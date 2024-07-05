4 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Царская семья Романовых в Екатеринбурге
Начало: Станция метро Уральская, выход номер 2
«Что вас ожидает: Старый железнодорожный вокзал Наши первые шаги ведут на старый железнодорожный вокзал, куда в апреле 1918 года прибыл поезд из Тюмени с императором Николаем II, императрицей Александрой Федоровной и великой княжной Марией»
Завтра в 09:00
3 окт в 09:00
13 500₽ за всё до 7 чел.
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Советский Свердловск: путешествие из 20-х в 80-е
Познакомиться с результатами журналистского расследования, рассматривая архитектуру 20 века
«ДК имени Якова Свердлова — самая важная точка для уральского рока: здесь 15 марта 1986 года состоялся первый концерт Свердловского рок-клуба»
4 окт в 11:00
8 окт в 11:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Квадротур от озера Песчаное к скалам «Чёртово городище»
Начало: Ориентир - посёлок Северка, озеро Песчаное
«Вы проедете интересное снежное бездорожье в виде колеи, весенних бродов, на пути вас ждут подъёмы и спуски, переезд через лесную речку с кристально чистой водой»
Завтра в 09:00
3 окт в 09:00
от 12 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана5 июля 2024Ганину Яму посетили 22 июня группой 6 человек с экскурсоводом Романом. Договорились о трансфере сразу из нашей гостиницы. Доехали быстро и
- ААлександра27 мая 2024Роман, спасибо за прекрасную экскурсию!!! Было познавательно! Много нового для себя узнали!
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Весенние»
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