Добро пожаловать в город контрастов, где уживаются конструктивизм, советская монументальность и современная архитектура.
Мы пройдём по ключевым точкам Екатеринбурга — от дендропарка и набережной до Исторического сквера и Храма на Крови. Заглянем в сад камней, постоим на Нулевом меридиане и почитаем стихи в Литературном квартале.
Встретимся у станции метро «Геологическая». Я расскажу о Свердловском цирке, УГМК-Арене, Екатеринбургской синагоге, Горном университете и его геологическом музее.
Отправимся в городской дендропарк. Вы узнаете, как он появился, увидите его основные экспонаты и фонтан.
Пройдём к набережной Исети: посмотрим на офис РМК в виде кристаллической решётки меди. Перейдём мост и остановимся у памятника клавиатуре.
Взглянем на «Косой дом» с японским садом Екатерины Засухиной и небоскрёб «Высоцкий».
В Историческом сквере вы познакомитесь с музеями природы, архитектуры и техники под открытым небом, Мостом молодожёнов и садом камней, где собраны породы со всего Урала.
Пройдём мимо капсулы времени и «Сердца города» — глыбы родонита. Выйдем к «Трубе Уральского рока», резиденции губернатора и дому купца Севастьянова.
На площади у Главпочтамта увидим памятник Попову, постоим на Нулевом меридиане и поговорим об архитектурных стилях города.
Направимся в Литературный квартал к памятнику А. Пушкину, где почитаем стихи.
Завершим маршрут у Храма на Крови и музея царской семьи, в сквере ЮНЕСКО, где установлен памятник Петру и Февронии — символ любви и верности.
Обсудим:
современные и исторические слои Екатеринбурга
местную архитектуру и её особенности
городские символы и необычные памятники
природные богатства и минералы Урала
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Участник
900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле цирка
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яна — ваш гид в Екатеринбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 29 туристов
Я родилась и выросла в Екатеринбурге. Являюсь кандидатом геолого-минералогических наук, работаю в Горном университете доцентом. Провожу лекции и практики по общей геологии, поэтому всегда делаю небольшой акцент на природные богатства читать дальшеуменьшить
нашего региона.
Бесконечно люблю наш город и могу рассказать о нем очень много интересной информации для любой возрастной категории.
Приходите на мою экскурсию, и я подарю вам яркие впечатления — обещаю, вы полюбите наш город! А ещё открою тайну, где можно отведать локальной уральской кухни и купить уникальные региональные сувениры.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Наталья
С подругой приехали на выходные в Екатеринбург, выбрали для первоочередного знакомства с городом Классическую обзорную экскурсию по Екатеринбургу — и до сих пор под впечатлением! Два часа пролетели как один читать дальшеуменьшить
миг.
Гид (Яна) оказалась настоящим профессионалом: рассказывала живо, очень содержательно. Было видно, что она искренне любит город и знает о нём массу интересных деталей. Экскурсия началась у цирка и завершилась у Храма на крови. Особенно впечатлила Плотинка — место, откуда начался город. Гид подробно рассказал про первый завод и про роль реки Исеть в развитии Екатеринбурга.
Маршрут продуман отлично: удобный, не утомительный. Большое спасибо за познавательный и приятный день! Будем рекомендовать друзьям.
Так же очень рекомендую эту экскурсию всем, кто впервые в Екатеринбурге — это идеальное первое знакомство с городом!
+2
Яна
Ответ организатора:
Наталья, огромное спасибо,что потратили время придти на мою экскурсию и написать мне такие хорошие слова! Всегда рада стараться для Вас, приезжайте еще!
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Е
Елена
Нам все понравилось! Яна прекрасно провела экскурсию,было интересно,познавательно,мы никуда не торопились,все было в очень комфортном режиме. Спасибо за возможность узнавать города!
Яна
Ответ организатора:
Елена, спасибо Вам огромное за отзыв! Это самое для меня важное,что Вам понравилось! Приезжайте в гости в наш прекрасный город еще!
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Г
Глеб
Недавно я посетил пешеходную экскурсию по центру Екатеринбурга — и остался очень доволен! Продолжительность в 1,5 часа оказалась идеальной: маршрут не утомительный, но при этом насыщенный и информативный. Маршрут продуман читать дальшеуменьшить
грамотно: переходы между объектами небольшие, много пешеходных зон, есть где сделать красивые фото. Темп прогулки комфортный, успеваешь и послушать, и осмотреться. Отдельно отмечу, что экскурсия отлично подходит для первого знакомства с городом — за короткое время получаешь целостное впечатление о Екатеринбурге. Большое спасибо гиду за профессионализм и душевность! Однозначно рекомендую эту прогулку всем гостям города!
Яна
Ответ организатора:
Глеб, очень признательна Вам за столь четкий, структурированный отзыв. Чувствуется,что Вы часто бываете на экскурсиях и пишите очень грамотно, понимая особенности групповых экскурсий, мне очень это приятно! Приезжайте в гости в наш прекрасный город еще, до новых встреч!
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П
Полина
Хочу поблагодарить Яну за чудесную полуторачасовую прогулку по Екатеринбургу! Мы прошли по самым красивым уголкам центра, и на каждом объекте звучали не просто факты, а живые, тёплые истории. Яна показала город читать дальшеуменьшить
как с парадной открытки, так и настоящим - с его атмосферными улочками, неожиданными видами и классными стрит-артами, которых без неё я бы просто не заметила. Её рассказ про историю царской семьи был настолько проникновенным, что я до сих пор под впечатлением. Отдельное спасибо за неторопливый ритм. Никто никуда не гнал, мы успели и погулять по парку, и полюбоваться цветущими деревьями, и просто подышать весенним воздухом. Яна к тому же отлично знает городскую гастрономию, посоветовала классные рестораны, куда я потом с удовольствием сходила. Для меня такая экскурсия оказалась идеальным стартом в двухдневной поездке. Я уехала не с зазубренными датами, а с ощущением, что Екатеринбург стал чуть ближе и понятнее. Спасибо!
Яна
Ответ организатора:
Полина, огромное спасибо, что нашли время написать такой важный и значимый для меня отзыв. Я очень люблю свою работу и мне хочется делиться своими знаниями с гостями нашего города и что бы они получали положительные эмоции. Благодарю Вас!
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Д
Давлетбаев
Мне понравилась экскурсия! Благодарю Яну за то, что с душой вкладывается в дело! За 1.5 часа мы успели пройтись по основным локациям, послушать интересные факты про достопримечательности города. Яна подстраивается читать дальшеуменьшить
под запросы туристов: можно тщательно останавливаться на объекте, чтобы послушать историю про него, а можно в спортивном темпе пройти как можно больше локаций. Она готова провести экскурсию даже в том случае, если в этот день вы будете у неё одни. Под конец экскурсии нам даже сделали маленький подарочек на память. Было очень приятно! 🙂
Яна
Ответ организатора:
Альберт, спасибо огромное за Ваш отзыв! Приезжайте в наш прекрасный город еще!
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М
Мария
Огромное спасибо экскурсоводу Яне! Экскурсия получилась замечательная! Яна преподает в Уральском горном университете, поэтому было много информации о горных породах края. Яна подарила нам презенты (камешки). Прошлись по основным достопримечательностям без читать дальшеуменьшить
спешки с интересным рассказом. Яна рекомендовала нам места для посещения и более детального ознакомления с городом (театры, кафе, музеи). В общем благодаря Яне от города осталось очень тёплое и располагающее впечатление. Спасибо вам большое! Всем рекомендую!
Яна
Ответ организатора:
Спасибо, Мария огромное! С Вами было очень комфортно!
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