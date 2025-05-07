читать дальше

день доедешь до Дубны. Формат дружеской прогулки с интеллигентным и знающим местным жителем нам подошел идеально. Юлия показала нам и главные достопримечательности, и красивые "секретики", которых заезжий турист скорее всего не заметит. После рассказа Юлии великие физики стали не просто статуями, но знакомыми и почти близкими людьми. Маршрут составлен интуитивно понятно и включает множество ярких красивых видов. Насладились водопадом у плотины, полюбовались мозаиками, заехали в деревянное церковное подворье и даже провели несколько химических опытов и поучаствовали в научной викторине. Несмотря на не самую комфортную погоду, три часа пролетели интересно и легко. Юлия - прекрасный рассказчик и товарищ по приключениям. Отдельная благодарность за рекомендованную Юлией столовую "Дело вкуса" - вкуснейший обед в очень приятном месте за весьма скромную цену.