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Индивидуальная экскурсия по Екатеринбургу на автомобиле

4.8
6 отзывов
Елена Д.
Елена Д. – Гид из Екатеринбурга
Я покажу вам знаменитые места и достопримечательности 🏛️ Екатеринбурга, которые появлялись в городе с момента его основания и до наших дней.

Во время нашего путешествия по городу вы увидите старинные купеческие особняки XIX столетия, которые являются объектами культурного наследия, необычные современные памятники и другие значимые места Екатеринбурга.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🚗На автомобиле
  • 🖼Музеи
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 4 200 ₽ за экскурсию

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Индивидуальная экскурсия по Екатеринбургу на автомобиле
Индивидуальная экскурсия по Екатеринбургу на автомобиле

Что вы увидите

  • Центр Бориса Ельцина
  • Храм на Крови
  • Купеческие особняки XIX века
  • Постройки начала XX века в стиле конструктивизма
  • Каменный мост
  • Здание «Высоцкий»
Наиболее интересные места и объекты с момента основания города-завода до наших дней По ходу движения сделаем несколько пешеходных прогулок к особо значимым местам, таким как площадка перед зданием Центра первого президента Б. Ельцина, где открывается вид на городской пруд, исторический сквер — место основания города-завода сподвижниками Петра 1 В. Татищевым и Де Гениным. Исторический центр города Старинные купеческие особняки XIX столетия, многие из которых являются объектами культурного наследия. Здесь оживают страницы романов писателя Д. Н. Мамина-Сибиряка. Все они гармонично соседствуют с постройками начала XX века в стиле конструктивизма, образы и приемы которого угадываются в большинстве современных новостроек.
История города тесно переплетается с временем правления династии Романовых. Волею одного из ярчайших представителей её — Петра I город 🏙️ был создан и, волею судеб, трагически закончивших свой земной путь в подвале особняка инженера Ипатьева. Мы побываем на месте расстрела царской семьи, где сейчас возвышается Храм на КровиСтраницы истории 📖 РоссииЗдесь на каждом шагу соседствует история и современность, например, старинный Каменный мост, построенный по типу венецианских мостов в XVIII столетии, и самая большая клавиатура в мире — масштаб памятника 30 к 1..
История Екатеринбурга неразрывно связана с историей России. На его образ большое влияние оказал Советский период, а во время Великой Отечественной войны Урал и Екатеринбург стал кузницей победы и принял эвакуированные с западных и центральных районов страны заводы, институты, музейные коллекции, театры.
Екатеринбург — семимильными шагами развивающийся город-миллионер. Родина Российской металлургии и «Опорный край державы». После экскурсии 🧭 любопытно будет подняться на смотровую площадку первого самого северного небоскреба в России — здания «Высоцкий» и с высоты почти 200 метров посмотреть на Екатеринбург и его окрестности. Важная информация:• Для вашего же комфорта, на время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде;
  • На индивидуальной экскурсии вы сами можете выбирать какие стороны истории, культурного наследия, архитектурные достопримечательности 🏛️ для вас наиболее интересны. Экскурсия ⛳ займет от 2 до 4 часов;
  • Маршрут экскурсии может корректироваться в зависимости от круга интересов туристов. Можно после экскурсии посетить один из музеев города (Музей изобразительных искусств, с его павильоном Каслинского литья; Краеведческий музей 🖼, в котором кроме всего прочего хранится Шигирский идол эпохи мезолита, Музей камнерезного исскуства и пр. ).
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Транспортные услуги.
Что не входит
  • Входные билеты в культурные объекты
  • Личные расходы (вода, перекус, сувениры).
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Индивидуальная экскурсия по Екатеринбургу на автомобиле
Индивидуальная экскурсия по Екатеринбургу на автомобиле
Индивидуальная экскурсия по Екатеринбургу на автомобиле
Индивидуальная экскурсия по Екатеринбургу на автомобиле

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Елена Д.
Елена Д.
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6 отзывов оставили туристы

Елена Д. проводит ещё 5 экскурсий

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