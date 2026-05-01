Мы отправляемся на территорию исетских троллей — получать тайные знания о них и разыскивать сокровища! Квестопроходцы погрузятся в историю городских мостов и малых рек — мест обитания загадочных существ.
Узнают, как тролли выглядят и услышат их сакральные имена, которые научаться произносить на вогульском языке.
Описание квеста
- Самый старый каменный мост Екатеринбурга.
- Первое гидротехническое сооружение города и его устройство.
- Ареал обитания исетских троллей и их волшебных подруг.
По пути:
- квестопроходцы решат загадки и занесут важные наблюдения в ведомость.
- изучат повадки троллей.
- познакомятся с разговорным языком коренных обитателей Урала — вогулов.
- узнают много интересного о мостах и малых реках Екатеринбурга.
- попробуют отыскать главное тролльское сокровище.
Организационные детали
- Сценарий квеста адаптируется под школьников и под смешанную взрослую аудиторию.
- С вами будет троллевед из нашей команды.
Стоимость квеста
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1350 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На плотине городского пруда
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Екатеринбурге
Провели экскурсии для 21 туриста
Я житель Екатеринбурга в третьем поколении. Познавательные путешествия начал более 40 лет назад. С тех пор это моё хобби. Вожу по местам, которые знают не все. Екатеринбург, Урал, Россия, Европа. Собираю городские легенды и создаю хронику городской истории. Экскурсии провожу вместе со своими коллегами-гидами.
