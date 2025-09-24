Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомство с Дмитровом
Прогулка по Дмитрову раскроет тайны его древнего кремля и величественных соборов. Почувствуйте атмосферу купеческого города и узнайте о его истории
Начало: На Советской площади
Сегодня в 09:00
26 сен в 09:30
4600 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
до 25 чел.
Дом-драккар викингов: экспедиция из Подмосковья в Средневековье
Посетить воссозданный Гокстадский корабль и погрузиться в быт средневекового человека
Начало: МО, Дмитровский район, пос. Муханки
Расписание: ежедневно в 12:30
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
2500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Яхрома - город, где начиналась Победа
Откройте для себя историческую Яхрому, где решалась судьба Москвы. Узнайте о подвигах и событиях, изменивших ход войны
Начало: В Яхроме
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6500 ₽ за всё до 10 чел.
