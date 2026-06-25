Описание тура
Хит продаж 2025 г. Для тех, кто хочет чередовать отдых на море и экскурсии в горах. До конца недели действует скидка 35%.
Главные отличия этого тура от остальных - это чередование отдыха на море с экскурсиями в горную часть Дагестана. Море впечатлений и релакс в одном туре. А также мы не стали включать в стоимость ужины и обеды (в не экскурсионные дни) для вашего комфорта, чтобы вы питались в удобное для вас время и вам не приходилось бросать все дела и спешить в апартаменты ради уже оплаченного питания.
Рейтинг наших экскурсий на Яндексе 5.0, и к нему прилагается множество восторженных отзывов. Сервис с большой буквы. Организатор туров - девушка, переехавшая в Дагестан из Питера, с опытом путешествий по всему миру и умением создать сервис там, где его еще нет.
В дни экскурсионных программ, мы гарантируем вам полное погружение в атмосферу и культуру Дагестана. Наши профессиональные и аттестованные гиды рассказывают о Дагестане увлекательно, интересно и с юмором, без зачитывания скучных исторических лекций.
6-ти летний опыт ежедневной организации и проведения туров в горах всего Северного Кавказа позволяет делать наши туры продуманными до мелочей и максимально безопасными. Для размещения на все время тура - предоставляется на выбор одни из трех жилых апартаментов (с разными характеристиками и ценой) подробнее, уточняйте в личных сообщениях.
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Гостям, планирующим путешествие в одиночку, перед бронированием, необходимо уточнить условия предложения тура, на интересующие даты, в личных сообщениях.
Программа тура по дням
Встреча, трансфер и заселение
Добро пожаловать в страну гор - Дагестан. В этот день вы можете прилетать в любое удобное для вас время. Проживание на весь период тура будет в г. Избербаш, так как здесь проходит Каякентское побережье, считающееся самым чистым для купания в Республике. Также здесь имеется уникальный термальный источник в свободном доступе 24/7.
Вам будет обеспечен трансфер от аэропорта до г. Избербаш в 13:00 или такси (или в 12:30 от Жд вокзала Махачкалы). Если, по времени вашего прилета, вы на него не успеваете, то сможете доехать до апартаментов на Яндекс такси в любое удобное для вас время, где вас встретит представитель нашей компании, поможет с заселением и даст вам всю необходимую информацию. Такси недорогое.
Заселение в апартаменты после 14:00, если кто-то прилетает раньше и решит не ждать трансфера и самостоятельно доехать на такси, то сможет оставить свои чемоданы в апартаментах и пойти прогуляться по пляжу, искупаться в море или доехать в город (5-7 минут) и погулять там.
После заселения можно отдохнуть, принять душ и пообедать или поужинать, в зависимости от времени вашего приезда.
Местные достопримечательности:
Гора Пушкин-Тау, которая с определенного ракурса имеет профиль великого поэта Пушкина А. С. (с нее шикарный вид на ночной Избербаш сверху);
Винно-коньячный завод (там можно купить качественную продукцию завода по себестоимости или заказать дегустационную экскурсию по заводу за отдельную плату);
Местный рынок (можно купить овощи, фрукты, ягоды, чаи, специи, сладости, мясо (в том числе сушеное), рыбу и различную сувенирную продукцию;
Термальный источник (имеет уникальный состав, благотворно влияет на суставы, кожу, кровеносную и дыхательную системы, опорно-двигательный аппарат, Жкт, облегчает боли в мышцах);
Единственный в мире Даргинский театр;
Один из самых больших бюстов Ленина в мире;
Также в этот день вы можете полюбоваться закатом во время прогулки на катере.
Сулакский каньон - визитная карточка Дагестана
Программа:
Чиркейское вдх (катание на катере)
п. Дубки (вид на каньон сверху)
Экотуркомплекс Главрыба
Пещерный комплекс Нохъо (по желанию)
Сулакский каньон с плачущими скалами (катание на катерах по желанию)
Подробнее об экскурсии. Что вас ждет:
Наше прекрасное утро начинается в 8:00 с завтрака.
