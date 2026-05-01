Слышите диалоги и музыку, участвуете в интерактиве и посещаете культовые места — магазин «Мелодия», Литературный квартал, домик «Наутилуса», переход Цоя.
В основе аудиоспектакля — реальные истории «Чайфа», Nautilus Pompilius, «Агаты Кристи» и людей, которые были с ними рядом.
Описание аудиогида
Бывший магазин «Мелодия»
Вы погрузитесь в эпоху винила: выясните, как в Свердловске «добывали» музыку, отличали оригинальные пластинки от подделок и собирали коллекции по крупицам.
ДК Горького
Окажетесь в точке, где начинался «Чайф». Послушаете живые диалоги, атмосферу первых репетиций и почувствуете, как выглядел рок до того, как стал легендой.
Училище им. Чайковского
Здесь развернётся сцена «литовки» — реальной системы цензуры. Вы увидите, как решалась судьба музыкантов и почему рок рождался вопреки.
Литературный квартал
Город превратится в кадр фильма: через линзы Балабанова попробуйте увидеть Екатеринбург так, как на него смотрел будущий режиссёр «Брата».
Домик «Наутилуса»
Место, где формировался звук Nautilus Pompilius. Вы узнаете, как создавались первые песни и какие случайности определяли судьбу группы.
Памятник Попову
Точка притяжения неформальной сцены. Здесь собирались музыканты, обсуждали идеи и рождали тот самый уральский стиль.
Переход Цоя
Пространство памяти и современной городской культуры. Здесь музыка снова оживает — уже в наушниках и в вашем восприятии.
Плотинка
В точке, где сходятся прошлое и настоящее, станет понятно: рок — это не история, а выбор.
Вы узнаете
- как Свердловск стал одним из центров рок-движения и почему именно здесь сформировался особый уральский звук
- как в условиях цензуры рождалась музыка
- как жили и творили первые уральские музыканты: где репетировали, как записывались и через что проходили
- как из случайных встреч и дружбы рождались группы, которые позже стали культовыми
- почему история уральского рока — не только про музыку, а про выбор, свободу и целое поколение
Организационные детали
- Ваш возраст — 16+
- С вами будет сопровождающий из нашей команды
Каждый участник получает
- Рок-словарик. Это удобная брошюрка с основными действующими лицами, маршрутом прогулки и словами той эпохи
- Комплект наушников
- Небольшой аперитив от нашего бара
- Сувениры Свердловского рок-клуба
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2290 ₽