Бархан Сарыкум – туры в Дербенте

Найдено 3 тура в категории «Бархан Сарыкум» в Дербенте, цены от 32 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тайны древнего Дербента
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Тайны древнего Дербента
Начало: г. Махачкала
14 июня в 10:00
19 июля в 10:00
37 500 за человека
Дагестан на максимум. Вcе включено
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Дагестан на максимум. Вcе включено
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
26 июня в 10:00
10 июля в 10:00
от 39 500 за человека
Мелодия Дагестана за 5 дней. Всё включено
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Мелодия Дагестана за 5 дней. Всё включено
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
от 32 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена
    7 июня 2024
    Дагестан на максимум. Вcе включено
    Я долго выбирала тур в Дагестан и вот остановилась на этом - Дагестан на максимум и не пожалела ни минуты.
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    Тур оказался восхитительным во всех отношениях: от великолепно подобранных локаций до бытовых мелочей. Дагестан это край, где от красоты и величия гор зашкаливают эмоции!!! А водопады, теснины, каньоны…!! Это все надо видеть и ощутить, т. к. фото в интернете не могут передать всех тех эмоций, которые испытываешь стоя на краю «Языка Тролля» или глядя с высоты на безумно красивые водопады и каньоны… И все это мы увидели и ощутили благодаря нашим замечательным гидам: Курбану и Алтухану!!! Это удивительные, воспитанные, очень эрудированные, с прекрасным чувством юмора молодые парни! Несмотря на свою молодость, они оказались настоящими профессионалами своего дела. Это они показали нам красоту Дагестана, от которой дух захватывает, познакомили с историей, культурой, народами своего края, научили танцевать лезгинку и были просто чуткими и внимательными друзьями на протяжении всего тура! Огромные им спасибо!!! Всем советую, если Дагестан, то обязательно с Курбаном и Алтуханом - не пожалеете!!!

  • М
    Мария
    5 июня 2024
    Дагестан на максимум. Вcе включено
    Наш тур с 1 июня по 5 июня 2024 года. Гид Рустам. Дагестан на максимум! Тур просто бомба! За 5 дней моя
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    семья получила самые офигительные ощущения. Побывали в самых волшебных, красивых, умопомрачительных местах Дагестана. Дети в восторге. Еда очень вкусная, разнообразная. После всех приемов пищи мы не выходили, а "выкатывались" из столовых, потому что всегда подавали огромное количество вкусных блюд, от которых невозможно отказаться! Несмотря на то что дети кушают не все- мои ребята были в егда сыты, потому что с персоналом можно было договориться на отдельные блюда и все благодаря нашему Гиду Рустаму. Рустам самый обалденный гид. Историю Дагестана знает как свои 5 пальцев. Очень много интересных историй. Общительный, отзывчивый, весёлый джигит. Всегда придёт на помощь, ответит на любые вопросы интересующие тебя. Детям было очень жалко расставаться с ним. Наша группа была из 7 человек и это большой плюс, машина комфортабельная, чистая. Вообщем: ребята Дагестан на максимум с Рустамом это просто 🔥! Отпуск получился волшебным! Спасибо большое за все! Рустаму отдельный респект!!!!!!!!!!

    Наш тур с 1 июня по 5 июня 2024 года. Гид РустамНаш тур с 1 июня по 5 июня 2024 года. Гид РустамНаш тур с 1 июня по 5 июня 2024 года. Гид РустамНаш тур с 1 июня по 5 июня 2024 года. Гид Рустам
  • И
    Игорь
    29 мая 2024
    Дагестан на максимум. Вcе включено
    Провели 5 незабываемых дней с 22 по 26 мая в Дагестане с принимающей стороной. Проживание первые 3 ночи было в
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    глемпинге "Горный ветер" в окрестностях Гуниба в барн-хаусах. Условия проживания отличные: в домиках есть все удобства, включая ванну с горячей водой, туалет, кондиционер, удобные кровати, но самое главное - великолепный вид на горы и тишина ночью. Ежедневно в соответствии с программой тура нас вывозили на микроавтобусе Спринтер-Мерседес на различные локации, все очень понравилось, природа замечательная. Все эти дни нас обслуживали аккуратный водитель Тимур и гид Инга, которая не давала скучать в пути рассказами об истории и традициях Дагестана, проявляла искреннюю заботу о каждом участнике группы и оперативно решала все вопросы по туру, включая покупку билетов для прохода к достопримечательностям и организацию питания. Туром остались довольны, он как нельзя хорошо подходит для первого знакомства с республикой, всем кто еще не был в Дагестане советуем его посетить.

