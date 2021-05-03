Что вас ждет

Предлагаю понять и прочувствовать Екатеринбург на авто-пешеходной экскурсии! Екатеринбург — город очень контрастный. И порой гостям города бывает сложно самостоятельно понять его и оценить по достоинству. Моя задача — рассказать о городе правдиво и интересно для того, чтобы он стал понятным и близким. Мы прокрутим колесо 300-летней истории Екатеринбурга с момента появления небольшого заводского поселения до образования современного миллионного города! Вы увидите главные городские достопримечательности, посмотрите на разнообразие архитектурный стилей Екатеринбурга — от старинных купеческих особняков до зданий в стиле конструктивизма.

Важно знать:

Путешествуем в атмосфере душевности и комфорта. Гид работает с водителем и не отвлекается на дорогу и управление транспортом. Автомобиль TOYOTA COROLLA Продолжительность экскурсии 2.5-3 часа