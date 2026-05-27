Сулакский каньон и Чиркейская ГЭС: чудеса Дагестана

Отправиться из Дербента к must-see-достопримечательностям Дагестана
Сулакский каньон — одна из самых впечатляющих природных достопримечательностей Дагестана. Глубина 1920 м ставит его в топ самых глубоких каньонов мира — даже глубже Гранд-Каньона в США.

В нашей поездке вы полюбуетесь лучшими видами каньона и Чиркейского водохранилища, посетите пещеру Нохъо и форелевое хозяйство с парком и ресторанами для отдыха после насыщенного дня.
Описание экскурсии

Посёлок Дубки — главная смотровая площадка с панорамой, охватывающей сразу три каньона: Главный Сулакский, Чиркейский и Миатлинский.

Чиркейская ГЭС — крупнейшая на Северном Кавказе. Её плотина впечатляет как инженерным размахом, так и визуальным эффектом. Отличное место для ярких фотографий!

Чиркейское водохранилище — спокойная водная гладь среди горных склонов, идеальное место для отдыха и осмотра окрестностей.

Пещера Нохъо — загадочная система подземных ходов и залов, сложившаяся под воздействием воды и времени. Здесь легенды соседствуют с геологическими открытиями.

Обед на форелевом хозяйстве — вам подадут свежевыловленную форель, запеченную на углях.

Тайминг:

В 6 утра выезжаем из Дербента. Каждый объект посещаем от 30 мин до 1,5 ч, что позволяет неспешно осмотреть достопримечательности и прочувствовать атмосферу Кавказа.

Организационные детали

  • Едем на микроавтобусе Mercedes Sprinter или Volkswagen Crafter или туристическом автобусе
  • С вами будет гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Обед — от 700 ₽ за чел.
  • Входные билеты в пещеру Нохъо:
    — в будние дни — 500 ₽ за чел.
    — в выходные дни — 700 ₽ за чел.
  • Катание на катере (по желанию) — от 600 ₽ за чел.

ежедневно в 06:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник2800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На проспекте Агасиева
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марат
Марат — Организатор в Дербенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 52 туристов
С нами Дагестан откроется с другой стороны: вы увидите самые красивые места региона, насладитесь национальной кухней и будете поражены гостеприимством горцев. Мы докажем вам, что для отдыха стоит выбирать именно Дагестан!

