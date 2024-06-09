Лепка — это настоящая арт-терапия. Я познакомлю вас с керамикой, расскажу о местных художниках и ремесленниках. И конечно, помогу поймать вдохновение и научу лепить! Вы отдохнёте в уютной студии, раскроете свой творческий потенциал. А на память останется прекрасное изделие, сделанное вашими руками.

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Описание мастер-класса

Что вас ожидает

Знакомство с пространством

В студии царит творческая атмосфера — вы познакомитесь с небольшим керамическим производством, полюбуетесь экспозицией интерьерного декора от местных авторов. Это не только керамика, но и текстиль, живопись, лоза.

Лепите что хотите

Каким будет готовое изделие — зависит только от вас. Можете придумать собственный эскиз или воспользоваться готовыми референсами. А может, вы вдохновитесь работами нашей студии — и создадите что-то уникальное, своё.

Организационные детали