    Провели 5 незабываемых дней с 22 по 26 мая в Дагестане с принимающей стороной. Проживание первыеПровели 5 незабываемых дней с 22 по 26 мая в Дагестане с принимающей стороной. Проживание первыеПровели 5 незабываемых дней с 22 по 26 мая в Дагестане с принимающей стороной. Проживание первыеПровели 5 незабываемых дней с 22 по 26 мая в Дагестане с принимающей стороной. Проживание первыеПровели 5 незабываемых дней с 22 по 26 мая в Дагестане с принимающей стороной. Проживание первыеПровели 5 незабываемых дней с 22 по 26 мая в Дагестане с принимающей стороной. Проживание первыеПровели 5 незабываемых дней с 22 по 26 мая в Дагестане с принимающей стороной. Проживание первыеПровели 5 незабываемых дней с 22 по 26 мая в Дагестане с принимающей стороной. Проживание первыеПровели 5 незабываемых дней с 22 по 26 мая в Дагестане с принимающей стороной. Проживание первыеПровели 5 незабываемых дней с 22 по 26 мая в Дагестане с принимающей стороной. Проживание первые
  • Д
    Дмитрий
    22 января 2024
    Зима в горах Дагестана. Автотур
    Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий
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    - чуть больше праздничной атмосферы в месте проживания, тех же гирлянд(например, бумажных), свечей/фонариков, игрушек/снежинок. Чуть меньше экономии на фейерверке/бенгальских свечах. И чуть более подготовленный автотранспорт, хотя бы с "резиной" по сезону.

    Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми
  • Д
    Дмитрий
    22 января 2024
    Зима в горах Дагестана. Автотур
    Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю логистику и быт -
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    огромное им спасибо за всё. А вот водителя Альберта, сэкономившего на "зимней" резине, и который не стал ремонтировать печку, из-за чего отменилась последняя часть маршрута(Ныроб и по дороге к нему Покча, Вильгорт), мне похвалить не за что.

    Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю
  • Е
    Екатерина
    10 января 2024
    Зима в горах Дагестана. Автотур
    Спасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с Вами. Если опустить
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    эмоции могу сказать, что с момента подачи заявки и до приезда из тура не возникло ни единой заминки, недопонимания и неточности, на все вопросы отвечают очень быстро и полно, всегда на связи, вся информация своевременно. Все работают очень слаженно и с заботой о туристах.

    Спасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с ВамиСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с ВамиСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с ВамиСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с ВамиСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с ВамиСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с ВамиСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с ВамиСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с ВамиСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с ВамиСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с Вами
  • О
    Олеся
    11 августа 2023
    Мелодия Дагестана за 5 дней. Всё включено
    Огромное спасибо нашим гидам Магомеду и Мурату за прекрасные впечатления, за внимание. Вы сделали наш отдых. Уезжаем со слезами на глазах. Спасибо Вам за прекрасное знакомство с Дагестаном.
  • С
    Сергей
    12 июля 2023
    Мелодия Дагестана за 5 дней. Всё включено
    Мы вас благодарим🙏 за отличную организацию, тёплый прием и восточное гостеприимство, незабываемые локации, правильных и замечательных гидов-путеводителей, за лояльность к
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    клиентам и просто вашу душевность и доброту. К Вам хочется вернуться, а еще тяжелее было вернуться от Вас к обычной жизни… Обязательно будем у Вас - ждем новых локаций🔥, в том числе Южный Дагестан - Самурский лес, Кубачи, Хучнинский водопад. Благодарим за потрясающий отдых!

