Екатеринбург известен своим криминальным прошлым. Я проведу вас по главным местам «лихих девяностых»: легендарный район «Уралмаш» поделится историями о перестрелках во дворах, рэкете, кожаных куртках и шестисотых мерседесах, а местное кладбище расскажет о судьбах людей, с которыми не могла справится власть.

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Описание экскурсии

Уралмаш

Мы проведём с вами настоящее журналистское расследование, погружаясь в прошлое микрорайона. Начнём с площади Первой пятилетки и завода Уралмаш: вы узнаете, как строился соцгород, в каких домах Дворянского гнезда жила элита тех времён и из каких бараков смотрели на их жизнь простые уралмашевские «пацаны». Вы погрузитесь в эпоху СССР, увидите, какими улицами шли рабочие на завод, узнаете под какую музыку они строили наше настоящее. Я покажу гостиницу, где жили иностранные инженеры, местную баню, первые школы района и первый звуковой кинотеатр «Темп».

Авторитеты Екатеринбурга

Далее мы погрузимся в атмосферу 90-х. Вы приоткроете историю самой известной и опасной ОПГ «Уралмаш» от создания до становления ОПС и увидите, где она базировалась. Мы поговорим о ребятах с окраин, захвативших город, их методах решения проблем и устранения конкурентов. Минуя Белую башню, проедем на Северное кладбище, где находятся необычные надгробия авторитетам. Я поделюсь легендами и подлинными криминальными историями, объясню, почему памятники первому и последнему лидерам группировки до сих снимают на камеру, а также расскажу о современной ситуации в городе то, что не пишут в интернете.