Для того чтобы создать картину, вам не нужно быть профессионалом — я подскажу все детали и буду сопровождать вас на каждом этапе. Предложу простые, но очень эффектные варианты для референса. Вас ждёт всего один шаг между словами «я не умею рисовать» и «эту красоту нарисовал я»!
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00, 18:00
Описание мастер-класса
Что вас ожидает
Знакомство с теорией живописи
Я профессиональный художник и буду рада познакомить вас с самой старинной техникой живописи — живописью маслом. Именно картины маслом мы видим в музеях, так писали великие мастера! Расскажу про материалы, которые используются в создании полотен (краски, кисти, холсты и т. д.). Поговорим про смешение цветов, основные законы живописи и про то, как смотреть картины правильно.
Творческий процесс
С моим сопровождением вы напишете картину на холсте размером 30 на 40 см (по желанию 20 на 30 см). В середине мастер-класса сделаем перерыв на десять минут и попьём вкусный чай — для вдохновения! Готовую работу можно будет забрать с собой сразу после мастер-класса в специальной упаковке (чтобы не повредить краску).
Организационные детали
- Картина будет готова полностью через неделю — это время нужно, чтобы краска подсохла. Вы можете забрать её сразу, либо мы отправим её посылкой в любой город. Доставка оплачивается отдельно.
- Мастер-класс подходит взрослым и детям от 7 лет
- Мастер-класс провожу я, но иногда меня заменяет коллега — профессиональный художник
в понедельник и четверг в 13:00 и 18:00
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Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в центре города на улице Луначарского
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и четверг в 13:00 и 18:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Полина — ваш гид в Екатеринбурге
Я — Полина, художник и основатель студии. Провожу мастер-классы по рисованию и созданию ароматических свечей с 2018 года. В моей студии также работают мастера с высшим художественным образованием.Задать вопрос
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