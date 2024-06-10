Для того чтобы создать картину, вам не нужно быть профессионалом — я подскажу все детали и буду сопровождать вас на каждом этапе. Предложу простые, но очень эффектные варианты для референса. Вас ждёт всего один шаг между словами «я не умею рисовать» и «эту красоту нарисовал я»!

Описание мастер-класса

Что вас ожидает

Знакомство с теорией живописи

Я профессиональный художник и буду рада познакомить вас с самой старинной техникой живописи — живописью маслом. Именно картины маслом мы видим в музеях, так писали великие мастера! Расскажу про материалы, которые используются в создании полотен (краски, кисти, холсты и т. д.). Поговорим про смешение цветов, основные законы живописи и про то, как смотреть картины правильно.

Творческий процесс

С моим сопровождением вы напишете картину на холсте размером 30 на 40 см (по желанию 20 на 30 см). В середине мастер-класса сделаем перерыв на десять минут и попьём вкусный чай — для вдохновения! Готовую работу можно будет забрать с собой сразу после мастер-класса в специальной упаковке (чтобы не повредить краску).

Организационные детали