  • С
    Светлана,
    27 июня 2023
    Мелодия Дагестана за 5 дней. Всё включено
    Очень неудобно, что только сейчас пишем отзыв… Но лучше поздно, чем никогда… Тур забронировали еще в январе на майские праздники. Выбирали
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    по отзывам и не ошиблись. Отзывы только отличные и замечательные. По прилету остановились в отеле в г Махачкале. Из аэропорта нас подбросил приятный таксист по цене "Яндекс такси" - совсем недорого, Сам г. Махачкала для туриста не представляет большого интереса (может это нам так только показалось) На следующее утро проходила встреча с организаторами тура. Группа была 16 человек - возраст от 18 до 70 лет. Путешествие проходила на четырех комфортных автомобилях -джипах «Лексус» с опытными водителями. Машины всегда чистые. Вождение очень аккуратное и профессиональное. Удивили дороги. Очень хорошие. Как по автобану ехали. Три дня жили в горах в с. Гуниб в гостевых домах, которые и назвать так язык не поворачивается. Скорее всего это коттеджи с шикарным ремонтом и полностью оборудованными бытовой техникой и мебелью. Очень чисто и красиво! Кормили отлично. Завтрак и ужин-свежеприготовленная домашняя еда, национальные блюда, всего вдоволь и разнообразно. . А обедали в местных кафешках и ресторанчиках. Тоже все прилично и в достатке. Был организован досуг: по нашей просьбе нам показали мастер класс по приготовлению местного национального блюда - чуду. Был выезд на пикник в горы на проводы заката с самоваром и чаепитием, кофе в турке. А также мастер класс по обучению лезгинки, которое провел приглашенный профессионал. Достопримечательности -все, которые заявлены в программе тура. Все же тур требует определенной физической подготовки. Хоть и путешествовали на джипах, но иногда чтобы увидеть все завораживающие красоты Дагестана, приходилось достаточно большое расстояние подниматься пешком в гору по крутой и каменистой дороге. Это нужно учесть при посещении данного тура и иметь удобную обувь, да и палки скандинавские лишними не будут. В целом все очень понравилось и мы не пожалели и остались очень довольны данным туром!., Организаторы тура делали все возможное для нашего комфорта. Были очень внимательны, предупредительны и терпеливы. Старались учесть все наши пожелания-за это им огромная благодарность! Ребята молодцы однозначно, рекомендуем к посещению именно этот авторский тур! Отдельная благодарность Магомеду и Арсену за помощь, оказанную в аэропорту при вылете в связи с непредвиденными обстоятельствами. ВЫ ЛУЧШИЕ!!! … И по ночам мне снится Вся красота, что в Дагестане…

    Очень неудобно, что только сейчас пишем отзыв… Но лучше поздно, чем никогда…Очень неудобно, что только сейчас пишем отзыв… Но лучше поздно, чем никогда…Очень неудобно, что только сейчас пишем отзыв… Но лучше поздно, чем никогда…Очень неудобно, что только сейчас пишем отзыв… Но лучше поздно, чем никогда…Очень неудобно, что только сейчас пишем отзыв… Но лучше поздно, чем никогда…
  • М
    Мария
    15 июня 2022
    Тайны древнего Дербента
    Ездили группой друзей- мы все в полном восторге! потрясающая организация, внимание к деталям, а самое главное- чувствовалась большая забота о
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    каждом госте! Это было потрясающе! Три дня пролетели просто незаметно! Мы действительно почувствовали настоящее кавказское гостеприимство и радушие!!! Спасибо за потрясающий отдых!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Бархан Сарыкум»

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  3. Мелодия Дагестана за 5 дней. Всё включено
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Сколько стоит тур в Дербенте в июне 2024
Сейчас в Дербенте в категории "Бархан Сарыкум" можно забронировать 3 тура от 32 000 до 39 500. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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