Дом-драккар викингов: экспедиция из Подмосковья в Средневековье
Посетить воссозданный Гокстадский корабль и погрузиться в быт средневекового человека
Наш дом-музей — история о том, как любовь к раннему Средневековью стала образом жизни и делом жизни.
На нашем острове Каттегат вы перенесётесь в эпоху викингов: увидите грозный драккар и колоритные артефакты, соприкоснётесь с образом жизни и верованиями древнего человека. И уедете от нас с теплом в душе и опытом, который позволит иначе взглянуть на жизнь в мегаполисе.
5
2 отзыва
Описание экскурсии
Живой портал в Средневековье
Драккар для нас — не просто аутентичное пространство, а любимый дом, где наша семья каждый день воссоздаёт быт времён суровых викингов — отважных, суровых и не боящихся трудностей. Прикоснувшись к этому быту, житель мегаполиса неизменно перезагружается и отдыхает от суеты цивилизации.
Что вас ожидает
Дом-драккар 9 века, который я построил сам. Вы узнаете об устройстве самого грозного судна раннего Средневековья, а внутри найдёте немало артефактов, оставленных северянами: оружие викингов, защиту и элементы повседневной жизни (всё можно трогать, мерить, фотографировать).
Двор с животными. На нашей территории взрослые и дети смогут пообщаться с ручными животными: у нас обитают лани, бараны, козочки, уточки, куры. А ещё порядка 20 разнопородных собак — у каждой своя история, которой мы обязательно поделимся.
Хоздвор бонда (крестьянина). Как жили семьи тысячу с лишним лет назад, каких животных и зачем содержали, насколько аскетичными и суровыми были средневековые будни. А ещё вы узнаете, как овцы связаны с кораблями.
Локация «Древние боги». Здесь поговорим о мировоззрении человека той эпохи: во что он верил, по каким законам жил и почему именно северяне стали викингами.
А после экспедиции в Средневековье вы сможете у нас подкрепиться обедом, приготовленным на костре из продуктов с нашей фермы
Организационные детали
Если вы хотите пообедать у нас, сообщите заранее: стоимость обеда — около 2000 ₽
Встречаемся в посёлке Муханки Дмитровского района: добраться сюда можно на автомобиле или на электричке от Савёловского вокзала до станции «Турист»
ежедневно в 12:30
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный
2500 ₽
Интерактив
3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
МО, Дмитровский район, пос. Муханки
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваш гид в Дмитрове
Провёл экскурсии для 80 туристов
Добрый день! Я со своей любимой супругой построил маленький мир, мир раннего Средневековья. Увлекаюсь историей тех времен и с большой радостью поделюсь с вами всем тем, что удалось нам создать.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
–
3
–
2
–
1
–
И
Ирина
17 ноя 2025
Здесь мы на один день стали викингами: ⚔️Сражались на шпагах разных эпох, чувствуя сталь в руках. 🎯Учились метко стрелять из лука и метать копья, соревнуясь в силе и ловкости. 🍖А после таких подвигов читать дальше
очень вкусно подкрепились!
Это место — настоящий портал в прошлое. Почему его стоит посетить? Чтобы на себе почувствовать, каково это — быть сильным, смелым и не бояться трудностей! Чтобы выйти из зоны комфорта и получить заряд адреналина, которого хватит надолго.
Рекомендуем всем, кто хочет перезагрузиться!
М
Мария
7 окт 2025
Супер!
К
Ксения
21 сен 2025
Классно съездили) Особенно мужчины оказались в восторге! 100% погружение в атмосферу, интересный гид и развлечения.