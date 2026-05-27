Сулакский каньон и Чиркейская ГЭС: чудеса Дагестана
Отправиться из Дербента к must-see-достопримечательностям Дагестана
Сулакский каньон — одна из самых впечатляющих природных достопримечательностей Дагестана. Глубина 1920 м ставит его в топ самых глубоких каньонов мира — даже глубже Гранд-Каньона в США.
В нашей поездке вы полюбуетесь лучшими видами каньона и Чиркейского водохранилища, посетите пещеру Нохъо и форелевое хозяйство с парком и ресторанами для отдыха после насыщенного дня.
Описание экскурсии
Посёлок Дубки — главная смотровая площадка с панорамой, охватывающей сразу три каньона: Главный Сулакский, Чиркейский и Миатлинский.
Чиркейская ГЭС — крупнейшая на Северном Кавказе. Её плотина впечатляет как инженерным размахом, так и визуальным эффектом. Отличное место для ярких фотографий!
Чиркейское водохранилище — спокойная водная гладь среди горных склонов, идеальное место для отдыха и осмотра окрестностей.
Пещера Нохъо — загадочная система подземных ходов и залов, сложившаяся под воздействием воды и времени. Здесь легенды соседствуют с геологическими открытиями.
Обед на форелевом хозяйстве — вам подадут свежевыловленную форель, запеченную на углях.
Тайминг:
В 6 утра выезжаем из Дербента. Каждый объект посещаем от 30 мин до 1,5 ч, что позволяет неспешно осмотреть достопримечательности и прочувствовать атмосферу Кавказа.
Организационные детали
Едем на микроавтобусе Mercedes Sprinter или Volkswagen Crafter или туристическом автобусе
С вами будет гид из нашей команды
Дополнительные расходы
Обед — от 700 ₽ за чел.
Входные билеты в пещеру Нохъо: — в будние дни — 500 ₽ за чел. — в выходные дни — 700 ₽ за чел.
Катание на катере (по желанию) — от 600 ₽ за чел.
ежедневно в 06:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Участник
2800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Агасиева
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марат — Организатор в Дербенте
Провёл экскурсии для 52 туристов
С нами Дагестан откроется с другой стороны: вы увидите самые красивые места региона, насладитесь национальной кухней и будете поражены гостеприимством горцев. Мы докажем вам, что для отдыха стоит выбирать именно Дагестан!
