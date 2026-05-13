Добро пожаловать в город контрастов, где уживаются конструктивизм, советская монументальность и современная архитектура. Мы пройдём по ключевым точкам Екатеринбурга — от дендропарка и набережной до Исторического сквера и Храма на Крови. Заглянем в сад камней, постоим на Нулевом меридиане и почитаем стихи в Литературном квартале.

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Описание экскурсии

Встретимся у станции метро «Геологическая». Я расскажу о Свердловском цирке, УГМК-Арене, Екатеринбургской синагоге, Горном университете и его геологическом музее.

Отправимся в городской дендропарк. Вы узнаете, как он появился, увидите его основные экспонаты и фонтан.

Пройдём к набережной Исети: посмотрим на офис РМК в виде кристаллической решётки меди. Перейдём мост и остановимся у памятника клавиатуре.

Взглянем на «Косой дом» с японским садом Екатерины Засухиной и небоскрёб «Высоцкий».

В Историческом сквере вы познакомитесь с музеями природы, архитектуры и техники под открытым небом, Мостом молодожёнов и садом камней, где собраны породы со всего Урала.

Пройдём мимо капсулы времени и «Сердца города» — глыбы родонита. Выйдем к «Трубе Уральского рока», резиденции губернатора и дому купца Севастьянова.

На площади у Главпочтамта увидим памятник Попову, постоим на Нулевом меридиане и поговорим об архитектурных стилях города.

Направимся в Литературный квартал к памятнику А. Пушкину, где почитаем стихи.

Завершим маршрут у Храма на Крови и музея царской семьи, в сквере ЮНЕСКО, где установлен памятник Петру и Февронии — символ любви и верности.

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