Первое благоустроенное жилье на Уралмаше по улице Авангардной 1928-1929 годов.
Уникальную жилую застройку элитного квартала по улице Ильича в стиле конструктивизм с: «z- образными домами», открывающими и замыкающими квартал и домами, расположенными торцом к основной улице.
Гостиницу «Мадрид» в стиле постконструктивизм.
Гостиницу для иноспециалистов 1932 года изнутри.
Довоенный элитный квартал для ИТР в стиле «неоклассика», получивший название «Дворянское гнездо».
Разнообразные архитектурные стили улицы Орджоникидзе: от «Дома- Пилы до «Новодворянского гнезда»
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Описание
Что вас ожидает:
На экскурсии вы узнаете:
Как менялось представление об элитном жилье на протяжении всей истории Уралмаша и в каких архитектурных стилях оно находило воплощение?
Кто был инициатором элитной застройки на Уралмаше?
Чем отличалась повседневная жизнь Уралмашевской элиты (начальники цехов, руководители, иностранные специалисты, директора) от жизни остальных заводчан?
Как ладили между собой «дворяне» и «барачники»?
Как уралмашевцы «прогремели» на весь Союз по «делу о контрабанде»?
Кто был самый известный стиляга на Уралмаше?
В какие игры играли «дети дворянского гнезда» и откуда они брали для игр бамбуковые палки?
Почему первые секретари Свердловского обкома КПСС предпочитали одеваться на Уралмаше?
Также во время экскурсии участники смогут поучаствовать в настоящих «уралмашевских действах»:
прошагают маршем по улице Ильича «после гудка ТЭЦ».
поиграют в хулиганскую игру «уралмашевской шпаны».
станцуют рок-н-ролл под знаменитую песню стиляг 1950-х годов.
посетят элитную гостиницу для иностранных специалистов 1930-х годов.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Екатеринбург, ул. Кузнецова 3 кафе «Хлеб и булки»
Завершение: Екатеринбург, ул. Орджоникидзе 10
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
Пожалуйста
Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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