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комфортно. Роман еще по дороге туда начал свой рассказ, показывал фотографии и книги. В целом экскурсия была очень познавательной и интересной. Тема гибели семьи Романовых не простая и не имеет единого мнения. Мы были информативно подготовлены, так как ранее посещали дом Романовых в Тобольске, где они жили 8 месяцев до Екатеринбурга, Храм на крови(на месте дома Ипатьева) и задавали много вопросов. Роман очень подробно попытался донести имеющуюся у него информацию. Территория монастыря очень ухожена, утопает в зелени и цветах, есть лавочки где можно посидеть в тени. Из минусов: машина, заявленная на семь человек, кое-как вместила шестерых.