Плотинка, набережная городского пруда, Храм-на-Крови, дом Севастьянова, литературный квартал, бизнес-центр Высоцкий, Ельцин-центр, знаменитые здания в стиле конструктивизм, мэрия Екатеринбурга, здание бывшей горной канцелярии и старинные купеческие особняки.
Понять и прочувствовать город 🏙️ на авто-пешеходной экскурсии 🧭 за три часа!
Екатеринбург - город очень контрастный. И, порой, гостям города бывает сложно самостоятельно понять его и оценить по достоинству. Моя задача - рассказать о городе правдиво и интересно для того, чтобы он стал понятным и близким.
Мы прокрутим колесо 300-летней истории 📖 Екатеринбурга с момента появления небольшого заводского поселения до образования современного миллионного города!
Что входит
Услуги гида
автомобиль
Что не входит
Входные билеты в музеи и на смотровую площадку
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.