В 8:30 вы отправитесь на комфортабельном микроавтобусе в горную часть Дагестана и начнете свой день с веселого и захватывающего катания на катере по Чиркейскому водохранилищу, с заездом в красивое ущелье, где вам дадут немного времени, чтобы сделать красивые фотографии на носу катера.
Море эмоций и восторга вам обеспечены. Это станет отличным стартом нашего экскурсионного дня.
Далее вы отправитесь смотреть Сулакский каньон с высоты орлиного полета на одну из самых красивейших смотровых, где визитная карточка Дагестана предстанет перед вами во всех своих инстаграмных видах. Там же вы сможете понаблюдать за парящими, над всей этой красотой, орлами. У вас будет целый час на созерцание, прогулку и фотосессию. В отличие от других туров, в нашем туре вас никто не будет торопить и вы в полной мере сможете насладиться красотой. По дороге на смотровую вам расскажут не только про каньон, но и про чудо инженерной мысли - самую мощную Гэс на Северном Кавказе. Вы узнаете историю ее создания, а также проедите по самому передовому поселку гидростроителей времен Ссср, который называется Дубки.
Затем мы отправимся на комплексный обед в видовой ресторан Османов на территории форелевого хозяйства Главрыба и вы отведаете самую вкусную в вашей жизни свежевыловленную форель, приготовленную на углях. У вас будет время за обедом поделиться друг с другом пережитыми эмоциями от увиденного. Поверьте, у вас их будет много.
Далее у вас будет 3 варианта времяпрепровождения на выбор:
Прогулка по территории экотуркомплекса Главрыба, где вы сможете прокатиться на колесе обозрения и других различных аттракционах, посетить зоопарк или детский аквапарк, покормить уток с лебедями, а также посмотреть на форелевое хозяйство. Для любителей рыбалки возможна доп. услуга по ловле рыбы на форелевом хозяйстве (такую возможность нужно будет уточнять заранее).
Посещение пещерного комплекса Нохъо (оплачивается отдельно), где вы сможете прогуляться по комплексу пещер (бывшие штольни), пройтись по парящему мосту, выпить кофе с урбечом в кафе со стенами из настоящей скалы, а также любители экстрима смогут совершить экстрим-прыжок с тарзанки или качели в самый низ каньона, при условии, что очередь будет небольшая на это экстрим-развлечение и вы успеете это сделать за отведенное вам время.
Плачущие скалы (оплачивается отдельно и бронируется как минимум за сутки до поездки). Желающих увидеть каньон снизу, отвезут к турбазе Исток, где вас будет ждать часовое катание на катере по самым живописным частям каньона и вы сможете полюбоваться на красивейшие плачущие скалы, где по свисающему со скал мху текут струйки воды.
На все 3 варианта отведено около 2-х часов, чтобы вы насладились тем, что выберите в полной мере и никуда не бежали и не спешили.
Ну а дальше вы уставшие, но счастливые вернетесь обратно в г. Избербаш, в свои уютные апартаменты.
Внимание! Очередность экскурсионных дней может меняться местами, на усмотрение организатора.
Порядок посещения, количество локаций, места для обедов, могут быть изменены организатором по соображениям безопасности, в силу объективных причин: перекрытие дорог, очереди, погодных условий или иных, независящих от организатора обстоятельств или оставшегося времени.
Свободный день на море
В 9:00 вас ждет вкусный завтрак. Сегодняшний день вы проведете отдыхая. Можете делать это на территории, прилегающей к жилым апартаментам или на пляже у моря.
Доступные развлечения:
Прогулка на катере (можно на закате)
Рыбалка
Аквапарк
Конный клуб
Катание на Сапбордах (можно встречать рассвет на них)
Катание на гидроциклах, банане, таблетке, парасейлинг (парашют с катером), квадроциклах, багги
Полет на параплане
Парк аттракционов и тир
Рекомендуем посетить горячий источник, он очень быстро восстановит ваши силы. В сможете доехать до него на Яндекс такси, дорога займет 5-7 минут.
Также можете посетить местный рынок и закупиться вкусняшками. Торговаться можно.
