Понять и прочувствовать город 🏙️ на авто-пешеходной экскурсии 🧭 за три часа!

Екатеринбург - город очень контрастный. И, порой, гостям города бывает сложно самостоятельно понять его и оценить по достоинству. Моя задача - рассказать о городе правдиво и интересно для того, чтобы он стал понятным и близким.

Мы прокрутим колесо 300-летней истории 📖 Екатеринбурга с момента появления небольшого заводского поселения до образования современного миллионного города!