«Уральская Швейцария»Посетителям парка мы предлагаем совершить один из экскурсионных маршрутов по красивейшим местам Природного Парка «Оленьи ручьи» в сопровождении аккредитованных экскурсоводов. Это пешеходные маршруты различной протяженности и сложности, Сплавы на катамаранах на 1- 2 дня. Прекрасный вариант для тура выходного дня, проведения корпоративного, семейного отдыха и школьного туризма. Возможные вариации экскурсии:Пешеходные экскурсии:

Малое видовое кольцо

Протяженность 6, 5 км; время в пути 3–4 часа. Рекомендуется для первого знакомства с парком, для любого возраста, количества и социального статуса.

Экскурсия к скале Карстовый мост

Уникальный памятник природы с промытой пещеркой внутри. Протяженность маршрута 7 км; время в пути 3–4 часа. Очень живописный маршрут, который проходит вдоль смотровых площадок, с которых открываются потрясающие виды долины реки Серги. Можно посетить Капище Перуна, Деревянный памятник древне-славянской культуры.

Среднее кольцо

Протяженность 10 км, время пути 5–6 часов. В экскурсию ⛳ полностью входит маршрут Малого круга, до ск. Дыроватый Камень — мост через реку — смотровая площадка «Пирамида» — ск. «Писаница».

«Причуды Карстовых пещер»

Кольцевой маршрут. Большое кольцо, протяженностью 16, 5 км, время в пути 6–7 часов. Самый популярный маршрут.

Малый круг, до Ск. Дыроватый Камень

Пещера «Дружба» одна из самых интересных и наибольших пещер парка —пещеру вертикального типа «Большой Карстовый провал».

«Миткинский рудник»

Музей под открытым небом — наиболее протяженный маршрут 16–24 км. Время в пути от 6 часов. Он включает в себя в максимальном варианте все предыдущие. Этот маршрут лучше всего пройти летом или осенью, когда все объекты можно увидеть и потрогать руками.

«Долина Аракаевских пещер»

Самый заповедный маршрут в южной части парка, где буквально не часто ступает нога туриста. А Большая Аракаевская пещера является наибольшей в Свердловской области. В зимнее время там можно увидеть удивительное кружево на входе, а в глубине её спят на стенах в большом количестве летучие мышки.

Некоторые гроты этой пещеры трудно проходимы и заполнены водой или вход в них закрыт льдом. Протяженность и продолжительность экскурсии 🧭 можно выбирать от 3 часов на 6 км. Маршрут идет через брод в Большую Аракаевскую пещеру. До 15 км пройдя по железнодорожному мосту через реку можно посетить до 4 пещер: Большую, Малую Аракаевскую, Сухоложскую и Мшистую. По времени такой маршрут займет около 6 часов. Выход на маршрут из д. Аракаево. Важная информация:Для вашего же комфорта, на время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде.