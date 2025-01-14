Индивидуальная
до 1 чел.
Пешеходная экскурсия по Екатеринбургу
Прогулка по Екатеринбургу - это возможность увидеть город глазами его жителей, ощутить дух истории и впечатлиться современной архитектурой
Начало: Проспект Ленина, д. 32
«Мы увидим современные здания Екатеринбург-сити, легендарный «Высоцкий» и башня «Исеть», «Ельцин центр», Штаб-квартиру Русской Медной Компании, которую за необычный дизайн прозвали в народе" Дом Ананас"»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 14:00
19 мая в 09:00
4000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Пешеходная экскурсия по Екатеринбургу: 300 лет истории и современности
Начало: Площадь 1905 года, возле памятника Ленину
«Небоскрёб Высоцкий – первый в столице Урала небоскрёб, второе по высоте здание России за пределами Москвы и Санкт-Петербурга»
Расписание: Провожу в октябре и ноябре по понедельникам и четвергам
19 мая в 12:00
22 мая в 12:00
3000 ₽ за экскурсию
Мини-группа
до 1 чел.
Всё и сразу в Екатеринбурге
Начало: Малышева, 74
24 мая в 09:00
31 мая в 09:00
3900 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ФФилинова14 января 2025Первый раз приехали в Екатеринбург, пешеходная экскурсия нам расскрыла город и желание пройтись по улицам ещё раз.
- ААлексей21 августа 2024Отличная экскурсия по центру Екатеринбурга. Несмотря на то, что мы часто бываем в этом городе, не видели его в таком
- ААлина24 сентября 2023Индивидуальная экскурсия по Екатеринбургу на автомобилеМы увидели Екатеринбург глазами человека, любящего свой город. Спасибо Евгении за очень интересную и познавательную обзорную экскурсию по Екатеринбургу на автомобиле. Быстро решили вопрос с детским креслом,за это отдельная благодарность, и ребенку 5 лет с Евгенией было не скучно))) Рекомендую!
- ЛЛюдмила4 сентября 2023Индивидуальная экскурсия по Екатеринбургу на автомобилеВсё замечательно, гид Елена, было две экскурсии и на обе опаздала
- ЛЛада2 мая 2023Красная линия ЕкатеринбургаЭкскурсия замечательная, три часа на одном дыхании. Гид Евгения- профессионал своего дела. Грамотная речь, отличное чувство юмора, интереснейший рассказ. Спасибо!
- ЕЕлена1 февраля 2023Красная линия ЕкатеринбургаПосмотрели исторический центр города, послушали интересные рассказы гида. Впечатления самые наилучшие! Спасибо.
- ЕЕлена9 мая 2022По Красной Линии Екатеринбурга с гидом - историкомЭкскурсия очень понравилась. Гид - Константин, настоящий знаток города, который он знает и любит. Его любовь передалась и нам. 3
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Владимир Высоцкий»
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