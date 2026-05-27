Общение с лошадью лечит и тело, и душу.
Предлагаем вам убедиться! Познакомим с лошадками разных пород, расскажем об их роли в жизни человека, дадим животным правильное угощение. Вы прокатитесь по уральскому лесу верхом, а зимой (при желании) — в русских санях. Согреетесь чаем в тёплой беседке и непременно почувствуете терапевтический эффект от прогулки.
Описание экскурсии
Верховая прогулка по уральскому лесу (1 час). Перед ней — обязательный инструктаж.
Экскурсия по конеферме с угощением лошадок и рассказом о них (30 мин)
- Вы познакомитесь с древней породой лошадей — вятской. Первые русские тройки и одиночки были запряжены именно этими лошадками
- Вас встретит орловский рысак и много других легендарных пород
- Вы узнаете о разных ролях лошади в жизни человека: деревенской, спортивной, лошади-докторе и лошади-шахтёре
- Выясните, как содержатся лошади и какой уход им необходим
Чаепитие в беседке. Угостим вас травяным чаем, пряниками и сушками. Можете взять с собой перекус — на ферме есть микроволновка.
Организационные детали
- До конефермы в посёлке Монетный вы добираетесь самостоятельно: 33 км на авто
- Конная прогулка — от 18 лет. Вес всадника — до 100 кг
- Лакомство для лошадей можно взять с собой или приобрести у нас. Разрешённые лакомства: мытые морковь и яблоки, сахар-рафинад, чёрные сухари без признаков плесени
- Питание берите с собой или закажите заранее: мы работаем со службой кейтеринга
в среду, четверг и пятницу в 11:00 и 17:00, в субботу и воскресенье в 10:00 и 18:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В посёлке Монетный
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, четверг и пятницу в 11:00 и 17:00, в субботу и воскресенье в 10:00 и 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Екатеринбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 29 туристов
Я дипломированный тренер по конному спорту, иппотерапевт. У меня 20+ лет стажа работы в сфере конного туризма. За это время я накопила большой опыт и готова рассказать вам о лошадях так, чтобы они стали вам ближе, роднее и понятнее. Приезжайте в гости, друзья!
Входит в следующие категории Екатеринбурга
