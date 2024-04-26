Экраноплан «Лунь» – туры в Дербенте

Найдено 4 тура в категории «Экраноплан «Лунь»» в Дербенте, цены от 24 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тайны древнего Дербента
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Тайны древнего Дербента
Начало: г. Махачкала
14 июня в 10:00
19 июля в 10:00
37 500 за человека
Южный Дагестан. Экскурсионный тур по воскресеньям
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Южный Дагестан. Экскурсионный тур по воскресеньям
Начало: г. Махачкала
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 24 000 за человека
Мелодия Дагестана за 5 дней. Всё включено
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Мелодия Дагестана за 5 дней. Всё включено
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
от 32 000 за человека
Южный Дагестан. Осенний экскурсионный тур по воскресеньям
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Южный Дагестан. Осенний экскурсионный тур по воскресеньям
Начало: г. Махачкала
1 сен в 10:00
8 сен в 10:00
от 24 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Д
    Дмитрий
    26 апреля 2024
    Южный Дагестан. Экскурсионный тур по воскресеньям
    Хорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось на сутки раньше из стыковочного рейса из Новосибирска, т. к. до 12-00 приехать было нереально. Даже это меня устроило на сутки больше был в Махачкале.
    Хорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось наХорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось наХорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось наХорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось наХорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось наХорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось наХорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось наХорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось наХорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось наХорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось на
  • Ю
    Юлия
    18 апреля 2024
    Южный Дагестан. Экскурсионный тур по воскресеньям
    Путевка пришли своевременно. Вечером перед туром включают в чат, в котором есть все координаты. Поддержка по всем вопросам оперативная.
    Путевка пришли своевременно. Вечером перед туром включают в чат, в котором есть все координаты. Поддержка по всем вопросам оперативнаяПутевка пришли своевременно. Вечером перед туром включают в чат, в котором есть все координаты. Поддержка по всем вопросам оперативнаяПутевка пришли своевременно. Вечером перед туром включают в чат, в котором есть все координаты. Поддержка по всем вопросам оперативнаяПутевка пришли своевременно. Вечером перед туром включают в чат, в котором есть все координаты. Поддержка по всем вопросам оперативнаяПутевка пришли своевременно. Вечером перед туром включают в чат, в котором есть все координаты. Поддержка по всем вопросам оперативнаяПутевка пришли своевременно. Вечером перед туром включают в чат, в котором есть все координаты. Поддержка по всем вопросам оперативная
  • Н
    Надежда
    9 апреля 2024
    Южный Дагестан. Экскурсионный тур по воскресеньям
    Все на высшем уровне, мы ни о чем не переживали. Все было четко организовано. Спасибо!
  • О
    Олеся
    11 августа 2023
    Мелодия Дагестана за 5 дней. Всё включено
    Огромное спасибо нашим гидам Магомеду и Мурату за прекрасные впечатления, за внимание. Вы сделали наш отдых. Уезжаем со слезами на глазах. Спасибо Вам за прекрасное знакомство с Дагестаном.
  • С
    Сергей
    12 июля 2023
    Мелодия Дагестана за 5 дней. Всё включено
    Мы вас благодарим🙏 за отличную организацию, тёплый прием и восточное гостеприимство, незабываемые локации, правильных и замечательных гидов-путеводителей, за лояльность к
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    клиентам и просто вашу душевность и доброту. К Вам хочется вернуться, а еще тяжелее было вернуться от Вас к обычной жизни… Обязательно будем у Вас - ждем новых локаций🔥, в том числе Южный Дагестан - Самурский лес, Кубачи, Хучнинский водопад. Благодарим за потрясающий отдых!

