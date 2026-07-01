Мои заказы

Чегемское ущелье – туры в Домбае

Найдено 3 тура в категории «Чегемское ущелье» в Домбае, цены от 25 900 ₽, скидки до 17%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Кругосветка по Кавказу. Часть 1
6 дней
Кругосветка по Кавказу. Часть 1
За шесть дней вы побываете на Эльбрусе, Джилы-Су, Бермамыте, в Домбае и Чегемском ущелье
«За шесть дней Вы посетите Эльбрус, Домбай, Кисловодск, Джилысу, Бермамыт,Чегемское ущелье, перевалы Актопрак и Гум-баши, озера Гиж-гит и Туманлыкель, побываете в самых красивых местах Западного и Центрального Кавказа»
13 июл в 10:00
20 июл в 10:00
от 58 999 ₽ за человека
Сказка Кавказских гор: Эльбрус, Домбай и Архыз
4 дня
-
17%
Сказка Кавказских гор: Эльбрус, Домбай и Архыз
Высокие горы, глубокие ущелья, водопады и альпийские луга, нарзаны и вкуснейшая кухня Кавказа
«В этот день мы совершим небольшое путешествие в окрестности Кисловодска, покатаемся на лошадях, полюбуемся на шумные водопады в ущелье и попробуем местную кухню»
11 июл в 10:00
18 июл в 10:00
от 35 700 ₽43 000 ₽ за человека
Волшебные горы, водопады, яркий Домбай и красавец Эльбрус
3 дня
-
14%
Волшебные горы, водопады, яркий Домбай и красавец Эльбрус
Высокие горы, глубокие ущелья, водопады и альпийские луга, нарзан и вкуснейшая кухня Кавказа
«В этот день мы совершим небольшое путешествие в окрестности Кисловодска, покатаемся на лошадях, полюбуемся на шумные водопады в ущелье и попробуем местную кухню»
7 авг в 10:00
14 авг в 10:00
от 25 900 ₽30 000 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Домбаю в категории «Чегемское ущелье»

Самые популярные туры этой рубрики в Домбае
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
  1. Кругосветка по Кавказу. Часть 1;
  2. Сказка Кавказских гор: Эльбрус, Домбай и Архыз;
  3. Волшебные горы, водопады, яркий Домбай и красавец Эльбрус.
Какие места ещё посмотреть в Домбае
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Эльбрус;
  2. Чегемские водопады;
  3. Чегемское ущелье;
  4. Джилы-су;
  5. Плато Бермамыт.
Сколько стоит тур в Домбае в июле 2026
Сейчас в Домбае в категории "Чегемское ущелье" можно забронировать 3 тура от 25 900 до 58 999 со скидкой до 17%.
Забронируйте тур в Домбае на 2026 год по теме «Чегемское ущелье», цены от 25900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь