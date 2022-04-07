Что вас ожидает

Романовы и Екатеринбург

Вы посетите место расстрела семьи Романовых, где сегодня находится Храм на Крови. Раскроете обстоятельства трагедии и тайны дома Ипатьева, в подвале которого она произошла. Далее мы отправимся в Ганину Яму — именно сюда, по официальной версии, привезли останки царской семьи. Вы осмотрите посвященные ей храмы и услышите о них интересные факты.

«Маска скорби» и граница двух континентов

В музее «Романовы» мы увидим подлинные фотографии и личные вещи царя, его жены и детей. Поговорим о скрытых фактах и деталях расследования их гибели. Обсудим, кому мешала монархия в России и предполагал ли Николай Романов, что его ждет. В завершение ступим на границу Европы и Азии и рассмотрим памятник Эрнста Неизвестного «Маски скорби», посвященный жертвам сталинских репрессий.

Организационные детали