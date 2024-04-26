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Авторский тур
3 дня
Тайны древнего Дербента
Начало: г. Махачкала
14 июня в 10:00
19 июля в 10:00
37 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Южный Дагестан. Экскурсионный тур по воскресеньям
Начало: г. Махачкала
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 24 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Мелодия Дагестана за 5 дней. Всё включено
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
от 32 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Южный Дагестан. Осенний экскурсионный тур по воскресеньям
Начало: г. Махачкала
1 сен в 10:00
8 сен в 10:00
от 24 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ДДмитрий26 апреля 2024Хорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось на сутки раньше из стыковочного рейса из Новосибирска, т. к. до 12-00 приехать было нереально. Даже это меня устроило на сутки больше был в Махачкале.
- ЮЮлия18 апреля 2024Путевка пришли своевременно. Вечером перед туром включают в чат, в котором есть все координаты. Поддержка по всем вопросам оперативная.
- ННадежда9 апреля 2024Все на высшем уровне, мы ни о чем не переживали. Все было четко организовано. Спасибо!
- ООлеся11 августа 2023Огромное спасибо нашим гидам Магомеду и Мурату за прекрасные впечатления, за внимание. Вы сделали наш отдых. Уезжаем со слезами на глазах. Спасибо Вам за прекрасное знакомство с Дагестаном.
- ССергей12 июля 2023Мы вас благодарим🙏 за отличную организацию, тёплый прием и восточное гостеприимство, незабываемые локации, правильных и замечательных гидов-путеводителей, за лояльность к
- ССветлана,27 июня 2023Очень неудобно, что только сейчас пишем отзыв… Но лучше поздно, чем никогда… Тур забронировали еще в январе на майские праздники. Выбирали
- ММария15 июня 2022Ездили группой друзей- мы все в полном восторге! потрясающая организация, внимание к деталям, а самое главное- чувствовалась большая забота о
- ААнна23 мая 2022Огромное спасибо организаторам, нашим гидам и водителю за прекрасное путешествие!!! все очень понравилось!!! Бесподобно красивые места!!!
- ААлександр5 мая 2022Тур построен очень грамотно: успеваешь и на экскурсии съездить, и по городам погулять, не чувствуя при этом какой-либо усталости. Очень повезло с водителем, очень повезло с экскурсоводами. Особенно по Дербенту. Это было очень драйвово и позитивно, спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Экраноплан «Лунь»»
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