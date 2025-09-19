Показать всёПеревал Гум-БашиЭкскурсии на Домбай из КисловодскаЭкскурсии на Домбай из ЕссентуковПятигорск
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Домбая - на Гумбаши
Насладиться красотой природы Карачаево-Черкессии на самом высокогорном перевале России
Начало: У места вашего проживания
«А со смотровой площадки на перевале Гумбаши насладитесь видом на Кавказский хребет и двуглавый Эльбрус»
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Домбая - в Шоанинский храм и Сырные пещеры
Погрузитесь в историю раннего христианства и насладитесь природными красотами Домбая. Уникальная экскурсия на премиальном внедорожнике
«Маринский водопад на перевале Гум-Баши»
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Домбая - к природным и рукотворным красотам Карачаево-Черкесии
Византийский храм, Сырная пещера и перевал Гумбаши
«Подниметесь на перевал Гумбаши, откуда в хорошую погоду открывается великолепный вид на Эльбрус»
21 сен в 09:00
22 сен в 09:00
18 000 ₽ за всё до 8 чел.
