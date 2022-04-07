По следам Романовых

Посетить Храм на Крови, Ганину яму и другие места, связанные с гибелью царской семьи

Индивидуальная
Расстрел Николая II и его семьи — событие, изменившее ход истории России и всего мира.

Вы услышите разные версии произошедшего и разберетесь, кому было выгодно это убийство.

А может быть, царю удалось спастись и уехать заграницу? В поисках ответов на эти и другие вопросы мы отправимся в Храм на Крови, музей «Романовы» и Ганину Яму.

Кроме того, побываем на границе Европы и Азии!
По следам Романовых
По следам Романовых
По следам Романовых
По следам Романовых
По следам Романовых
По следам Романовых
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Романовы и Екатеринбург

Вы посетите место расстрела семьи Романовых, где сегодня находится Храм на Крови. Раскроете обстоятельства трагедии и тайны дома Ипатьева, в подвале которого она произошла. Далее мы отправимся в Ганину Яму — именно сюда, по официальной версии, привезли останки царской семьи. Вы осмотрите посвященные ей храмы и услышите о них интересные факты.

«Маска скорби» и граница двух континентов

В музее «Романовы» мы увидим подлинные фотографии и личные вещи царя, его жены и детей. Поговорим о скрытых фактах и деталях расследования их гибели. Обсудим, кому мешала монархия в России и предполагал ли Николай Романов, что его ждет. В завершение ступим на границу Европы и Азии и рассмотрим памятник Эрнста Неизвестного «Маски скорби», посвященный жертвам сталинских репрессий.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на кроссовере Hyundai Creta. Транспорт включен в стоимость.
  • Данный маршрут можно объединить с обзорной экскурсией по городу. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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