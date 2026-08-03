Расстрел Николая II и его семьи в Екатеринбурге - событие, изменившее ход истории.Экскурсия включает посещение Храма на Крови, где произошла трагедия, и Ганиной Ямы, куда по официальной версии привезли останки.

В музее "Романовы" представлены подлинные вещи и фотографии царской семьи. Завершите путешествие на границе Европы и Азии, где установлен памятник "Маска скорби". Путешествие на автомобиле с комфортом. Возможность объединить маршрут с обзорной экскурсией по городу. Отдельно оплачивается пожертвование на Ганиной Яме и в Храме на Крови

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучше всего посещать экскурсию в июне, июле и августе, когда погода в Екатеринбурге наиболее комфортная для путешествий на автомобиле и пеших прогулок. В эти месяцы можно насладиться приятной температурой и длительным световым днём. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, погода также может быть подходящей, но возможны дожди и более прохладные дни, что может повлиять на комфорт во время экскурсии.

Сейчас август — это идеальное время.