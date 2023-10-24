Мы с Вами проведем целый день любуясь красотами Карачаево-Черкессии.
Поднимемся на самый высокогорный в России перевал Гумбаши через который проложена автомобильная дорога, высота около 2200м над уровнем моря, полюбуемся на Кавказский хребет и гору Эльбрус, посетим древний храм Х века, отведаем блюда местной кухни.
Поднимемся на самый высокогорный в России перевал Гумбаши через который проложена автомобильная дорога, высота около 2200м над уровнем моря, полюбуемся на Кавказский хребет и гору Эльбрус, посетим древний храм Х века, отведаем блюда местной кухни.
Ближайшие даты:
24
окт
окт
25
окт
окт
26
окт
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даты
Что вас ожидает:
- Перевал Гум-Баши
- Шоанинский храм
- Озеро Кара-Кёль
- Тебердинский заповедник
- Река Уллу-Муруджу
- Посёлок Домбай
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Живописнейшие виды Домбая завораживают своей красотой и заснеженными вершинами.
Вы получите массу положительных эмоций и красивых фотографий в свой архив 😉
Смотрите свободные даты.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Обед
- Канатная дорога
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: В любом удобном для Вас местеЗавершение: Окончание экскурсии, там же где она началась
- Когда и сколько длится?
- Когда: Смотрите свободные даты.Экскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Индивидуальные
На весь день
Природа и пейзажи
Горы
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