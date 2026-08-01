Тур выходного дня: Сулакский каньон, Хунзах, Дербент
Начало: Дербент УЛ.Х. Тагиева 4Я / жд вокзал /
«А когда после всей программы вы будете ехать на ночевку в горное село Хунзах, по пути увидите еще две достопримечательности — Гимринский тоннель, самый длинный в России, и Ирганайское водохранилище»
Расписание: с пятницы по воскресенье
24 900 ₽ за человека
Большой тур по Дагестану
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
«Хунзахское плато называют сердцем горного Дагестана»
27 авг в 10:00
62 500 ₽ за человека
Дыхание гор Дагестана. Новый год
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
«Он срывается с крутого обрыва Хунзахского плато в виде мощного потока»
34 500 ₽ за человека
Большой тур по Дагестану. Осеннее путешествие
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
«Хунзахское плато называют сердцем горного Дагестана»
10 сен в 10:00
24 сен в 10:00
62 500 ₽ за человека
-
10%
Осенне-зимние молодёжные каникулы в Дагестане: три улётных дня
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
«Мы поднимемся на живописное Хунзахское плато, расположенное на высоте свыше 1800 метров над уровнем моря»
2 окт в 10:00
9 окт в 10:00
26 550 ₽
29 500 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Хунзах»
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