Экскурсия: Хунзах - Аварское ханство
Программа:
Каньон Цолотль
Водопады Тобот и Итлятляр
Дегустация урбеча
Каменная Чаша
Матлас (памятник Толстому/Хаджимураду, водопады Хунзахский и Матласский, каменная лестница)
Полет на зиплайне (для желающих)
Подробнее об экскурсии. Что вас ждет:
Завтракаем в 7:00 и в 7:30 отправляемся в Аварское ханство.
Нас ждет Хунзах, расположенный на высоте 2200 метров над уровнем моря, в окружении величественных гор, стоящих на страже неба и живописных бескрайних лугов с толпами кудрявых овечек, где неожиданно открываются каньоны с водопадами, а исторические события интереснее любых сериалов.
Проезжая по хунзахскому плато вы неожиданно для себя увидите как оно резко обрывается и образует невиданной красоты каньон Цолотль, в котором бурлящим потоком сквозь радугу падает вниз один из самых высоких водопадов Северного Кавказа - Тобот, его высота более 70 м, и водопад Итлятляр, который в ветреную погоду может нажать падать не вниз, а вверх, это удивительное зрелище. Запечатлев эту красоту в ваших фото/видео устройствах и сердцах, сможете понаблюдать за прыжками бесстрашных роуп-джамперов в пропасть каньона.
Гуляя вдоль каньона желающие смогут заглянуть на дегустацию урбеча (дагестанская нутелла). Урбеч - густая тягучая маслянистая масса, получаемая из растёртых поджаренных или просто высушенных семян льна, конопли, подсолнуха, тыквы, абрикосовых косточек или орехов, очень полезная для здоровья.
Производство урбеча традиционным способом - позволяет полностью сохранить все полезные свойства исходного сырья, благодаря чему изготовленный именно в горах традиционными способами, он остается самым вкусным и полезным, в отличие от промышленного производства. Продегустируете все его виды, желающие смогут приобрести это полезное лакомство и забрать с собой, поскольку в магазинах, урбеч аналогичного качества не найти.
Но, увлекаться дегустацией мы долго не будем, так как далее у нас по программе обед в Аварской семье. Нас встретит гостеприимная хозяйка Байзат - голодным от нее не уйдет никто, накормит так, что запомнится надолго, напоит, но спать не положит, так как далее у нас путешествие в параллельную вселенную.
Матласская каменная чаша - это настоящий портал в другой мир. Пройдя сквозь узкую расщелину в скале вы окажитесь совсем в другом климате (особенно чувствуется этот контраст в жару), а пройдя сквозь лабиринты теснины окажетесь в каменном зале, где погрузитесь в фантастическую атмосферу и насладитесь первозданной природной красотой. Ощущения какого-то доисторического мира, где из-за любого поворота может выбежать динозавр или пролететь над головами птеродактиль.
Вернувшись в реальный мир вы отправитесь в Экстрим-парк Матлас. Где вам откроется шикарная панорама - ущелье, изрезанное волнообразными хребтами, старинная мечеть, памятник, выполненный из каменных глыб Толстому / Хаджи-Мурату и ниспадающие водопады.
Далее вы спуститесь по сказочной лестнице, где проходили съемки фильмов Волшебник изумрудного города и Бременские музыканты и прогуляетесь по тропинке вдоль скалы и в конце, окажитесь прямо за стеной водяного потока, от спадающего вниз Матласского водопада.
Дальше вас ждет 1 час свободного времени. Кто-то захочет прогуляться и сделать фотографии, кто-то посидит в видовом кафе с панорамными окнами и выпьет кофе с урбечом или чай с горных трав, а желающие острых ощущений смогут за отдельную плату прокатиться на самом красивом зиплайне в Дагестане, над всем тем великолепием, что вы прошли пешком и получить просто невероятные эмоции (это совсем не страшно, как может показаться на первый взгляд, и я вам искренне советую это сделать). Видеосъемка такого полета получается невероятно красивой, особенно если снимать со стороны с закатным солнцем, а не на экшн-камеру.
Счастливые, довольные и переполненные впечатлениями, вы отправитесь в обратный путь.
Внимание! Очередность экскурсионных дней может меняться местами, на усмотрение организатора.
