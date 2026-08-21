Найдено 3 тура в категории « Мосты » в Дербенте, цены от 26 550 ₽, скидки до 29%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

1 чел. По популярности На катере 5 дней Дагестан. Горы, море, Дербент! 5 дней Пятидневный тур по Дагестану «Дай пять!» - это ошеломительный микс «По приезду в деревней Дербент, проедем вдоль крепостной стены, сделаем интересные фотографии на стеклянном мосту, после поужинаем в одном из вкуснейших мест Дагестана и отправимся на заселение в гостиницу» от 28 000 ₽ за человека На автобусе Конные прогулки На катере Сплавы и рафтинг На поезде На микроавтобусе 3 дня 10% Осенне-зимние молодёжные каникулы в Дагестане: три улётных дня Начало: Республика Дагестан, Махачкала «Здесь раскинулись подвесные мосты на высоте от 60 метров» 26 550 ₽ 29 500 ₽ за человека Джиппинг На автобусе Конные прогулки На катере На квадроциклах Сплавы и рафтинг Канатная дорога Туры на квадроциклах На микроавтобусе На багги 5 дней 29% Драйвовый максимум для молодежи: 5 дней - всё включено Самый сок Дагестана для самых активных: ощутите весь спектр эмоций на лучших локациях для молодежи «Из нового Кахиба в старый доберемся на фуникулере, а затем пройдем по подвесному мосту» от 33 000 ₽ 46 500 ₽ за человека Все туры Дербента

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