Дагестан. Горы, море, Дербент! 5 дней
Пятидневный тур по Дагестану «Дай пять!» - это ошеломительный микс
«По приезду в деревней Дербент, проедем вдоль крепостной стены, сделаем интересные фотографии на стеклянном мосту, после поужинаем в одном из вкуснейших мест Дагестана и отправимся на заселение в гостиницу»
Сегодня в 10:00
28 авг в 10:00
от 28 000 ₽ за человека
-
10%
Осенне-зимние молодёжные каникулы в Дагестане: три улётных дня
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
«Здесь раскинулись подвесные мосты на высоте от 60 метров»
2 окт в 10:00
9 окт в 10:00
26 550 ₽
29 500 ₽ за человека
-
29%
Драйвовый максимум для молодежи: 5 дней - всё включено
Самый сок Дагестана для самых активных: ощутите весь спектр эмоций на лучших локациях для молодежи
«Из нового Кахиба в старый доберемся на фуникулере, а затем пройдем по подвесному мосту»
7 дек в 10:00
30 ноя в 10:00
от 33 000 ₽
46 500 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Мосты»
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