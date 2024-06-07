Я долго выбирала тур в Дагестан и вот остановилась на этом - Дагестан на максимум и не пожалела ни минуты. читать дальше
Тур оказался восхитительным во всех отношениях: от великолепно подобранных локаций до бытовых мелочей.
Дагестан это край, где от красоты и величия гор зашкаливают эмоции!!! А водопады, теснины, каньоны…!! Это все надо видеть и ощутить, т. к. фото в интернете не могут передать всех тех эмоций, которые испытываешь стоя на краю «Языка Тролля» или глядя с высоты на безумно красивые водопады и каньоны…
И все это мы увидели и ощутили благодаря нашим замечательным гидам: Курбану и Алтухану!!! Это удивительные, воспитанные, очень эрудированные, с прекрасным чувством юмора молодые парни! Несмотря на свою молодость, они оказались настоящими профессионалами своего дела. Это они показали нам красоту Дагестана, от которой дух захватывает, познакомили с историей, культурой, народами своего края, научили танцевать лезгинку и были просто чуткими и внимательными друзьями на протяжении всего тура! Огромные им спасибо!!!
Всем советую, если Дагестан, то обязательно с Курбаном и Алтуханом - не пожалеете!!!
Наш тур с 1 июня по 5 июня 2024 года. Гид Рустам.
Дагестан на максимум!
Тур просто бомба! За 5 дней моя читать дальше
семья получила самые офигительные ощущения. Побывали в самых волшебных, красивых, умопомрачительных местах Дагестана. Дети в восторге. Еда очень вкусная, разнообразная. После всех приемов пищи мы не выходили, а "выкатывались" из столовых, потому что всегда подавали огромное количество вкусных блюд, от которых невозможно отказаться! Несмотря на то что дети кушают не все- мои ребята были в егда сыты, потому что с персоналом можно было договориться на отдельные блюда и все благодаря нашему Гиду Рустаму.
Рустам самый обалденный гид. Историю Дагестана знает как свои 5 пальцев. Очень много интересных историй. Общительный, отзывчивый, весёлый джигит. Всегда придёт на помощь, ответит на любые вопросы интересующие тебя. Детям было очень жалко расставаться с ним.
Наша группа была из 7 человек и это большой плюс, машина комфортабельная, чистая.
Вообщем: ребята Дагестан на максимум с Рустамом это просто 🔥! Отпуск получился волшебным! Спасибо большое за все!
Рустаму отдельный респект!!!!!!!!!!
Провели 5 незабываемых дней с 22 по 26 мая в Дагестане с принимающей стороной. Проживание первые 3 ночи было в читать дальше
глемпинге "Горный ветер" в окрестностях Гуниба в барн-хаусах. Условия проживания отличные: в домиках есть все удобства, включая ванну с горячей водой, туалет, кондиционер, удобные кровати, но самое главное - великолепный вид на горы и тишина ночью. Ежедневно в соответствии с программой тура нас вывозили на микроавтобусе Спринтер-Мерседес на различные локации, все очень понравилось, природа замечательная. Все эти дни нас обслуживали аккуратный водитель Тимур и гид Инга, которая не давала скучать в пути рассказами об истории и традициях Дагестана, проявляла искреннюю заботу о каждом участнике группы и оперативно решала все вопросы по туру, включая покупку билетов для прохода к достопримечательностям и организацию питания. Туром остались довольны, он как нельзя хорошо подходит для первого знакомства с республикой, всем кто еще не был в Дагестане советуем его посетить.
Д
Дмитрий
22 января 2024
Зима в горах Дагестана. Автотур
Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.
Из пожеланий читать дальше
- чуть больше праздничной атмосферы в месте проживания, тех же гирлянд(например, бумажных), свечей/фонариков, игрушек/снежинок. Чуть меньше экономии на фейерверке/бенгальских свечах. И чуть более подготовленный автотранспорт, хотя бы с "резиной" по сезону.
