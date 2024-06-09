Лепка — это настоящая арт-терапия. Я познакомлю вас с керамикой, расскажу о местных художниках и ремесленниках.
И конечно, помогу поймать вдохновение и научу лепить! Вы отдохнёте в уютной студии, раскроете свой творческий потенциал. А на память останется прекрасное изделие, сделанное вашими руками.
И конечно, помогу поймать вдохновение и научу лепить! Вы отдохнёте в уютной студии, раскроете свой творческий потенциал. А на память останется прекрасное изделие, сделанное вашими руками.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание мастер-класса
Что вас ожидает
Знакомство с пространством
В студии царит творческая атмосфера — вы познакомитесь с небольшим керамическим производством, полюбуетесь экспозицией интерьерного декора от местных авторов. Это не только керамика, но и текстиль, живопись, лоза.
Лепите что хотите
Каким будет готовое изделие — зависит только от вас. Можете придумать собственный эскиз или воспользоваться готовыми референсами. А может, вы вдохновитесь работами нашей студии — и создадите что-то уникальное, своё.
Организационные детали
- Если в группе от 3 до 8 человек, стоимость составит 1600 руб. /чел.
- Мастер-класс проходит в студии в центре Екатеринбурга
- В стоимость включены базовые глазури: белая, прозрачная и бежевая. За дополнительную плату можно воспользоваться цветными глазурями или золотом.
- Готовое изделие можно забрать через 3-4 недели. Если вы живёте в другом городе — мы бережно упакуем его и отправим службой доставки (оплачивается дополнительно).
- Рекомендуемый возраст детей — от 7 лет
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Тургенева
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Полина — ваш гид в Екатеринбурге
Я Полина — художник-керамист, преподаватель со стажем, автор проекта. Собираю коммьюнити местных мастеров и рассказываю об их и своей деятельности. Я — энтузиаст, который любит искусство и хочет его популяризировать. А ещё я очень люблю заводить новые знакомства и мне интересны люди, которые посещают нашу мастерскую.Задать вопрос
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