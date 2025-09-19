Найдено 3 экскурсии в категории « Перевал Гум-Баши » в Домбае, цены от 15 000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 5.5 часов Индивидуальная до 4 чел. Из Домбая - на Гумбаши Насладиться красотой природы Карачаево-Черкессии на самом высокогорном перевале России Начало: У места вашего проживания «А со смотровой площадки на перевале Гумбаши насладитесь видом на Кавказский хребет и двуглавый Эльбрус» 20 000 ₽ за всё до 4 чел. На машине 5 часов Индивидуальная до 4 чел. Из Домбая - в Шоанинский храм и Сырные пещеры Погрузитесь в историю раннего христианства и насладитесь природными красотами Домбая. Уникальная экскурсия на премиальном внедорожнике «Маринский водопад на перевале Гум-Баши» 15 000 ₽ за всё до 4 чел. На машине 6.5 часов Индивидуальная до 8 чел. Из Домбая - к природным и рукотворным красотам Карачаево-Черкесии Византийский храм, Сырная пещера и перевал Гумбаши «Подниметесь на перевал Гумбаши, откуда в хорошую погоду открывается великолепный вид на Эльбрус» 18 000 ₽ за всё до 8 чел. Другие экскурсии Домбая

