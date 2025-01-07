Индивидуальная
до 4 чел.
Большое путешествие по следам Мамина-Сибиряка
Погрузитесь в атмосферу уральских пейзажей и истории Мамина-Сибиряка. Узнайте о его жизни и творчестве, посетив ключевые места
Начало: В районе метро «Уралмаш»
16 авг в 09:00
20 авг в 09:00
22 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Белые скалы и главная река Среднего Урала
Начало: Станция метро Площадь 1905, выход №1
Расписание: Ежедневно в 10:00
3 авг в 10:00
6 авг в 10:00
12 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
На родину Мамина-Сибиряка - в Висим (+ мараловая ферма и гора Белая)
Побывать в живописных уральских местах и заглянуть в дом-музей всем известного писателя
3 авг в 13:30
13 авг в 13:30
16 000 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюбовь7 января 2025Рекомендую отправиться именно на эту экскурсию,чтобы посмотреть Уральские горы,природу,местное население, домик Маминых, церковно-приходскую школу, гору Белую. Спасибо Елизавете за незабываемые впечатления.
- ССветлана29 августа 2023Большое спасибо за замечательное путешествие! Было очень интересно, узнала много нового. Удачно построен маршрут, очень разнообразен по впечатлениям. Елизавета замечательный гид!
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Гора Белая»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Екатеринбурге
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Екатеринбурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Екатеринбургу в июле 2025
Сейчас в Екатеринбурге в категории "Гора Белая" можно забронировать 3 экскурсии от 12 000 до 22 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Забронируйте экскурсию в Екатеринбурге на 2025 год по теме «Гора Белая», 2 ⭐ отзыва, цены от 12000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь