Этот четырёхдневный тур подарит вам уникальную возможность исследовать разнообразные ландшафты и исторические памятники Северной Осетии. Погрузитесь в богатую историю древних башен и монастырей!
Описание тураПрисоединяйтесь к насыщенной выездной экскурсии За четыре дня вы посетите все основные красоты Дагестана. Увидите главные визитные карточки республики: Сулакский каньон и древний город Дербент. Искупаетесь в различных водоемах: реке, водопаде и конечно же море. В нашем путешествии вы познакомитесь с культурой, историей и национальной кухней. Посетите уникальные памятники природы бархан Сарыкум, ущелье «Каменная чаша», а так же целых шесть водопадов! Важная информация:
- Не облегающая и непросвечивающая одежда (брюки можно). Плечи, живот и колени должны быть прикрыты.
- С собой рекомендуется взять: удобная обувь, головной убор, солнцезащитный крем, наличные средства, вода.
- Взять с собой документ удостоверяющий личность.
- Нельзя брать с собой животных.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сулакский каньон
- Хунзах + Матлас + Каменная чаша + Салтинская теснина
- Хучни + экраноклан Лунь
- Дербент
Что включено
- Проезд
- Услуги гида
- Проживание
- Завтраки и обеды
Что не входит в цену
- Входные билеты, ужины, прогулка на катере
- Входные билеты: /n /n (бархан - 200 руб/чел, крепость «Нарын-кала» 200 руб/чел, крепость хучни - 200 руб/чел), катер 5000 руб (до 10 чел), пещера и подвесной мост 500-700 руб/чел
Место начала и завершения?
Г. Дербент Х. Тагиева 4а / Буйнакского 25
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Важная информация
- В поездке обязательно соблюдение следующих правил:
- Не облегающая и непросвечивающая одежда (брюки можно)
- Запрещено распитие спиртных напитков во время тура
- Также нельзя брать с собой животных
- С собой рекомендуется взять: удобная обувь, головной убор, солнцезащитный крем, наличные средства. Взять с собой документ, удостоверяющий личность
- Заберем вас - из г. Дербента (ул. Буйнакского 25,Х. Тагиева 4а), г. Избербаш (при выезде из города Остановка N1, южный выезд) из аэропорта «Уйташ», г. Каспийск (ул. Дахадаева 76, возле школы N3. Автобусная остановка) или из Махачкалы (ул. Амет Хана Султана 35Б/6. Южный пост, кольцо)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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