Порядок посещения, количество локаций, места для обедов, могут быть изменены организатором по соображениям безопасности, в силу объективных причин: перекрытие дорог, очереди, погодных условий или иных, независящих от организатора обстоятельств или оставшегося времени.
Свободный день на море
В 9:00 вас по традиции ждет вкусный завтрак. Сегодняшний день вы проведете отдыхая после вчерашнего насыщенного дня. Можете делать это на территории, прилегающей к апартаментам или на пляже у моря.
А можете поехать прогуляться в город, посетить аквапарк или отправиться в конный клуб и обучиться верховой езде.
Рядом с конным клубом, кстати, располагается винно-коньячный завод, где каждый желающий может приобрести продукцию завода по закупочной цене или посетить дегустационную экскурсию (записываться на нее нужно заранее). Главное не увлекайтесь продукцией этого завода, так как вам нужно быть в полном порядке на следующий экскурсионный день.
Экскурсия: Дербент - Наследие Персов. Фонтан-шоу
Желающие встретить рассвет на море или прокатиться на сапбордах прямо на рассвете могут встать до рассвета и насладиться всем вышеперечисленным.
Программа:
г. Дербент (набережная)
Цитадель Нарын-Кала (экскурсия + свободное время)
Мастер-класс по Кубачинскому серебру
Прогулка по магалам (старый город)
Древнейшая Джума-мечеть и древние платаны (просмотр со стороны)
Улица счастливых людей
Парк им. Низами Ганджеви
Мультимедийное фонтан-шоу
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Подробнее об экскурсии. Что вас ждет:
В 9:00 встречаетесь за завтраком. После завтрака у вас будет целых 2 часа свободного времени, чтобы успеть искупаться на море.
В 12:00 стартуем в сторону самого древнего города России - Дербента. По дороге вас ждут интереснейшие рассказы о Республике в целом и о Дербенте. Наша первая локация это набережная г. Дербента. Где вы сможете полюбоваться Каспийским морем и оценить всю красоту новой набережной.
Как следует разогрев аппетит у моря, вы отправляетесь на обед, где отведаете вкуснейшие блюда дагестанской кухни с азербайджанским акцентом в очень атмосферном месте.
После обеда, чтобы вам не пришлось пешком подниматься по длинной лестнице вас отвезут наверх, прямо ко входу к главной достопримечательности Дербента - древнейшей персидской цитадели - Нарын-Кала. Окунуться в историю этого места вам поможет отдельный гид по крепости. Вы узнаете много захватывающих легенд, посчитаете или покидаете деньги в зиндане (тюрьме-колодце), попробуете отгадать назначение некоторых загадочных предметов на крепости, увидите как растет миндаль, можете попробовать спеть в древнем хамаме, чтобы проверить слова гида о сильном акустическом эффекте, который там создается, а в конце у вас будет час времени для самостоятельной прогулки и созерцания фантастических видов со смотровых, где весь город виден как ладони.
Перед тем, как покинуть цитадель мы посетим небольшой мастер-класс по изготовлению изделий из Кубачинского серебра от настоящего мастера из с. Кубачи. Эти изделия славятся по всему миру и желающие смогут приобрести их напрямую у мастера без перепродажных накруток.
Далее вы отправитесь на прогулку по магалам - древним кварталам в старой части Дербента, возникшим еще в V веке. Там вас ждут лавки с местными сладостями (дербентским сахаром, миндальными пирожками шекербура и пахлавой), чайниками для чая с пях-пяхом и разнообразными армудами (стаканчики в форме груши, с которых принято пить чай), восточными платками, папахами, местными специями, декоративными ковриками и т. д.
Проходя через магалы вы увидите купол одной из пяти старейших мечетей мира - Джума Мечети, возле которой произрастают древние платаны, возраст которых более 700 лет. Она уже несколько лет на реконструкции, поэтому недоступна пока к посещению.
Выйдя за пределы магалов, вам останется отыскать вашу колесницу и направиться в парк культуры и отдыха им. Низами Гянджеви, гармонично сочетающим элементы истории и современности. По пути в парк пройдете по вечернему променаду вдоль улицы Счастливых людей, пестрящей различными фотозонами.
