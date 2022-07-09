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Полезная информация о Дивеево

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Местное время в Дивеево
13:2509
9 июля 2022
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаДивеево
По-английскиDiveyevo
Население города6 390 чел.
Часовой поясEurope/Moscow

Где находится Дивеево на карте

Популярные экскурсии в Дивеево

Экскурсия по селу с посещением двух музеев
Экскурсия по селу с посещением двух музеев
6000
за всё
Поездка в Дивеево - это возможность полюбоваться величественными храмами Дивеевского монастыря
Дивеевский монастырь и село Дивеево
Дивеевский монастырь и село Дивеево
5
2 отзыва
5000
за всё
Дивеево является духовным центром России и славится своим Серафимо-Дивеевским монастырем
Расширенная экскурсия по Дивеево и поездка в Цыгановку
Расширенная экскурсия по Дивеево и поездка в Цыгановку
5
1 отзыв
5500
за всё
В рамках расширенной экскурсии вы сможете получить подробную информацию о Дивеевском монастыре
Экскурсия по 5 источникам села Дивеево
Экскурсия по 5 источникам села Дивеево
3500
за всё
Село Дивеево - небольшой населенный пункт в Нижегородской области. Здесь постоянно проживает менее 6,5 тысяч человек
По святым местам: в Дивеево и Арзамас
По святым местам: в Дивеево и Арзамас
5
1 отзыв
от
6500
за всё
Открыть православное наследие Нижегородской земли
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