  • С
    Светлана,
    27 июня 2023
    Мелодия Дагестана за 5 дней. Всё включено
    Очень неудобно, что только сейчас пишем отзыв… Но лучше поздно, чем никогда… Тур забронировали еще в январе на майские праздники. Выбирали
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    по отзывам и не ошиблись. Отзывы только отличные и замечательные. По прилету остановились в отеле в г Махачкале. Из аэропорта нас подбросил приятный таксист по цене "Яндекс такси" - совсем недорого, Сам г. Махачкала для туриста не представляет большого интереса (может это нам так только показалось) На следующее утро проходила встреча с организаторами тура. Группа была 16 человек - возраст от 18 до 70 лет. Путешествие проходила на четырех комфортных автомобилях -джипах «Лексус» с опытными водителями. Машины всегда чистые. Вождение очень аккуратное и профессиональное. Удивили дороги. Очень хорошие. Как по автобану ехали. Три дня жили в горах в с. Гуниб в гостевых домах, которые и назвать так язык не поворачивается. Скорее всего это коттеджи с шикарным ремонтом и полностью оборудованными бытовой техникой и мебелью. Очень чисто и красиво! Кормили отлично. Завтрак и ужин-свежеприготовленная домашняя еда, национальные блюда, всего вдоволь и разнообразно. . А обедали в местных кафешках и ресторанчиках. Тоже все прилично и в достатке. Был организован досуг: по нашей просьбе нам показали мастер класс по приготовлению местного национального блюда - чуду. Был выезд на пикник в горы на проводы заката с самоваром и чаепитием, кофе в турке. А также мастер класс по обучению лезгинки, которое провел приглашенный профессионал. Достопримечательности -все, которые заявлены в программе тура. Все же тур требует определенной физической подготовки. Хоть и путешествовали на джипах, но иногда чтобы увидеть все завораживающие красоты Дагестана, приходилось достаточно большое расстояние подниматься пешком в гору по крутой и каменистой дороге. Это нужно учесть при посещении данного тура и иметь удобную обувь, да и палки скандинавские лишними не будут. В целом все очень понравилось и мы не пожалели и остались очень довольны данным туром!., Организаторы тура делали все возможное для нашего комфорта. Были очень внимательны, предупредительны и терпеливы. Старались учесть все наши пожелания-за это им огромная благодарность! Ребята молодцы однозначно, рекомендуем к посещению именно этот авторский тур! Отдельная благодарность Магомеду и Арсену за помощь, оказанную в аэропорту при вылете в связи с непредвиденными обстоятельствами. ВЫ ЛУЧШИЕ!!! … И по ночам мне снится Вся красота, что в Дагестане…

    Очень неудобно, что только сейчас пишем отзыв… Но лучше поздно, чем никогда…Очень неудобно, что только сейчас пишем отзыв… Но лучше поздно, чем никогда…Очень неудобно, что только сейчас пишем отзыв… Но лучше поздно, чем никогда…Очень неудобно, что только сейчас пишем отзыв… Но лучше поздно, чем никогда…Очень неудобно, что только сейчас пишем отзыв… Но лучше поздно, чем никогда…
  • М
    Мария
    15 июня 2022
    Тайны древнего Дербента
    Ездили группой друзей- мы все в полном восторге! потрясающая организация, внимание к деталям, а самое главное- чувствовалась большая забота о
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    каждом госте! Это было потрясающе! Три дня пролетели просто незаметно! Мы действительно почувствовали настоящее кавказское гостеприимство и радушие!!! Спасибо за потрясающий отдых!!!

  • А
    Анна
    23 мая 2022
    Тайны древнего Дербента
    Огромное спасибо организаторам, нашим гидам и водителю за прекрасное путешествие!!! все очень понравилось!!! Бесподобно красивые места!!!
  • А
    Александр
    5 мая 2022
    Тайны древнего Дербента
    Тур построен очень грамотно: успеваешь и на экскурсии съездить, и по городам погулять, не чувствуя при этом какой-либо усталости. Очень повезло с водителем, очень повезло с экскурсоводами. Особенно по Дербенту. Это было очень драйвово и позитивно, спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Экраноплан «Лунь»»

Самые популярные туры этой рубрики в Дербенте
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Тайны древнего Дербента
  2. Южный Дагестан. Экскурсионный тур по воскресеньям
  3. Мелодия Дагестана за 5 дней. Всё включено
  4. Южный Дагестан. Осенний экскурсионный тур по воскресеньям
Какие места ещё посмотреть в Дербенте
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Экраноплан «Лунь»
  2. Сулакский каньон
  3. Бархан Сарыкум
  4. Крепость Нарын-Кала
Сколько стоит тур в Дербенте в июне 2024
Сейчас в Дербенте в категории "Экраноплан «Лунь»" можно забронировать 4 тура от 24 000 до 37 500. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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