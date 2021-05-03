Екатеринбург по праву можно назвать городом контрастов, и я предлагаю вам побывать на экскурсии, чтобы полностью прочувствовать атмосферу города и понять, чем он живет.
Вы посетите главные места — от Плотинки
Вы посетите главные места — от Плотинки
Описание экскурсии
Что вас ждет
Предлагаю понять и прочувствовать Екатеринбург на авто-пешеходной экскурсии! Екатеринбург — город очень контрастный. И порой гостям города бывает сложно самостоятельно понять его и оценить по достоинству. Моя задача — рассказать о городе правдиво и интересно для того, чтобы он стал понятным и близким. Мы прокрутим колесо 300-летней истории Екатеринбурга с момента появления небольшого заводского поселения до образования современного миллионного города! Вы увидите главные городские достопримечательности, посмотрите на разнообразие архитектурный стилей Екатеринбурга — от старинных купеческих особняков до зданий в стиле конструктивизма.
Важно знать:
Путешествуем в атмосфере душевности и комфорта. Гид работает с водителем и не отвлекается на дорогу и управление транспортом. Автомобиль TOYOTA COROLLA Продолжительность экскурсии 2.5-3 часа
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Плотинка
- Набережная городского пруда
- Храм-на-Крови
- Дом Севастьянова
- Литературный квартал
- Бизнес-центр «Высоцкий»
- Ельцин-центр
- Здания в стиле конструктивизм
- Мэрия Екатеринбурга
- Здание бывшей горной канцелярии
- Старинные купеческие особняки
- Набережная реки Исеть
Что включено
- Услуги гида
- Автомобиль
Что не входит в цену
- Входные билеты в музеи и на смотровую площадку
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
O
Экскурсия очень понравилась! Большое спасибо Оксане за интересный и содержательный рассказ о Екатеринбурге, о его исторических и географических местах, об основателя и жителях города. Оксана эрудированный рассказчик, который хорошо знает и любит свой город. Маршрут экскурсии может изменятся по пожеланиям и интересам слушателей. Экскурсия получилась авторская и не шаблонная.
Вам был полезен этот отзыв?
O
Экскурсия очень понравилась! Большое спасибо Оксане за интересный и содержательный рассказ о Екатеринбурге, о его исторических и географических местах, об основателя и жителях города. Оксана эрудированный рассказчик, который хорошо знает и любит свой город. Маршрут экскурсии может изменятся по пожеланиям и интересам слушателей. Экскурсия получилась авторская и не шаблонная.
Вам был полезен этот отзыв?
E
Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод Оксана просто потрясающе рассказывала о городе и его достопримечательностях. Сразу видно, что Оксана профессионал. Она с гордостью рассказывала о своём регионе. Нам с дочкой очень понравилось. Экскурсия пролетела просто на одном дыхании. Всем советую!
Вам был полезен этот отзыв?
E
Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод Оксана просто потрясающе рассказывала о городе и его достопримечательностях. Сразу видно, что Оксана профессионал. Она с гордостью рассказывала о своём регионе. Нам с дочкой очень понравилось. Экскурсия пролетела просто на одном дыхании. Всем советую!
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Отличная экскурсия. Было очень интересно,. Несмотря на прохладную погоду,впечатления от такой прогулки испорчены не были. Вдобавок наш гид Оксана выслала нам чек лист на выставки, которые можно посетить, а также рестораны и кафе с хорошей кухней.
Рекомендую
Рекомендую
Вам был полезен этот отзыв?
С
Прекрасная и познавательная экскурсия с Оксаной. Она учитывала все наши пожелания и интересно рассказывала. Огромное спасибо!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Екатеринбурга
Похожие экскурсии на «Путешествие по Екатеринбургу с посещением границы Европы и Азии»
Групповая
Главное о Екатеринбурге: групповая автопешеходная экскурсия
Достопримечательности города + граница Европы и Азии + монастырь в урочище Ганина Яма
Начало: На ул. Ленина
Расписание: во вторник, четверг и пятницу в 11:00
11 авг в 11:00
13 авг в 11:00
2400 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Екатеринбургу + монастырь на Ганиной яме и стела «Европа - Азия»
Собрать все главные места и истории города в одной поездке
15 авг в 08:00
16 авг в 08:00
от 17 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Увлекательный Екатеринбург + граница Европы и Азии
Познакомиться с городом и увидеть ключевые достопримечательности на автопешеходной экскурсии
Завтра в 10:00
11 авг в 10:00
от 15 000 ₽ за всё до 3 чел.
Групповая
Екатеринбург: обзорная экскурсия с посещением границы Европы и Азии
Познакомьтесь с колоритным Екатеринбургом, узнайте о его основании, роли Петра I и посетите обелиск на границе Европы и Азии. Оцените главные места города
Начало: У колледжа им. Ползунова
Расписание: в субботу в 10:00 и 15:00
15 авг в 10:00
22 авг в 10:00
1800 ₽ за человека
9000 ₽ за экскурсию