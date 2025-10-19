Экскурсия в монастырский комплекс на месте трагической гибели царской семьи Романовых.
Здесь вы прикоснётесь к истории событий 1918 года и увидите место, которое стало символом памяти и скорби.
Здесь вы прикоснётесь к истории событий 1918 года и увидите место, которое стало символом памяти и скорби.
Описание экскурсии
Последние дни династии Судьба последней царской семьи России драматична и полна испытаний. После переворота 1917 года Романовы оказались в ссылке в Тобольске, а затем в Екатеринбурге, в доме Ипатьева, где прошли их последние месяцы жизни. В ночь с 16 на 17 июля 1918 года император Николай II и его семья были расстреляны. Имена Романовых навсегда вошли в историю как символ трагической судьбы России начала XX века. Ганина Яма — место памяти Именно здесь, в шахте Ганиной Ямы, были скрыты тела расстрелянных. Сегодня на этом месте расположен монастырский комплекс, ставший святыней и местом паломничества. Экскурсия позволит прикоснуться к событиям тех лет и понять, какое значение они имеют для нашей истории. Важная информация:
Для посещения Ганиной Ямы одежда для женщин — закрытые плечи, длинная юбка и платок; для мужчин — брюки.
• Экскурсионные услуги гида паломнической службы:
- по территории на группу от 10 чел. 45 мин.
- 250 р/чел (льготники 180 р/чел) не менее 2500 за группу • территория+музей от 10 чел. 1,5 часа — 350р/чел (льг 250 р/чел) не менее 3500 за группу • подробная территория+музей от 10 чел. 2 часа — 430 р/чел (льг 350 р/чел) не менее 4300 за группу.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ганина Яма
- Храм на крови
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Экскурсионные услуги гида паломнической службы
Место начала и завершения?
Определяется по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 49 чел.
Важная информация
- Для посещения Ганиной Ямы одежда для женщин - закрытые плечи, длинная юбка и платок для мужчин - брюки
- Экскурсионные услуги гида паломнической службы:
- По территории на группу от 10 чел. 45 мин. - 250 р/чел (льготники 180 р/чел) не менее 2500 за группу
- Территория+музей от 10 чел. 1,5 часа - 350р/чел (льг 250 р/чел) не менее 3500 за группу
- Подробная территория+музей от 10 чел. 2 часа - 430 р/чел (льг 350 р/чел) не менее 4300 за группу
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
19 окт 2025
Входит в следующие категории Екатеринбурга
Похожие экскурсии из Екатеринбурга
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Екатеринбургу
Путешествие по Екатеринбургу и Ганиной яме - это шанс узнать о судьбе Романовых и истории города. Подходит для тех, кто впервые в столице Урала
21 ноя в 08:00
23 ноя в 08:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Ганина Яма: путешествие из Екатеринбурга
Посетить место, связанное с трагической гибелью царской семьи
Начало: У Храма на Крови в Екатеринбурге
Завтра в 09:00
21 ноя в 10:30
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Два в одном: Ганина Яма и граница «Европа-Азия»
Погрузитесь в историю и природу Урала: пересеките границу Европы и Азии, узнайте о судьбе Романовых и посетите монастырь на Ганиной Яме
Начало: От Вашего отеля
25 ноя в 09:00
26 ноя в 09:00
15 000 ₽ за всё до 6 чел.