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Индивидуальная обзорная авто-пешеходная экскурсия по Екатеринбургу

Оксана
Оксана – Гид из Екатеринбурга
Индивидуальная обзорная авто-пешеходная экскурсия по Екатеринбургу
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🚗На автомобиле
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 4 500 ₽ за экскурсию

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Индивидуальная обзорная авто-пешеходная экскурсия по Екатеринбургу
Индивидуальная обзорная авто-пешеходная экскурсия по Екатеринбургу

Что вы увидите

  • Плотинка, набережная городского пруда, Храм-на-Крови, дом Севастьянова, литературный квартал, бизнес-центр Высоцкий, Ельцин-центр, знаменитые здания в стиле конструктивизм, мэрия Екатеринбурга, здание бывшей горной канцелярии и старинные купеческие особняки.
Понять и прочувствовать город 🏙️ на авто-пешеходной экскурсии 🧭 за три часа!
Екатеринбург - город очень контрастный. И, порой, гостям города бывает сложно самостоятельно понять его и оценить по достоинству. Моя задача - рассказать о городе правдиво и интересно для того, чтобы он стал понятным и близким.
Мы прокрутим колесо 300-летней истории 📖 Екатеринбурга с момента появления небольшого заводского поселения до образования современного миллионного города!
Что входит
  • Услуги гида
  • автомобиль
Что не входит
  • Входные билеты в музеи и на смотровую площадку
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Индивидуальная обзорная авто-пешеходная экскурсия по Екатеринбургу
Индивидуальная обзорная авто-пешеходная экскурсия по Екатеринбургу
Индивидуальная обзорная авто-пешеходная экскурсия по Екатеринбургу
Индивидуальная обзорная авто-пешеходная экскурсия по Екатеринбургу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Оксана
Оксана
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