Расстрел Николая II и его семьи в Екатеринбурге - событие, изменившее ход истории.
Экскурсия включает посещение Храма на Крови, где произошла трагедия, и Ганиной Ямы, куда по официальной версии привезли останки.
Экскурсия включает посещение Храма на Крови, где произошла трагедия, и Ганиной Ямы, куда по официальной версии привезли останки.
6 причин купить эту экскурсию
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- 🌍 Граница Европы и Азии
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Лучшее время для посещения
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Лучше всего посещать экскурсию в июне, июле и августе, когда погода в Екатеринбурге наиболее комфортная для путешествий на автомобиле и пеших прогулок. В эти месяцы можно насладиться приятной температурой и длительным световым днём. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, погода также может быть подходящей, но возможны дожди и более прохладные дни, что может повлиять на комфорт во время экскурсии.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Храм на Крови
- Музей «Романовы»
- Ганина Яма
- Граница Европы и Азии
- Памятник «Маска скорби»
Описание экскурсии
Романовы и Екатеринбург
Вы посетите место расстрела семьи Романовых, где сегодня находится Храм на Крови. Раскроете обстоятельства трагедии и тайны дома Ипатьева, в подвале которого она произошла. Далее мы отправимся в Ганину Яму — именно сюда, по официальной версии, привезли останки царской семьи. Вы осмотрите посвященные ей храмы и услышите о них интересные факты.
«Маска скорби» и граница двух континентов
В музее «Романовы» мы увидим подлинные фотографии и личные вещи царя, его жены и детей. Поговорим о скрытых фактах и деталях расследования их гибели. Обсудим, кому мешала монархия в России и предполагал ли Николай Романов, что его ждет. В завершение ступим на границу Европы и Азии и рассмотрим памятник Эрнста Неизвестного «Маски скорби», посвященный жертвам сталинских репрессий.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле. Транспорт включен в стоимость.
- Данный маршрут можно объединить с обзорной экскурсией по городу. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
- Отдельно оплачивается пожертвование на Ганиной Яме за посещение монастырского комплекса, который включает музей 180-260 руб. /чел. и в Храме на Крови — 150 руб. /чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Екатеринбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 2 часа 20 минут
Провели экскурсии для 3012 туристов
Я родилась и выросла в Екатеринбурге. Очень люблю путешествовать, объехала более 30 стран. В туризме работаю с 2010 года. С радостью покажу вам родной город и сделаю всё, чтобы вы провели
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 84 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Могу сказать, что это было "вау!"
Мы впервые были на индивидуальной экскурсии с гидом Юлией. Несмотря на то, что в начале нам устроили не совсем ту экскурсию, которую мы бронировали, мы
Мы впервые были на индивидуальной экскурсии с гидом Юлией. Несмотря на то, что в начале нам устроили не совсем ту экскурсию, которую мы бронировали, мы
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Находясь в Екатеринбурге, посетили скорбные места, отражающие всю трагичную историю края, которые называют Уральскими Голгофами. Храм на Крови, Ганину Яму и мемориал репрессий, — это память о безвинных жертвах власти в XX веке. Поездка потрясла до глубины души, но это стоит увидеть и прочувствовать, огромная благодарность профессиональному гиду Юлии, которая нам все это показала и рассказала.
+12
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Огромное спасибо за эту экскурсию!
Все, как и хотелось! Интересно, доступно и проникновенно!
Были впервые в Екатеринбурге, многое хотелось охватить, а времени мало.
Наша экскурсовод дала все, что мы хотели, и даже больше!
Благодарю!
Все, как и хотелось! Интересно, доступно и проникновенно!
Были впервые в Екатеринбурге, многое хотелось охватить, а времени мало.
Наша экскурсовод дала все, что мы хотели, и даже больше!
Благодарю!
+1
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В
Прекрасная и увлекательная экскурсия! Очень рекомендуем!!!
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А
Дата посещения: 6 ноя 2025
Отлично проведенное время, благодаря замечательному экскурсоводу Елизавете. Рекомендую для посещения
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М
Добрый день.
Хочется начать с организатора Екатерины. Это было прекрасно. Нам пошли навстречу во всех вопросах. Постоянно были на связи. Спасибо огромное.
Наш экскурсовод Юлия и водитель автомобиля Павел. Спасибо большое за
Хочется начать с организатора Екатерины. Это было прекрасно. Нам пошли навстречу во всех вопросах. Постоянно были на связи. Спасибо огромное.
Наш экскурсовод Юлия и водитель автомобиля Павел. Спасибо большое за
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