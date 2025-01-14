читать дальше красивом ракурсе. Владислав рассказывал интересно, красиво и сквозь его речь чувствовалась настоящая любовь к своему городу, которая передалась и нам. Очень хорошо построенный маршрут позволил проследить и хронологию развития, и смену архитектурных стилей на протяжении трёх веков. Безусловно выбирайте эту экскурсию, понравится однозначно!

Отличная экскурсия по центру Екатеринбурга. Несмотря на то, что мы часто бываем в этом городе, не видели его в таком