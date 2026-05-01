Вы надеваете наушники и возвращаетесь в Свердловск 80-х, чтобы постичь феномен уральских групп на улицах, которые их взрастили. Слышите диалоги и музыку, участвуете в интерактиве и посещаете культовые места — магазин «Мелодия», Литературный квартал, домик «Наутилуса», переход Цоя. В основе аудиоспектакля — реальные истории «Чайфа», Nautilus Pompilius, «Агаты Кристи» и людей, которые были с ними рядом.

Описание аудиогида

Бывший магазин «Мелодия»

Вы погрузитесь в эпоху винила: выясните, как в Свердловске «добывали» музыку, отличали оригинальные пластинки от подделок и собирали коллекции по крупицам.

ДК Горького

Окажетесь в точке, где начинался «Чайф». Послушаете живые диалоги, атмосферу первых репетиций и почувствуете, как выглядел рок до того, как стал легендой.

Училище им. Чайковского

Здесь развернётся сцена «литовки» — реальной системы цензуры. Вы увидите, как решалась судьба музыкантов и почему рок рождался вопреки.

Литературный квартал

Город превратится в кадр фильма: через линзы Балабанова попробуйте увидеть Екатеринбург так, как на него смотрел будущий режиссёр «Брата».

Домик «Наутилуса»

Место, где формировался звук Nautilus Pompilius. Вы узнаете, как создавались первые песни и какие случайности определяли судьбу группы.

Памятник Попову

Точка притяжения неформальной сцены. Здесь собирались музыканты, обсуждали идеи и рождали тот самый уральский стиль.

Переход Цоя

Пространство памяти и современной городской культуры. Здесь музыка снова оживает — уже в наушниках и в вашем восприятии.

Плотинка

В точке, где сходятся прошлое и настоящее, станет понятно: рок — это не история, а выбор.

Вы узнаете

как Свердловск стал одним из центров рок-движения и почему именно здесь сформировался особый уральский звук

как в условиях цензуры рождалась музыка

как жили и творили первые уральские музыканты: где репетировали, как записывались и через что проходили

как из случайных встреч и дружбы рождались группы, которые позже стали культовыми

почему история уральского рока — не только про музыку, а про выбор, свободу и целое поколение

Организационные детали

Ваш возраст — 16+

С вами будет сопровождающий из нашей команды

Каждый участник получает