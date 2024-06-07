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по отзывам и не ошиблись. Отзывы только отличные и замечательные. По прилету остановились в отеле в г Махачкале. Из аэропорта нас подбросил приятный таксист по цене "Яндекс такси" - совсем недорого, Сам г. Махачкала для туриста не представляет большого интереса (может это нам так только показалось) На следующее утро проходила встреча с организаторами тура. Группа была 16 человек - возраст от 18 до 70 лет. Путешествие проходила на четырех комфортных автомобилях -джипах «Лексус» с опытными водителями. Машины всегда чистые. Вождение очень аккуратное и профессиональное. Удивили дороги. Очень хорошие. Как по автобану ехали. Три дня жили в горах в с. Гуниб в гостевых домах, которые и назвать так язык не поворачивается. Скорее всего это коттеджи с шикарным ремонтом и полностью оборудованными бытовой техникой и мебелью. Очень чисто и красиво! Кормили отлично. Завтрак и ужин-свежеприготовленная домашняя еда, национальные блюда, всего вдоволь и разнообразно. . А обедали в местных кафешках и ресторанчиках. Тоже все прилично и в достатке. Был организован досуг: по нашей просьбе нам показали мастер класс по приготовлению местного национального блюда - чуду. Был выезд на пикник в горы на проводы заката с самоваром и чаепитием, кофе в турке. А также мастер класс по обучению лезгинки, которое провел приглашенный профессионал. Достопримечательности -все, которые заявлены в программе тура. Все же тур требует определенной физической подготовки. Хоть и путешествовали на джипах, но иногда чтобы увидеть все завораживающие красоты Дагестана, приходилось достаточно большое расстояние подниматься пешком в гору по крутой и каменистой дороге. Это нужно учесть при посещении данного тура и иметь удобную обувь, да и палки скандинавские лишними не будут. В целом все очень понравилось и мы не пожалели и остались очень довольны данным туром!., Организаторы тура делали все возможное для нашего комфорта. Были очень внимательны, предупредительны и терпеливы. Старались учесть все наши пожелания-за это им огромная благодарность! Ребята молодцы однозначно, рекомендуем к посещению именно этот авторский тур! Отдельная благодарность Магомеду и Арсену за помощь, оказанную в аэропорту при вылете в связи с непредвиденными обстоятельствами. ВЫ ЛУЧШИЕ!!! … И по ночам мне снится Вся красота, что в Дагестане…