Полезная информация о Дивеево
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Местное время в Дивеево
13:2509
9 июля 2022
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇺 Россия
|Название города
|Дивеево
|По-английски
|Diveyevo
|Население города
|6 390 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Moscow
Где находится Дивеево на карте
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Поездка в Дивеево - это возможность полюбоваться величественными храмами Дивеевского монастыря
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Дивеево является духовным центром России и славится своим Серафимо-Дивеевским монастырем
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В рамках расширенной экскурсии вы сможете получить подробную информацию о Дивеевском монастыре
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Село Дивеево - небольшой населенный пункт в Нижегородской области. Здесь постоянно проживает менее 6,5 тысяч человек
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