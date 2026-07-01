Найдено 3 тура в категории « Чегемское ущелье » в Домбае, цены от 25 900 ₽, скидки до 17%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.

1 чел. По популярности 6 дней Кругосветка по Кавказу. Часть 1 За шесть дней вы побываете на Эльбрусе, Джилы-Су, Бермамыте, в Домбае и Чегемском ущелье «За шесть дней Вы посетите Эльбрус, Домбай, Кисловодск, Джилысу, Бермамыт,Чегемское ущелье, перевалы Актопрак и Гум-баши, озера Гиж-гит и Туманлыкель, побываете в самых красивых местах Западного и Центрального Кавказа» от 58 999 ₽ за человека 4 дня 17% Сказка Кавказских гор: Эльбрус, Домбай и Архыз Высокие горы, глубокие ущелья, водопады и альпийские луга, нарзаны и вкуснейшая кухня Кавказа «В этот день мы совершим небольшое путешествие в окрестности Кисловодска, покатаемся на лошадях, полюбуемся на шумные водопады в ущелье и попробуем местную кухню» от 35 700 ₽ 43 000 ₽ за человека 3 дня 14% Волшебные горы, водопады, яркий Домбай и красавец Эльбрус Высокие горы, глубокие ущелья, водопады и альпийские луга, нарзан и вкуснейшая кухня Кавказа «В этот день мы совершим небольшое путешествие в окрестности Кисловодска, покатаемся на лошадях, полюбуемся на шумные водопады в ущелье и попробуем местную кухню» от 25 900 ₽ 30 000 ₽ за человека Все туры Домбая

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