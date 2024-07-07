Сверните с проторенных троп и отправьтесь по оригинальному маршруту, где Дагестан раскроется по-новому.
Вы окажетесь наедине с живописной природой края, узнаете о традициях и истории региона, вдохновитесь головокружительными пейзажами. Посетите местную
Вы окажетесь наедине с живописной природой края, узнаете о традициях и истории региона, вдохновитесь головокружительными пейзажами. Посетите местную
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Живописные пейзажи
- 🏰 Исторические памятники
- 🕌 Старинные мечети
- 📸 Уникальные фотообъекты
- 🚗 Комфортное передвижение
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Что можно увидеть
- Зизикское ущелье
- Сторожевая башня
- Мечеть
- Экраноплан «Лунь»
Описание экскурсии
Зизикское ущелье
Это Карадахская теснина, Салтинский каньон и Матласская чаша, три в одном. Вы откроете настоящие тропики между отвесными скалами — здесь впору снимать фильмы о динозаврах. А так как место малоизвестное, ничто не помешает вам ощутить магию затерянного мира. Вы погуляете вдоль реки Карчагсу. И со смотровой площадки оцените виды на окрестности: горы, леса, всю Корчагскую долину, горные сёла и даже море.
Памятники Нютюга
- На месте старого поселения, на небольшом холме вы увидите одиноко стоящую сторожевую башню 17-18 веков. Такие строились во времена набегов со стороны Турции и Ирана
- Мы расскажем об истории самого села, основанного в 16 веке. А ещё о скале с загадочными деревянными колышками, забитыми в неё — вы узнаете, какие есть версии их происхождения
- Не обойдём вниманием мусульманскую святыню, построенную полтора века назад местным жителем
- И подойдём к могучему платану, которому чуть более 360 лет — для своих «сородичей» это ещё совсем молодое дерево
Экраноплан «Лунь». В завершение вы навестите знаменитого «каспийского монстра». Узнаете о разработке советского проекта, эксплуатации экраноплана и сфотографируетесь на фоне этого оригинального объекта на берегу Каспия.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Hyundai Tucson 2020 года или другой машине комфорт-класса
- Дополнительные расходы: питание в местном заведении или можно организовать шашлыки на природе и чай из самовара
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надим — ваша команда гидов в Дербенте
Приветствую вас, дорогие друзья и гости нашего края. Меня зовут Надим, я коренной житель древнего города Дербента и представляю отличную команду гидов. Мы будем рады познакомить вас с традициями и обычаями горцев и с нашим прекрасным Дагестаном. Ждём встречи!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Андрей
7 июля 2024
Очень понравилось. Гид
общительный, знает историю. Спасибо.
Хотел отправить фото, но интернет практически не работает. Дальнейшее знакомство с Дагестаном планирую только с этой командой.
общительный, знает историю. Спасибо.
Хотел отправить фото, но интернет практически не работает. Дальнейшее знакомство с Дагестаном планирую только с этой командой.
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