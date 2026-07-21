Молодёжный тур в Дагестан
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
«обед в ГлавРыбе – экотуркомплекс, лучшее форелевое хозяйство в Дагестане»
24 авг в 10:00
26 авг в 10:00
46 900 ₽ за человека
Большой тур по Дагестану
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
«13:00 Обед в ресторане на одном из лучших форелевых хозяйств Дагестана»
27 авг в 10:00
62 500 ₽ за человека
Молодежный осенне-зимний тур в Дагестан
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
«обед в ГлавРыбе – экотуркомплекс, лучшее форелевое хозяйство в Дагестане»
30 сен в 10:00
2 окт в 10:00
46 900 ₽ за человека
Большой тур по Дагестану. Осеннее путешествие
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
«13:00 Обед в ресторане на одном из лучших форелевых хозяйств Дагестана»
10 сен в 10:00
24 сен в 10:00
62 500 ₽ за человека
-
10%
Осенне-зимние молодёжные каникулы в Дагестане: три улётных дня
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
«После всего великолепия нас ждет обед в форелевом хозяйстве с видом на бирюзовую воду реки Сулак»
2 окт в 10:00
9 окт в 10:00
26 550 ₽
29 500 ₽ за человека
-
29%
Драйвовый максимум для молодежи: 5 дней - всё включено
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«Изюминка Сулакского каньона – это форелевые хозяйства»
7 дек в 10:00
30 ноя в 10:00
от 33 000 ₽
46 500 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Форелевое хозяйство»
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