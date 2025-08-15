Индивидуальная
до 4 чел.
Из Домбая - к Мухинскому ущелью и озеру Шобайдак
Погрузитесь в мир горных приключений и откройте для себя уникальные пейзажи Мухинского ущелья и озера Шобайдак. Идеально для любителей природы
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:00
18 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Самое красивое в Домбае за несколько часов + деревня альпак
Оказаться в горной сказке, подняться по канатной дороге и познакомиться с обитателями фермы
Начало: У вашего отеля в Домбае
13 сен в 10:00
15 сен в 10:00
8000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Гордость Домбая - водопад Алибек
Отправляйтесь в путешествие к Алибекскому водопаду - жемчужине Домбая. Насладитесь красотой Кавказа и откройте для себя величие природы
Начало: В посёлке Домбай
Завтра в 09:30
11 сен в 09:30
8000 ₽ за всё до 8 чел.
- ВВалерий15 августа 2025Большое спасибо! Это было круто.
- ННикита3 августа 2025Было очень интересно и познавательно. Рекомендую
