Экскурсии в Екатеринбурге весной

Найдено 3 экскурсии в категории «Весенние» в Екатеринбурге, цены от 8 000 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Царская семья Романовых в Екатеринбурге
3 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Царская семья Романовых в Екатеринбурге
Начало: Станция метро Уральская, выход номер 2
«Что вас ожидает: Старый железнодорожный вокзал Наши первые шаги ведут на старый железнодорожный вокзал, куда в апреле 1918 года прибыл поезд из Тюмени с императором Николаем II, императрицей Александрой Федоровной и великой княжной Марией»
Завтра в 09:00
3 окт в 09:00
13 500 за всё до 7 чел.
Советский Свердловск: путешествие из 20-х в 80-е
На машине
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Советский Свердловск: путешествие из 20-х в 80-е
Познакомиться с результатами журналистского расследования, рассматривая архитектуру 20 века
«ДК имени Якова Свердлова — самая важная точка для уральского рока: здесь 15 марта 1986 года состоялся первый концерт Свердловского рок-клуба»
4 окт в 11:00
8 окт в 11:00
8 000 за всё до 4 чел.
Квадротур от озера Песчаное к скалам «Чёртово городище»
На квадроциклах
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Квадротур от озера Песчаное к скалам «Чёртово городище»
Начало: Ориентир - посёлок Северка, озеро Песчаное
«Вы проедете интересное снежное бездорожье в виде колеи, весенних бродов, на пути вас ждут подъёмы и спуски, переезд через лесную речку с кристально чистой водой»
Завтра в 09:00
3 окт в 09:00
от 12 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    5 июля 2024
    Царская семья Романовых в Екатеринбурге
    Ганину Яму посетили 22 июня группой 6 человек с экскурсоводом Романом. Договорились о трансфере сразу из нашей гостиницы. Доехали быстро и
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    комфортно. Роман еще по дороге туда начал свой рассказ, показывал фотографии и книги. В целом экскурсия была очень познавательной и интересной. Тема гибели семьи Романовых не простая и не имеет единого мнения. Мы были информативно подготовлены, так как ранее посещали дом Романовых в Тобольске, где они жили 8 месяцев до Екатеринбурга, Храм на крови(на месте дома Ипатьева) и задавали много вопросов. Роман очень подробно попытался донести имеющуюся у него информацию. Территория монастыря очень ухожена, утопает в зелени и цветах, есть лавочки где можно посидеть в тени. Из минусов: машина, заявленная на семь человек, кое-как вместила шестерых.

  • А
    Александра
    27 мая 2024
    Царская семья Романовых в Екатеринбурге
    Роман, спасибо за прекрасную экскурсию!!! Было познавательно! Много нового для себя узнали!

Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Весенние»

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  5. Набережная
  6. Ганина яма
  7. Ельцин Центр
  8. Усадьба Расторгуевых-Харитоновых
  9. Уралмаш
  10. Театр оперы и балета
Сколько стоит экскурсия по Екатеринбургу в октябре 2024
Сейчас в Екатеринбурге в категории "Весенние" можно забронировать 3 экскурсии от 8 000 до 13 500. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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