Наиболее интересные места и объекты с момента основания города-завода до наших дней По ходу движения сделаем несколько пешеходных прогулок к особо значимым местам, таким как площадка перед зданием Центра первого президента Б. Ельцина, где открывается вид на городской пруд, исторический сквер — место основания города-завода сподвижниками Петра 1 В. Татищевым и Де Гениным. Исторический центр города Старинные купеческие особняки XIX столетия, многие из которых являются объектами культурного наследия. Здесь оживают страницы романов писателя Д. Н. Мамина-Сибиряка. Все они гармонично соседствуют с постройками начала XX века в стиле конструктивизма, образы и приемы которого угадываются в большинстве современных новостроек.

История города тесно переплетается с временем правления династии Романовых. Волею одного из ярчайших представителей её — Петра I город 🏙️ был создан и, волею судеб, трагически закончивших свой земной путь в подвале особняка инженера Ипатьева. Мы побываем на месте расстрела царской семьи, где сейчас возвышается Храм на КровиСтраницы истории 📖 РоссииЗдесь на каждом шагу соседствует история и современность, например, старинный Каменный мост, построенный по типу венецианских мостов в XVIII столетии, и самая большая клавиатура в мире — масштаб памятника 30 к 1..

История Екатеринбурга неразрывно связана с историей России. На его образ большое влияние оказал Советский период, а во время Великой Отечественной войны Урал и Екатеринбург стал кузницей победы и принял эвакуированные с западных и центральных районов страны заводы, институты, музейные коллекции, театры.

Екатеринбург — семимильными шагами развивающийся город-миллионер. Родина Российской металлургии и «Опорный край державы». После экскурсии 🧭 любопытно будет подняться на смотровую площадку первого самого северного небоскреба в России — здания «Высоцкий» и с высоты почти 200 метров посмотреть на Екатеринбург и его окрестности. Важная информация:• Для вашего же комфорта, на время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде;