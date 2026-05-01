Аудиоспектакль «Город рока. Неофициальная история рок-столицы Урала»

По улицам современного Екатеринбурга - в атмосфере Свердловска 80-х
Вы надеваете наушники и возвращаетесь в Свердловск 80-х, чтобы постичь феномен уральских групп на улицах, которые их взрастили.

Слышите диалоги и музыку, участвуете в интерактиве и посещаете культовые места — магазин «Мелодия», Литературный квартал, домик «Наутилуса», переход Цоя.

В основе аудиоспектакля — реальные истории «Чайфа», Nautilus Pompilius, «Агаты Кристи» и людей, которые были с ними рядом.
Описание аудиогида

Бывший магазин «Мелодия»

Вы погрузитесь в эпоху винила: выясните, как в Свердловске «добывали» музыку, отличали оригинальные пластинки от подделок и собирали коллекции по крупицам.

ДК Горького

Окажетесь в точке, где начинался «Чайф». Послушаете живые диалоги, атмосферу первых репетиций и почувствуете, как выглядел рок до того, как стал легендой.

Училище им. Чайковского

Здесь развернётся сцена «литовки» — реальной системы цензуры. Вы увидите, как решалась судьба музыкантов и почему рок рождался вопреки.

Литературный квартал

Город превратится в кадр фильма: через линзы Балабанова попробуйте увидеть Екатеринбург так, как на него смотрел будущий режиссёр «Брата».

Домик «Наутилуса»

Место, где формировался звук Nautilus Pompilius. Вы узнаете, как создавались первые песни и какие случайности определяли судьбу группы.

Памятник Попову

Точка притяжения неформальной сцены. Здесь собирались музыканты, обсуждали идеи и рождали тот самый уральский стиль.

Переход Цоя

Пространство памяти и современной городской культуры. Здесь музыка снова оживает — уже в наушниках и в вашем восприятии.

Плотинка

В точке, где сходятся прошлое и настоящее, станет понятно: рок — это не история, а выбор.

Вы узнаете

  • как Свердловск стал одним из центров рок-движения и почему именно здесь сформировался особый уральский звук
  • как в условиях цензуры рождалась музыка
  • как жили и творили первые уральские музыканты: где репетировали, как записывались и через что проходили
  • как из случайных встреч и дружбы рождались группы, которые позже стали культовыми
  • почему история уральского рока — не только про музыку, а про выбор, свободу и целое поколение

Организационные детали

  • Ваш возраст — 16+
  • С вами будет сопровождающий из нашей команды

Каждый участник получает

  • Рок-словарик. Это удобная брошюрка с основными действующими лицами, маршрутом прогулки и словами той эпохи
  • Комплект наушников
  • Небольшой аперитив от нашего бара
  • Сувениры Свердловского рок-клуба

Стоимость аудиогида

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2290 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Первомайской улице
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и пятницу в 20:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел
Павел — Организатор в Екатеринбурге
Провёл экскурсии для 217 туристов
Мы создаём и проводим интерактивные аудиоэкскурсии. Наша цель — динамично рассказать о городе, погружая в повествование. Мы любим Екатеринбург и передаём эти эмоции в современном формате!

