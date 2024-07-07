Сверните с проторенных троп и отправьтесь по оригинальному маршруту, где Дагестан раскроется по-новому.Вы окажетесь наедине с живописной природой края, узнаете о традициях и истории региона, вдохновитесь головокружительными пейзажами. Посетите местную

Пизанскую башню и старинную мечеть. В завершение экскурсии вас отвезут к знаменитому экраноплану «Лунь». В рамках экскурсии вы побываете в Зизикском ущелье, увидите памятники Нютюга и насладитесь видами с смотровой площадки. Программа включает поездку на автомобиле Hyundai Tucson 2020 года или другой машине комфорт-класса. Дополнительные расходы: питание в местном заведении или шашлыки на природе с чаем из самовара

за 1-2 человека или 3200 ₽ за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Зизикское ущелье

Это Карадахская теснина, Салтинский каньон и Матласская чаша, три в одном. Вы откроете настоящие тропики между отвесными скалами — здесь впору снимать фильмы о динозаврах. А так как место малоизвестное, ничто не помешает вам ощутить магию затерянного мира. Вы погуляете вдоль реки Карчагсу. И со смотровой площадки оцените виды на окрестности: горы, леса, всю Корчагскую долину, горные сёла и даже море.

Памятники Нютюга

На месте старого поселения, на небольшом холме вы увидите одиноко стоящую сторожевую башню 17-18 веков. Такие строились во времена набегов со стороны Турции и Ирана

Мы расскажем об истории самого села, основанного в 16 веке. А ещё о скале с загадочными деревянными колышками, забитыми в неё — вы узнаете, какие есть версии их происхождения

Не обойдём вниманием мусульманскую святыню, построенную полтора века назад местным жителем

И подойдём к могучему платану, которому чуть более 360 лет — для своих «сородичей» это ещё совсем молодое дерево

Экраноплан «Лунь». В завершение вы навестите знаменитого «каспийского монстра». Узнаете о разработке советского проекта, эксплуатации экраноплана и сфотографируетесь на фоне этого оригинального объекта на берегу Каспия.

Организационные детали