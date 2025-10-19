Последние дни династии Судьба последней царской семьи России драматична и полна испытаний. После переворота 1917 года Романовы оказались в ссылке в Тобольске, а затем в Екатеринбурге, в доме Ипатьева, где прошли их последние месяцы жизни. В ночь с 16 на 17 июля 1918 года император Николай II и его семья были расстреляны. Имена Романовых навсегда вошли в историю как символ трагической судьбы России начала XX века. Ганина Яма — место памяти Именно здесь, в шахте Ганиной Ямы, были скрыты тела расстрелянных. Сегодня на этом месте расположен монастырский комплекс, ставший святыней и местом паломничества. Экскурсия позволит прикоснуться к событиям тех лет и понять, какое значение они имеют для нашей истории. Важная информация:

Для посещения Ганиной Ямы одежда для женщин — закрытые плечи, длинная юбка и платок; для мужчин — брюки.

• Экскурсионные услуги гида паломнической службы: