Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Чусовая — удивительная, священная река, красота которой описана в произведениях Д. Н. Мамина-Сибиряка и А. В. Иванова. Не упустите возможность насладиться живописными видами, подышать свежим лесным воздухом и послушать интересные легенды. 5 2 отзыва

Мария Ваш гид в Екатеринбурге Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Оценка и отзывы 2 отзыва Длитель­ность 7 часов Размер группы 1-3 человека На чём проводится На автомобиле Можно с детьми Да Когда Ежедневно в 10:00 12 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Во время нашего маршрута не только увидим ее, но узнаем почему она священна, узнаем много легенд, связанных с древними уральскими горами и рекой, рассмотрим карты XIV века, где отмечена река и камни по берегам ее. По ходу маршрута познакомимся со старинным селом, которое возникло на притоке Чусовой. Рассмотрим старинные уральские дома и церковь XVIII века. Побываем на белых скалах и поймем, почему они белые. Пройдемся по берегам Чусовой, увидим камни, висячие мосты и лес.

Ежедневно в 10:00 Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Река Чусовая

Скалы Слободской камень

Река Утка

Церковь Георгия Победоносца

Маршрут Билимбай

Памятник Европа и Азия Что включено Услуги гида

Транспорт. Что не входит в цену Личные расходы. Место начала и завершения? Станция метро Площадь 1905, выход №1 Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно в 10:00 Экскурсия длится около 7 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.