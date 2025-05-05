Криминальный «Ёбург»: девяностые годы. Групповая театрализованная экскурсия

Исследовать район Уралмаш, слушая истории о самой опасной ОПГ, и отыскать памятники авторитетам 90-х
Екатеринбург известен своим криминальным прошлым.

Я проведу вас по главным местам «лихих девяностых»: легендарный район «Уралмаш» поделится историями о перестрелках во дворах, рэкете, кожаных куртках и шестисотых мерседесах, а местное кладбище расскажет о судьбах людей, с которыми не могла справится власть.
Криминальный «Ёбург»: девяностые годы. Групповая театрализованная экскурсия
Криминальный «Ёбург»: девяностые годы. Групповая театрализованная экскурсия
Криминальный «Ёбург»: девяностые годы. Групповая театрализованная экскурсия
Ближайшие даты:
5
мая14
мая15
мая16
мая17
мая18
мая19
мая
Время начала: 09:00, 12:00, 15:00

Описание экскурсии

Уралмаш

Мы проведём с вами настоящее журналистское расследование, погружаясь в прошлое микрорайона. Начнём с площади Первой пятилетки и завода Уралмаш: вы узнаете, как строился соцгород, в каких домах Дворянского гнезда жила элита тех времён и из каких бараков смотрели на их жизнь простые уралмашевские «пацаны». Вы погрузитесь в эпоху СССР, увидите, какими улицами шли рабочие на завод, узнаете под какую музыку они строили наше настоящее. Я покажу гостиницу, где жили иностранные инженеры, местную баню, первые школы района и первый звуковой кинотеатр «Темп».

Авторитеты Екатеринбурга

Далее мы погрузимся в атмосферу 90-х. Вы приоткроете историю самой известной и опасной ОПГ «Уралмаш» от создания до становления ОПС и увидите, где она базировалась. Мы поговорим о ребятах с окраин, захвативших город, их методах решения проблем и устранения конкурентов. Минуя Белую башню, проедем на Северное кладбище, где находятся необычные надгробия авторитетам. Я поделюсь легендами и подлинными криминальными историями, объясню, почему памятники первому и последнему лидерам группировки до сих снимают на камеру, а также расскажу о современной ситуации в городе то, что не пишут в интернете.

ежедневно в 09:00, 12:00 и 15:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Первой Пятилетки
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 12:00 и 15:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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