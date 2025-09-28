Чусовая — удивительная, священная река, красота которой описана в произведениях Д. Н. Мамина-Сибиряка и А. В. Иванова. Не упустите возможность насладиться живописными видами, подышать свежим лесным воздухом и послушать интересные легенды.
Описание экскурсииВо время нашего маршрута не только увидим ее, но узнаем почему она священна, узнаем много легенд, связанных с древними уральскими горами и рекой, рассмотрим карты XIV века, где отмечена река и камни по берегам ее. По ходу маршрута познакомимся со старинным селом, которое возникло на притоке Чусовой. Рассмотрим старинные уральские дома и церковь XVIII века. Побываем на белых скалах и поймем, почему они белые. Пройдемся по берегам Чусовой, увидим камни, висячие мосты и лес.
Ежедневно в 10:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Река Чусовая
- Скалы Слободской камень
- Река Утка
- Церковь Георгия Победоносца
- Маршрут Билимбай
- Памятник Европа и Азия
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Что не входит в цену
- Личные расходы.
Место начала и завершения?
Станция метро Площадь 1905, выход №1
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ф
Федорова
28 сен 2025
Благодарим Марию и Николая за замечательную экскурсию "Белые скалы и главная река Среднего Урала", было очень интересно, удивительной красоты природа, увлекательная прогулка по лесной тропинке, старинные храмы и просто много интересной информации по Екатеринбургу и Уралу, о которой мы даже не догадывались. Любовь Марии и Николая к своей малой родине передается туристам, ещё раз благодарим от всей души!
Н
Николай
12 сен 2025
Замечательная экскурсия! Красивые виды. Мария и Николай знатоки своего дела. Рекомендую!
