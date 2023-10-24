Домбай — популярный российский курорт в первую очередь любим фанатами зимних видов спорта, но в последние годы все чаще именуется как «всесезонный». Классная идея для автомобильного путешествия — Домбай.
Вам наверняка понравится этот путь, среди гор и ярких панорам, который приведет вас к знаменитому курорту.
Вам наверняка понравится этот путь, среди гор и ярких панорам, который приведет вас к знаменитому курорту.
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Что вас ожидает:
- Перевал Гум-Баши
- Шоанинский храм
- Сентинский храм
- Посёлок Домбай
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Домбай — популярный российский курорт в первую очередь любим фанатами зимних видов спорта, но в последние годы все чаще именуется как «всесезонный». Классная идея для автомобильного путешествия — Домбай. Вам наверняка понравится этот путь, среди гор и ярких панорам, который приведет вас к знаменитому курорту.
Наша программа начинается с перевала Гумбаши — это самый высокогорный перевал в России, через который проходит очень живописная дорога. Асфальтированная трасса змеей петляет между холмов по долинам рек Подкумок и Мара, прокладывая кратчайший путь между городами Карачаевск (Карачаево-Черкесская Республика) и Кисловодск (Ставропольский край). Серпантин с затяжными поворотами на протяжении 10 километров «обнимает» отлогие горки. Нависая над ущельем вдоль края Скалистого хребта, дорога постепенно поднимается на вершину перевала, минуя «край лошадей». Так красиво называют высокогорные луга плато Бийчесын (Бечасын) с пастбищами, откуда открывается волшебный вид. Для туристов на плато организуют конные прогулки. Со смотровой площадки на вершине перевала Гумбаши, на высоте больше двух километров над уровнем моря, хорошо виден Кавказский хребет с его главным украшением — двуглавым Эльбрусом.
Прелесть перевалу Гумбаши придают обилие солнечного света, безветрие и свежий горный воздух. Весной и летом холмы ущелья покрыты сочной зеленью, точно бархатом, а зимой — чистым белым снегом. Интересно смотрятся осенние горы. В ясную погоду плато отливает золотом, в пасмурную облака как вата лежат на пригорках. Лесная мозаика долины красивее всего выглядит в сезон цветения и перед листопадом. В разное время года пейзаж перевала Гумбаши сильно меняется, впечатляя туристов и всех, кто оказался в долине проездом.
Далее по программе мы посетим Шоанинский храм.
Шоанинский храм — христианская святыня, принадлежавшая аланской епархии, находится в Карачаево-Черкесии, в окрестностях села Косты Хетагурова. Сооружен храм во второй половине X века и считается одним из древнейших на территории КЧР. Храм представляет купольное здание, выполненное в византийском архитектурном стиле и считается уменьшенной копией Северного Зеленчукского храма. Точная дата постройки и его предназначение неизвестны.
К храму ведет лестница. Дверь чаще всего открыта и каждый желающий может войти. Внутри расположен небольшой притвор и один большой зал. Повсюду висят иконы, стоят свечи — здесь действительно можно почувствовать дух времени, историю и проникнуться атмосферой.
Пейзажи, открывающиеся с территории храма — завораживают. Красивые панорамы на соседние горы, скалы и окрестности окружают тебя со всех сторон.
Шоанинский храм ревностно хранит одну сокровенную тайну. Слева от здания, на скале пульсирует живительный ключ. О нем практически никто не знает, поскольку тропка к роднику незаметна и теряется в траве, но ключевая вода необыкновенно чиста и вкусна. Поэтому родник стоит поискать в окрестностях Шоанинского храма.
Увидим с Вами Озеро «Кара — Кёль». Это небольшое живописное озеро лежит в пределах охранной зоны Тебердинского заповедника. Название водоема на карачаевском языке означает «черное озеро». Темный цвет воде придает большой объем органических веществ. Считается, что природный водоем имеет возраст 8-10 тысяч лет и образовался после того, как из долины отступил мощный ледник. Максимальная глубина — 7 м, а в середине лета вода в нем прогревается до +20°С, поэтому озеро считается самым теплым.
Река «Улу — Муруджу». Река течет в горах Западного Кавказа. В 14 километрах от своих истоков впадает в реку Теберда. Подъем в долину Улу-Муруджу начинается немного в стороне от места впадения ее в Теберду и проходит по красивому хвойному лесу. Здесь вы сможете попробовать наичистейшую горную воду.
По пути к нашей конечной остановке мы проедем курортный город Теберда. Основан в 1868 году как селение карачаевцев. Это — центр климато-бальнеологического лечения. Здесь расположено несколько туристических баз, санаториев и популярен пешеходный туризм.
Поселок Домбай — основная остановка в нашей программе.
Огромная мощь и необузданная красота дикой природы укрыты в этом маленьком горном поселке. Он будто отделен от внешнего мира Главным Кавказским хребтом. Домбай в Карачаево-Черкесии называют местом силы и сердцем гор. Даже имя курорта таит в себе особую энергетику: оно образовано от слова «доммай», что в переводе с карачаевского означает «зубр». Когда-то в местных лесах водились большие стада этих животных. Здесь хорошо в любое время года. Но более всего поселок известен как горнолыжный курорт. Одно из главных местных достоинств — большое количество трасс и разный уровень их сложности. Есть тут и трассы для спокойного катания всей семьей, и места, где новички могут безопасно и комфортно попробовать свои силы, и дикие, необъезженные участки для любителей настоящего экстрима.
Удобная система подъемников — еще одно отличие горнолыжного курорта.
Курорт оснащен 5-ю очередями канатно-кресельных дорог, гондольной и шестикресельной, маятниковой канатными дорогами и сетью бугельных подъемников. Именно тут мы отпускаем вас в свободное плавание! Вы можете посетить канатную дорогу, насладиться шикарными видами, попробовать кавказскую кухню и, конечно же, приобрести сувениры!
Ежедневно в 7:00, 07:30, 08:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида-водителя
- Транспорт
- Что не входит
- Билет на канатную дорогу в Домбае (800−1850 руб.).
- Питание в кафе с кавказской кухней (≈ 500 р. /чел.)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)Завершение: Ваше место проживания (города КМВ)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 7:00, 07:30, 08:00Экскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Важная информация
- Тур проходит на комфортабельном внедорожнике/минивэне.
- Тур подойдет для людей с любой физической подготовкой.
- В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут может быть скорректирован.
- Тур можно провести для большего количества человек (подробности уточняйте в сообщении гиду)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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