Д
Дмитрий
22 января 2024
Зима в горах Дагестана. Автотур
Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю логистику и быт - читать дальше
огромное им спасибо за всё. А вот водителя Альберта, сэкономившего на "зимней" резине, и который не стал ремонтировать печку, из-за чего отменилась последняя часть маршрута(Ныроб и по дороге к нему Покча, Вильгорт), мне похвалить не за что.
Е
Екатерина
10 января 2024
Зима в горах Дагестана. Автотур
Спасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с Вами.
Если опустить читать дальше
эмоции могу сказать, что с момента подачи заявки и до приезда из тура не возникло ни единой заминки, недопонимания и неточности, на все вопросы отвечают очень быстро и полно, всегда на связи, вся информация своевременно. Все работают очень слаженно и с заботой о туристах.
Мы вас благодарим🙏 за отличную организацию, тёплый прием и восточное гостеприимство, незабываемые локации, правильных и замечательных гидов-путеводителей, за лояльность к читать дальше
клиентам и просто вашу душевность и доброту. К Вам хочется вернуться, а еще тяжелее было вернуться от Вас к обычной жизни… Обязательно будем у Вас - ждем новых локаций🔥, в том числе Южный Дагестан - Самурский лес, Кубачи, Хучнинский водопад. Благодарим за потрясающий отдых!
Очень неудобно, что только сейчас пишем отзыв… Но лучше поздно, чем никогда…
Тур забронировали еще в январе на майские праздники. Выбирали читать дальше
по отзывам и не ошиблись. Отзывы только отличные и замечательные.
По прилету остановились в отеле в г Махачкале. Из аэропорта нас подбросил приятный таксист по цене "Яндекс такси" - совсем недорого, Сам г. Махачкала для туриста не представляет большого интереса (может это нам так только показалось)
На следующее утро проходила встреча с организаторами тура. Группа была 16 человек - возраст от 18 до 70 лет. Путешествие проходила на четырех комфортных автомобилях -джипах «Лексус» с опытными водителями. Машины всегда чистые. Вождение очень аккуратное и профессиональное. Удивили дороги. Очень хорошие. Как по автобану ехали.
Три дня жили в горах в с. Гуниб в гостевых домах, которые и назвать так язык не поворачивается. Скорее всего это коттеджи с шикарным ремонтом и полностью оборудованными бытовой техникой и мебелью. Очень чисто и красиво! Кормили отлично. Завтрак и ужин-свежеприготовленная домашняя еда, национальные блюда, всего вдоволь и разнообразно. . А обедали в местных кафешках и ресторанчиках. Тоже все прилично и в достатке.
Был организован досуг: по нашей просьбе нам показали мастер класс по приготовлению местного национального блюда - чуду. Был выезд на пикник в горы на проводы заката с самоваром и чаепитием, кофе в турке. А также мастер класс по обучению лезгинки, которое провел приглашенный профессионал.
Достопримечательности -все, которые заявлены в программе тура.
Все же тур требует определенной физической подготовки. Хоть и путешествовали на джипах, но иногда чтобы увидеть все завораживающие красоты Дагестана, приходилось достаточно большое расстояние подниматься пешком в гору по крутой и каменистой дороге. Это нужно учесть при посещении данного тура и иметь удобную обувь, да и палки скандинавские лишними не будут.
В целом все очень понравилось и мы не пожалели и остались очень довольны данным туром!., Организаторы тура делали все возможное для нашего комфорта. Были очень внимательны, предупредительны и терпеливы. Старались учесть все наши пожелания-за это им огромная благодарность!
Ребята молодцы однозначно, рекомендуем к посещению именно этот авторский тур!
Отдельная благодарность Магомеду и Арсену за помощь, оказанную в аэропорту при вылете в связи с непредвиденными обстоятельствами. ВЫ ЛУЧШИЕ!!!
… И по ночам мне снится
Вся красота, что в Дагестане…