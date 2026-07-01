Кругосветка по Кавказу. Часть 1
За шесть дней вы побываете на Эльбрусе, Джилы-Су, Бермамыте, в Домбае и Чегемском ущелье
«За шесть дней Вы посетите Эльбрус, Домбай, Кисловодск, Джилысу, Бермамыт,Чегемское ущелье, перевалы Актопрак и Гум-баши, озера Гиж-гит и Туманлыкель, побываете в самых красивых местах Западного и Центрального Кавказа»
13 июл в 10:00
20 июл в 10:00
от 58 999 ₽ за человека
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17%
Сказка Кавказских гор: Эльбрус, Домбай и Архыз
Высокие горы, глубокие ущелья, водопады и альпийские луга, нарзаны и вкуснейшая кухня Кавказа
«В этот день мы совершим небольшое путешествие в окрестности Кисловодска, покатаемся на лошадях, полюбуемся на шумные водопады в ущелье и попробуем местную кухню»
11 июл в 10:00
18 июл в 10:00
от 35 700 ₽
43 000 ₽ за человека
-
14%
Волшебные горы, водопады, яркий Домбай и красавец Эльбрус
Высокие горы, глубокие ущелья, водопады и альпийские луга, нарзан и вкуснейшая кухня Кавказа
«В этот день мы совершим небольшое путешествие в окрестности Кисловодска, покатаемся на лошадях, полюбуемся на шумные водопады в ущелье и попробуем местную кухню»
7 авг в 10:00
14 авг в 10:00
от 25 900 ₽
30 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Домбаю в категории «Чегемское ущелье»
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