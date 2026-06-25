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Описание тура

Хит продаж 2025 г. Для тех, кто хочет чередовать отдых на море и экскурсии в горах. До конца недели действует скидка 35%.

Главные отличия этого тура от остальных - это чередование отдыха на море с экскурсиями в горную часть Дагестана. Море впечатлений и релакс в одном туре. А также мы не стали включать в стоимость ужины и обеды (в не экскурсионные дни) для вашего комфорта, чтобы вы питались в удобное для вас время и вам не приходилось бросать все дела и спешить в апартаменты ради уже оплаченного питания.

Рейтинг наших экскурсий на Яндексе 5.0, и к нему прилагается множество восторженных отзывов. Сервис с большой буквы. Организатор туров - девушка, переехавшая в Дагестан из Питера, с опытом путешествий по всему миру и умением создать сервис там, где его еще нет.

В дни экскурсионных программ, мы гарантируем вам полное погружение в атмосферу и культуру Дагестана. Наши профессиональные и аттестованные гиды рассказывают о Дагестане увлекательно, интересно и с юмором, без зачитывания скучных исторических лекций.

6-ти летний опыт ежедневной организации и проведения туров в горах всего Северного Кавказа позволяет делать наши туры продуманными до мелочей и максимально безопасными. Для размещения на все время тура - предоставляется на выбор одни из трех жилых апартаментов (с разными характеристиками и ценой) подробнее, уточняйте в личных сообщениях.

Бронируйте этот тур, пока действует наша супер скидка и до встречи в Дагестане!

Гостям, планирующим путешествие в одиночку, перед бронированием, необходимо уточнить условия предложения тура, на интересующие даты, в личных сообщениях.