидзе Гомеру XX века. Важная информация:
Экскурсия подойдёт как для ребенка, так и для людей преклонного возраста.
Ежедневно в 09:00.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Каньон Мерки
- Зизикское ущелье
- Дом-музей ИМ.С. Стальского
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
РД, г. Дербент, ул. Гагарина 16/1, офис «Этнотревел»
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00.
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- После бронирования экскурсии с вами свяжутся менеджеры нашей турфирмы
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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