В парке вас ждет самый большой мультимедийный фонтан в России, и роскошное свето-музыкальное шоу фонтанов. Вдоволь насладившись шоу, вы счастливые, довольные и переполненные впечатлениями, вы отправитесь в обратный путь, где вас ждет последняя ночевка в апартаментах.
Внимание! Очередность экскурсионных дней может меняться местами, на усмотрение организатора.
Порядок посещения, количество локаций, места для обедов, могут быть изменены организатором по соображениям безопасности, в силу объективных причин: перекрытие дорог, очереди, погодных условий или иных, независящих от организатора обстоятельств или оставшегося времени.
Окончание тура, выезд, трансфер
В последний день тура рекомендуем вам встать пораньше, чтобы успеть встретить рассвет, собрать вещи, искупаться в море и позавтракать.
Завтрак в 9:00. Выселение из апартаментов и трансфер в аэропорт на Жд вокзал в 11:00. Если у вас будет поздний вылет, то вы сможете добраться до аэропорта самостоятельно на Яндекс-такси, а лишнее время провести на море, оставив вещи на территории или скататься в город, где можно будет купить сувениры, если вы еще не успели это сделать. Если у вас поздний выезд с Жд вокзала, то вы можете отправится с общим трансфером, оставить вещи в камере хранения на Жд вокзале и прогуляться по Махачкале, так как рядом с вокзалом находится набережная, парк Сулеймана Стальского и еще несколько достопримечательностей в шаговой доступности.
Мы будем говорить вам До встречи!, так как знаем, что вы обязательно захотите вернуться к нам еще. Дагестан проникает в самое сердце и становиться частью души у всех, кто был в наших турах.
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
4-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от аэропорта и Жд вокзала и обратно (в указанное время)
- Комфортабельные микроавтобусы с кондиционером
- Топливный сбор
- Катание на катере по Чиркейскому вдх (в день экскурсии на Сулакский каньон)
- Проживание в апартаментах рядом с морем в г. Избербаш (2/3/4/5 местное размещение)
- Питание по системе: в свободные дни - завтрак (кроме дня начала тура), в экскурсионные дни - завтрак + обед
- Учёт индивидуальных особенностей в питании (озвучивается при бронировании тура)
- Входные билеты и туристические сборы на локациях в дни экскурсий
- Профессиональные гиды (живая, а не энциклопедическая подача информации)
- Менеджерская поддержка на протяжении всего тура
- Чек-листы с рекомендациями и путеводитель по г. Избербаш
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Завтрак в 1 день тура
- Обеды (кроме экскурсионных дней) и Ужины
- Напитки (кроме обедов в экскурсионные дни)
- Сувениры
- Личные расходы
- Активности, не входящие в стоимость тура
- Катание на катере внизу каньона с базы Исток
- Вход в пещерный комплекс Нохъо и все экстрим развлечения там
- Зип-лайн в экстрим-парке Матлас
О чём нужно знать до поездки
После бронирования тура мы отправим вам подробный чек-лист для подготовки к туру, так как рекомендации могут отличаться в зависимости от сезона.
Пожелания к путешественнику
Данные правила обязательны к соблюдению в городской черте и в поездках во все горные районы (в курортной зоне необязательно):
Внешний вид. Следует избегать следующих предметов одежды:
Девушкам: - юбки и платья выше колена - обтягивающие джинсы - глубокое декольте - открытая спина - вещи из просвечивающих материалов - кофточки, топы, сарафаны, открывающие плечи - короткие майки, обнажающие живот;
Мужчинам: - Короткие шорты (выше колен в сидячем положении) и майки;
Информация для курящих: обращаем ваше внимание, что женщинам следует воздерживаться от курения у всех на виду и делать это только в укромных местах, не прилюдно.
Также предупреждаем, что состояние алкогольного/наркотического опьянения, нарушение культурных норм, общественно опасное, угрожающее поведение на любом этапе проведения тура - строго запрещается и может привести к окончанию тура для вас раньше времени, без возврата средств за тур.
Визы
Визы не требуются, Дагестан - это Россия.