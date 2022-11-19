Элитный «Уралмаш»

Экскурсия познакомит вас с элитной застройкой «Уралмаша» 1930-1990-х годов трёх улиц района

Экскурсия познакомит вас с элитной застройкой «Уралмаша»1930–1990-х годов трёх улиц района: Ильича, Бульвара Культуры и Орджоникидзе, а также их обитателями.
Элитный «Уралмаш»
Элитный «Уралмаш»
Элитный «Уралмаш»
Элитный «Уралмаш»
Элитный «Уралмаш»
Элитный «Уралмаш»
Ближайшие даты:
20
ноя
26
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Что вас ожидает 🤩

  • Первое благоустроенное жилье на Уралмаше по улице Авангардной 1928-1929 годов.
  • Уникальную жилую застройку элитного квартала по улице Ильича в стиле конструктивизм с: «z- образными домами», открывающими и замыкающими квартал и домами, расположенными торцом к основной улице.
  • Гостиницу «Мадрид» в стиле постконструктивизм.
  • Гостиницу для иноспециалистов 1932 года изнутри.
  • Довоенный элитный квартал для ИТР в стиле «неоклассика», получивший название «Дворянское гнездо».
  • Разнообразные архитектурные стили улицы Орджоникидзе: от «Дома- Пилы до «Новодворянского гнезда»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

На экскурсии вы узнаете:

  • Как менялось представление об элитном жилье на протяжении всей истории Уралмаша и в каких архитектурных стилях оно находило воплощение?
  • Кто был инициатором элитной застройки на Уралмаше?
  • Чем отличалась повседневная жизнь Уралмашевской элиты (начальники цехов, руководители, иностранные специалисты, директора) от жизни остальных заводчан?
  • Как ладили между собой «дворяне» и «барачники»?
  • Как уралмашевцы «прогремели» на весь Союз по «делу о контрабанде»?
  • Кто был самый известный стиляга на Уралмаше?
  • В какие игры играли «дети дворянского гнезда» и откуда они брали для игр бамбуковые палки?
  • Почему первые секретари Свердловского обкома КПСС предпочитали одеваться на Уралмаше?

Также во время экскурсии участники смогут поучаствовать в настоящих «уралмашевских действах»:

  • прошагают маршем по улице Ильича «после гудка ТЭЦ».
  • поиграют в хулиганскую игру «уралмашевской шпаны».
  • станцуют рок-н-ролл под знаменитую песню стиляг 1950-х годов.
  • посетят элитную гостиницу для иностранных специалистов 1930-х годов.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Екатеринбург, ул. Кузнецова 3 кафе «Хлеб и булки»
Завершение: Екатеринбург, ул. Орджоникидзе 10
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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